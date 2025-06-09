https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/istanbula-gelen-ukraynali-askeri-yetkililerin-gozlerinde-askerleri-olume-gonderme-konusunda-1096888633.html

'İstanbul'a gelen Ukraynalı askeri yetkililerin gözlerinde askerleri ölüme gönderme konusunda isteksizlik okunuyordu'

'İstanbul'a gelen Ukraynalı askeri yetkililerin gözlerinde askerleri ölüme gönderme konusunda isteksizlik okunuyordu'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, İstanbul'daki müzakerelere gelen Ukraynalı askeri yetkililerin gözlerinde savaşma ve askerleri ölüme gönderme... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T18:21+0300

2025-06-09T18:21+0300

2025-06-09T19:27+0300

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Russia Today (RT) televizyonunda The Sanchez Effect programı ile yayına başlayan Amerikalı gazeteci Rick Sanchez'e konuk oldu.Medinskiy, İstanbul'daki müzakerelere gelen Ukraynalı askeri yetkililerin gözlerinde savaşma ve askerleri ölüme gönderme konusunda bir isteksizlik okunduğunu ifade etti."Gözlerinde savaşma isteksizliğini görüyorum. Savaşmak istemiyorlar ve askerlerini ölüme göndermek istemiyorlar. Belki de hala bir subayın insani unsurlarını taşıdıkları içindir. Sonuçta bir subay askerlerini korumak durumundadır. Bunu hissediyorum" diyen Medinskiy, Ukraynalı müzakerecilerin 'aslında görünmek istediklerinden daha iyi olduklarını' düşündüğünü sözlerine ekledi.Ukrayna ile barış anlaşmasının daha 28 Şubat 2022'de imzalanabileceğine dikkat çeken Medinskiy, "Eğer Ukrayna isteseydi, hazır olsaydı, kendi kararlarını kendisi alsaydı, 28 Şubat 2022'de barış anlaşması imzalayabilirdik. İlk toplantıda" diye konuştu.'Kiev'in ortakları Ukrayna ile Rusya arasında 2022'de yapılacak anlaşmaya karşı çıktı'Ukrayna tarafının 2022 müzakerelerinde, Kiev'in dış ortaklarının Rus tarafıyla daha önce mutabık kalınan anlaşmanın imzalanmasına karşı çıktığını bildirdiğine dikkat çeken Medinskiy, "Bize, 'yabancı ortaklarımız daha önce mutabık kaldığımız anlaşmanın yapılmasına karşı çıkıyor' dediler" diye anlattı ve Ukraynalı yetkililerin sözlerini alıntılamaya devam etti:'AB'nin çıkarlarını dikkate almaması halinde Kiev ile hızlıca anlaşmaya varılması mümkün'Ukrayna barış sürecindeki sorunun, Avrupa'nın Kiev'in kendisi için yararlı olacak anlaşmaya varmasına izin vermemesi olduğunu vurgulayan Medinskiy, Kiev'den müzakerecilerin Avrupa'nın çıkarları yerine Ukrayna'nın çıkarlarını gözetmeleri halinde Rusya ve Ukrayna'nın kabul edilebilir şartlarda çok hızlı bir şekilde anlaşmaya varabileceğinin altını çizdi.'Zelenskiy, 2022'de sözleşmenin eline geçmesinden sonra iki hafta sessiz kaldı'Medinskiy, Vladimir Zelenskiy'in, Rusya ve Ukrayna'nın Nisan 2022'de İstanbul'da görüştüğü anlaşmanın ele geçmesinden sonra iki hafta sessiz kaldığını, bu süre zarfında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden temsilcilerin kendisini ziyaret ettiğini anlattı.'Putin, 2022'de Ukrayna ile ilgili anlaşma taslağında 1-2 düzeltme yapmıştı'Rus bürokrat, "İlk kez İstanbul'da bir anlaşmaya vardık. Anlaşmayı hazırladık, dün gibi hatırlıyorum, 19 sayfa, çok detaylı. Hatta kelimelerin Rusça, İngilizce ve Ukraynaca aynı şekilde anlaşılması için nüanslar bile vardı. 15 Nisan'da Başkan Putin bu anlaşmaya baktı ve bir iki düzeltme yaptı. Kendisi profesyonel bir hukukçudur" diye konuştu.'Kiev'in 2022'deki heyeti daha bağımsız görünüyordu'Medinskiy, Ukrayna heyetinin 2022'de müzakereler sırasında daha bağımsız ve özgür göründüğünü, 2025'te ise dev bir şirketin işe alınmış üst düzey yöneticilerine benzediğini söyledi.Ukraynalı müzakerecilerin önemli kararlar konusunda adeta bir şirketin yönetim kuruluna danışıyorlarmış gibi bir durum gözlemlediğini anlatan Medinskiy, "Ayrıca çok gerginlerdi ve sürekli birbirlerine bakıyorlardı. Sanki birbirlerini izliyorlarmış gibi bir his oluştu" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/medinskiy-rus-tarafi-istanbulda-ateskesin-degil-barisin-kosullari-uzerinde-calismayi-onerdi--1096801040.html

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