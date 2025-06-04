https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/medinskiy-rus-tarafi-istanbulda-ateskesin-degil-barisin-kosullari-uzerinde-calismayi-onerdi--1096801040.html
Medinskiy: Rus tarafı, İstanbul'da ateşkesin değil, barışın koşulları üzerinde çalışmayı önerdi
Medinskiy: Rus tarafı, İstanbul'da ateşkesin değil, barışın koşulları üzerinde çalışmayı önerdi
Sputnik Türkiye
Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakereler hakkında Putin ve Rus hükümet üyelerine bilgi verdi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T16:47+0300
2025-06-04T16:47+0300
2025-06-04T17:17+0300
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vladimir medinskiy
i̇stanbul
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ateşkes
barış
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2 Haziran'da İstanbul'da Ukrayna'yla heyetiyle yapılan müzakereler hakkında bilgi veren Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova'nın ateşkesin değil, barışın koşulları üzerinde çalışmayı önerdiğini vurguladı.Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'yla esir takasına 7-9 Haziran'da başlamaya hazır olduğunun altını çizdi.'Esir takası 1200'e 1200 şeklinde olacak'Medinskiy'in açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:Lavrov: İstanbul'da Ukrayna'yla sürdürülen müzakere süreci önemli ve faydalıToplantıda yer alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov'un başlıca açıklamaları şunlar: 📍Ukrayna'da çözüm için müzakereler de dahil tüm araçlar önemli 📍İstanbul'da Ukrayna'yla sürdürülen müzakere süreci önemli ve faydalı 📍İstanbul'daki her iki tur müzakere de somut sonuçlar verdi 📍Zelenskiy'in en büyük hatası 2-3 günlük ateşkesi reddetmesi oldu 📍Rusya-Ukrayna müzakerelerini baltalamaya yönelik provokasyonlara gelinmemeli 📍Rusya ve Ukrayna, insani kanallarda gerçek ilerleme kaydetti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-moskova-natonun-rusya-sinirlarindaki-askeri-faaliyetlerini-dikkatle-izliyor-1096800244.html
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vladimir medinskiy, i̇stanbul, rusya, moskova, ateşkes, barış
vladimir medinskiy, i̇stanbul, rusya, moskova, ateşkes, barış
Medinskiy: Rus tarafı, İstanbul'da ateşkesin değil, barışın koşulları üzerinde çalışmayı önerdi
16:47 04.06.2025 (güncellendi: 17:17 04.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakereler hakkında Putin ve Rus hükümet üyelerine bilgi verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2 Haziran'da İstanbul'da Ukrayna'yla heyetiyle yapılan müzakereler hakkında bilgi veren Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova'nın ateşkesin değil, barışın koşulları üzerinde çalışmayı önerdiğini vurguladı.
Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'yla esir takasına 7-9 Haziran'da başlamaya hazır olduğunun altını çizdi.
'Esir takası 1200'e 1200 şeklinde olacak'
Medinskiy'in açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:
Bir sonraki esir takası 1200'e 1200 şeklinde olacak.
Rusya, bu takası 7-9 Haziran'da gerçekleştirmeye hazır Ukrayna'da Rus askerlerin cenazeleri olabilir ancak bunlar çok daha az. Rusya onları alacak.
Kiev, İstanbul'daki müzakerelerde 30 veya 60 günlük ateşkese başlama ve bu süreyi liderler zirvesine hazırlık için kullanma konusunda tutumunu teyit etti.
İstanbul'da önce 3 saat süren baş başa görüşme yapıldı, ardından tüm heyetlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Lavrov: İstanbul'da Ukrayna'yla sürdürülen müzakere süreci önemli ve faydalı
Toplantıda yer alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov'un başlıca açıklamaları şunlar:
📍Ukrayna'da çözüm için müzakereler de dahil tüm araçlar önemli
📍İstanbul'da Ukrayna'yla sürdürülen müzakere süreci önemli ve faydalı
📍İstanbul'daki her iki tur müzakere de somut sonuçlar verdi
📍Zelenskiy'in en büyük hatası 2-3 günlük ateşkesi reddetmesi oldu
📍Rusya-Ukrayna müzakerelerini baltalamaya yönelik provokasyonlara gelinmemeli
📍Rusya ve Ukrayna, insani kanallarda gerçek ilerleme kaydetti