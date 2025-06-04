https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/medinskiy-rus-tarafi-istanbulda-ateskesin-degil-barisin-kosullari-uzerinde-calismayi-onerdi--1096801040.html

Medinskiy: Rus tarafı, İstanbul'da ateşkesin değil, barışın koşulları üzerinde çalışmayı önerdi

Medinskiy: Rus tarafı, İstanbul'da ateşkesin değil, barışın koşulları üzerinde çalışmayı önerdi

Sputnik Türkiye

Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakereler hakkında Putin ve Rus hükümet üyelerine bilgi verdi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T16:47+0300

2025-06-04T16:47+0300

2025-06-04T17:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir medinskiy

i̇stanbul

rusya

moskova

ateşkes

barış

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2 Haziran'da İstanbul'da Ukrayna'yla heyetiyle yapılan müzakereler hakkında bilgi veren Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Moskova'nın ateşkesin değil, barışın koşulları üzerinde çalışmayı önerdiğini vurguladı.Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'yla esir takasına 7-9 Haziran'da başlamaya hazır olduğunun altını çizdi.'Esir takası 1200'e 1200 şeklinde olacak'Medinskiy'in açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:Lavrov: İstanbul'da Ukrayna'yla sürdürülen müzakere süreci önemli ve faydalıToplantıda yer alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov'un başlıca açıklamaları şunlar: 📍Ukrayna'da çözüm için müzakereler de dahil tüm araçlar önemli 📍İstanbul'da Ukrayna'yla sürdürülen müzakere süreci önemli ve faydalı 📍İstanbul'daki her iki tur müzakere de somut sonuçlar verdi 📍Zelenskiy'in en büyük hatası 2-3 günlük ateşkesi reddetmesi oldu 📍Rusya-Ukrayna müzakerelerini baltalamaya yönelik provokasyonlara gelinmemeli 📍Rusya ve Ukrayna, insani kanallarda gerçek ilerleme kaydetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-moskova-natonun-rusya-sinirlarindaki-askeri-faaliyetlerini-dikkatle-izliyor-1096800244.html

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vladimir medinskiy, i̇stanbul, rusya, moskova, ateşkes, barış