https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/istanbul-anlasmasi-geregi-25-yas-alti-esirlerin-ilk-bolumu-takas-edildi-1096885991.html

İstanbul anlaşması gereği: Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esirlerin ilk bölümü takas edildi

İstanbul anlaşması gereği: Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esirlerin ilk bölümü takas edildi

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan ve 25 yaş altı esir askerlerin takasını öngören anlaşmanın uygulanmasına geçildi. Takas edilecek esirlerin ilk... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T14:47+0300

2025-06-09T14:47+0300

2025-06-09T16:27+0300

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esir takası

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Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul anlaşması kapsamında, 25 yaş altı Rus asker esirlerden oluşan ilk grubun Ukrayna tarafından teslim edildiğini açıkladı. Buna karşılık aynı sayıda Ukraynalı asker esiri de Kiev'e teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, "2 Haziran'da İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmalar uyarınca, 25 yaş altı ilk Rus asker grubu Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Buna karşılık aynı sayıda Ukraynalı asker esiri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca geri dönen Rus askerlerin, şu anda bulundukları Belarus'tan tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'daki sağlık kuruluşlarına nakledileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/kiev-rejiminin-saldirilarina-karsilik-ukraynadaki-bir-hava-ussune-yogun-saldiri-duzenlendi-1096885627.html

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rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası, kiev