https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/istanbul-anlasmasi-geregi-25-yas-alti-esirlerin-ilk-bolumu-takas-edildi-1096885991.html
İstanbul anlaşması gereği: Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esirlerin ilk bölümü takas edildi
İstanbul anlaşması gereği: Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esirlerin ilk bölümü takas edildi
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan ve 25 yaş altı esir askerlerin takasını öngören anlaşmanın uygulanmasına geçildi. Takas edilecek esirlerin ilk... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T14:47+0300
2025-06-09T14:47+0300
2025-06-09T16:27+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul anlaşması kapsamında, 25 yaş altı Rus asker esirlerden oluşan ilk grubun Ukrayna tarafından teslim edildiğini açıkladı. Buna karşılık aynı sayıda Ukraynalı asker esiri de Kiev'e teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, "2 Haziran'da İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmalar uyarınca, 25 yaş altı ilk Rus asker grubu Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Buna karşılık aynı sayıda Ukraynalı asker esiri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca geri dönen Rus askerlerin, şu anda bulundukları Belarus'tan tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'daki sağlık kuruluşlarına nakledileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/kiev-rejiminin-saldirilarina-karsilik-ukraynadaki-bir-hava-ussune-yogun-saldiri-duzenlendi-1096885627.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası, kiev
rusya, ukrayna, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı, esir takası, kiev
İstanbul anlaşması gereği: Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esirlerin ilk bölümü takas edildi
14:47 09.06.2025 (güncellendi: 16:27 09.06.2025)
Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan ve 25 yaş altı esir askerlerin takasını öngören anlaşmanın uygulanmasına geçildi. Takas edilecek esirlerin ilk bölümleri karşılıklı olarak teslim edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul anlaşması kapsamında, 25 yaş altı Rus asker esirlerden oluşan ilk grubun Ukrayna tarafından teslim edildiğini açıkladı. Buna karşılık aynı sayıda Ukraynalı asker esiri de Kiev'e teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, "2 Haziran'da İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmalar uyarınca, 25 yaş altı ilk Rus asker grubu Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Buna karşılık aynı sayıda Ukraynalı asker esiri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca geri dönen Rus askerlerin, şu anda bulundukları Belarus'tan tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'daki sağlık kuruluşlarına nakledileceği kaydedildi.