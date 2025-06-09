https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-yardim-gemisine-operasyon-duzenlemisti-madleen-asdod-limanina-geldi-1096890420.html
İsrail, yardım gemisine operasyon düzenlemişti: Madleen, Aşdod Limanı’na geldi
İsrail, yardım gemisine operasyon düzenlemişti: Madleen, Aşdod Limanı’na geldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' yelkenlisine Akdeniz'de baskın düzenledi. Gemi, Usdud... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T21:00+0300
2025-06-09T21:00+0300
2025-06-09T21:50+0300
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Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' yelkenlisi Usdud Limanı'na yanaştı.İsrail ordusu, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (FFC) ait 'Madleen' adlı yardım gemisine uluslararası sularda askeri baskın düzenlemişti.İsrail Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komandoların ele geçirdiği gemi, Usdud (Aşdod) Limanı'na geldi. İsrailli yetkililer gemide bulunan 12 insan hakları aktivistinin ülkelerine iade edileceği bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/2si-turk-12-aktivist-israilin-elinde-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-sert-tepki-madleen-1096886848.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail seçimleri, i̇srail polisi, gemi, gemi kaçırma, gemi tersanesi
ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail seçimleri, i̇srail polisi, gemi, gemi kaçırma, gemi tersanesi
İsrail, yardım gemisine operasyon düzenlemişti: Madleen, Aşdod Limanı’na geldi
21:00 09.06.2025 (güncellendi: 21:50 09.06.2025)
İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' yelkenlisine Akdeniz'de baskın düzenledi. Gemi, Usdud (Aşdod) Limanı'na geldi.
Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' yelkenlisi Usdud Limanı'na yanaştı.
İsrail ordusu, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (FFC) ait 'Madleen' adlı yardım gemisine uluslararası sularda askeri baskın düzenlemişti.
İsrail Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komandoların ele geçirdiği gemi, Usdud (Aşdod) Limanı'na geldi. İsrailli yetkililer gemide bulunan 12 insan hakları aktivistinin ülkelerine iade edileceği bildirdi.