https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/2si-turk-12-aktivist-israilin-elinde-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-sert-tepki-madleen-1096886848.html

2'si Türk 12 aktivist İsrail'in elinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sert tepki: Madleen müdahalesini lanetliyoruz

2'si Türk 12 aktivist İsrail'in elinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sert tepki: Madleen müdahalesini lanetliyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale etmesini şiddetle... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T16:21+0300

2025-06-09T16:21+0300

2025-06-09T16:21+0300

cevdet yılmaz

i̇srail

filistin

gazze

i̇srail- filistin çatışması

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088396718_0:182:2835:1777_1920x0_80_0_0_77f02e9fa508fa8eb56335c4efd963b7.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine müdahalesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi."Müdahaleyi lanetliyoruz"Yılmaz, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınayarak, "İsrail'in uluslararası sularda Madleen adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Netanyahu yönetiminin insani değerleri ve hukuku yok saydığını belirterek, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar eklediğini vurguladı.Netanyahu yönetimine eleştiriCevdet Yılmaz, Netanyahu yönetiminin uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmesi gerektiğini ifade etti. İsrail yönetiminin insani yardım faaliyetlerini engelleme politikasını şiddetle eleştirdi.Ateşkes ve kalıcı çözüm çağrısıCumhurbaşkanı Yardımcısı, bir an önce ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını beklediğini belirtti."Filistin halkının yanındayız"Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin Filistin politikasının net bir şekilde ortaya konduğu anlamına geliyor.Direnişe destek mesajıCumhurbaşkanı Yardımcısı, "Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır" diyerek Filistin direnişine destek mesajı verdi.İnsanlık i̇ttifakı vurgusuCevdet Yılmaz, İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikalarının insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkum olduğunu ifade etti. Bu açıklama, uluslararası kamuoyuna yapılan bir çağrı niteliği taşıyor.Uluslararası hukuk vurgusuMadleen gemisine yapılan müdahalenin uluslararası sularda gerçekleşmesi, deniz hukuku ihlali olarak değerlendiriliyor. Türk yetkililer, bu durumun uluslararası normları çiğnediğini vurguluyor.Gazze'deki i̇nsani durumİnsani yardım götürmeye çalışan gemilere müdahale edilmesi, Gazze'deki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası toplum, bu konuda daha etkin adımlar atması için çağrı yapılıyor.Türkiye'nin bu konudaki net duruşu, bölgesel ve küresel diplomaside Filistin meselesine verdiği önemi gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bmden-israile-acil-cagri-madleen-gemisindeki-12-aktivist-serbest-birakilsin-1096881516.html

i̇srail

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, i̇srail, filistin, gazze, haberler