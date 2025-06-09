https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/2si-turk-12-aktivist-israilin-elinde-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-sert-tepki-madleen-1096886848.html
2'si Türk 12 aktivist İsrail'in elinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sert tepki: Madleen müdahalesini lanetliyoruz
2'si Türk 12 aktivist İsrail'in elinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sert tepki: Madleen müdahalesini lanetliyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale etmesini şiddetle... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T16:21+0300
2025-06-09T16:21+0300
2025-06-09T16:21+0300
cevdet yılmaz
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filistin
gazze
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine müdahalesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi."Müdahaleyi lanetliyoruz"Yılmaz, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınayarak, "İsrail'in uluslararası sularda Madleen adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Netanyahu yönetiminin insani değerleri ve hukuku yok saydığını belirterek, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar eklediğini vurguladı.Netanyahu yönetimine eleştiriCevdet Yılmaz, Netanyahu yönetiminin uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmesi gerektiğini ifade etti. İsrail yönetiminin insani yardım faaliyetlerini engelleme politikasını şiddetle eleştirdi.Ateşkes ve kalıcı çözüm çağrısıCumhurbaşkanı Yardımcısı, bir an önce ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını beklediğini belirtti."Filistin halkının yanındayız"Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin Filistin politikasının net bir şekilde ortaya konduğu anlamına geliyor.Direnişe destek mesajıCumhurbaşkanı Yardımcısı, "Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır" diyerek Filistin direnişine destek mesajı verdi.İnsanlık i̇ttifakı vurgusuCevdet Yılmaz, İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikalarının insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkum olduğunu ifade etti. Bu açıklama, uluslararası kamuoyuna yapılan bir çağrı niteliği taşıyor.Uluslararası hukuk vurgusuMadleen gemisine yapılan müdahalenin uluslararası sularda gerçekleşmesi, deniz hukuku ihlali olarak değerlendiriliyor. Türk yetkililer, bu durumun uluslararası normları çiğnediğini vurguluyor.Gazze'deki i̇nsani durumİnsani yardım götürmeye çalışan gemilere müdahale edilmesi, Gazze'deki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası toplum, bu konuda daha etkin adımlar atması için çağrı yapılıyor.Türkiye'nin bu konudaki net duruşu, bölgesel ve küresel diplomaside Filistin meselesine verdiği önemi gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bmden-israile-acil-cagri-madleen-gemisindeki-12-aktivist-serbest-birakilsin-1096881516.html
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cevdet yılmaz, i̇srail, filistin, gazze, haberler
cevdet yılmaz, i̇srail, filistin, gazze, haberler
2'si Türk 12 aktivist İsrail'in elinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sert tepki: Madleen müdahalesini lanetliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale etmesini şiddetle kınadı. Yılmaz, Netanyahu yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine müdahalesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
"Müdahaleyi lanetliyoruz"
Yılmaz, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınayarak, "İsrail'in uluslararası sularda Madleen adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Netanyahu yönetiminin insani değerleri ve hukuku yok saydığını belirterek, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar eklediğini vurguladı.
Netanyahu yönetimine eleştiri
Cevdet Yılmaz, Netanyahu yönetiminin uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmesi gerektiğini ifade etti. İsrail yönetiminin insani yardım faaliyetlerini engelleme politikasını şiddetle eleştirdi.
Ateşkes ve kalıcı çözüm çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir an önce ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını beklediğini belirtti.
"Filistin halkının yanındayız"
Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin Filistin politikasının net bir şekilde ortaya konduğu anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır" diyerek Filistin direnişine destek mesajı verdi.
İnsanlık i̇ttifakı vurgusu
Cevdet Yılmaz, İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikalarının insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkum olduğunu ifade etti. Bu açıklama, uluslararası kamuoyuna yapılan bir çağrı niteliği taşıyor.
Uluslararası hukuk vurgusu
Madleen gemisine yapılan müdahalenin uluslararası sularda gerçekleşmesi, deniz hukuku ihlali olarak değerlendiriliyor. Türk yetkililer, bu durumun uluslararası normları çiğnediğini vurguluyor.
İnsani yardım götürmeye çalışan gemilere müdahale edilmesi, Gazze'deki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası toplum, bu konuda daha etkin adımlar atması için çağrı yapılıyor.
Türkiye'nin bu konudaki net duruşu, bölgesel ve küresel diplomaside Filistin meselesine verdiği önemi gösteriyor.