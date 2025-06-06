https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/israil-beyrutun-dahiye-bolgesine-hava-saldirilari-duzenledi-1096833609.html

İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların 'tahliye edilmesini' istemişti.Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail’in Beyrut saldırıları açık bir uluslararası anlaşma ihlalidirLübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarını 'açık bir uluslararası anlaşmanın ihlali ve bölgede adil barış koşullarının reddedildiğinin kanıtı' olarak değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/israil-suriyeden-israilin-kuzeyine-dogru-iki-muhimmatin-firlatildigini-bildirdi-1096775995.html

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