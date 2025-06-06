https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/israil-beyrutun-dahiye-bolgesine-hava-saldirilari-duzenledi-1096833609.html
İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T00:33+0300
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların 'tahliye edilmesini' istemişti.Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail’in Beyrut saldırıları açık bir uluslararası anlaşma ihlalidirLübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarını 'açık bir uluslararası anlaşmanın ihlali ve bölgede adil barış koşullarının reddedildiğinin kanıtı' olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/israil-suriyeden-israilin-kuzeyine-dogru-iki-muhimmatin-firlatildigini-bildirdi-1096775995.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, dahiye, hizbullah
ortadoğu, i̇srail, lübnan, dahiye, hizbullah
İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
00:33 06.06.2025 (güncellendi: 01:28 06.06.2025)
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar düzenlediğini ifade etti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.
Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların 'tahliye edilmesini' istemişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail’in Beyrut saldırıları açık bir uluslararası anlaşma ihlalidir
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarını 'açık bir uluslararası anlaşmanın ihlali ve bölgede adil barış koşullarının reddedildiğinin kanıtı' olarak değerlendirdi.