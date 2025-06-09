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Hava sıcaklıkları hızla yükseliyor: Termometre 39 dereceyi görecek

Hava sıcaklıkları hızla yükseliyor: Termometre 39 dereceyi görecek

Sputnik Türkiye

9 Haziran 2025 hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Şanlıurfa'da 39 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 28, Ankara'da 33 ve İzmir'de 34 dereceyi bulacak.

2025-06-09T06:50+0300

2025-06-09T06:50+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlere göre hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bölgelerde 30 dereceyi aşan sıcaklık ölçülürken Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi görecek. Doğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. MARMARABalıkesir 32°C, parçalı ve az bulutluEdirne 36°C, parçalı ve az bulutluİstanbul 28°C, parçalı ve az bulutluKırklareli 33°C, parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutluDenizli 38°C, parçalı ve az bulutluİzmir 34°C, parçalı ve az bulutluManisa 38°C, parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana 34°C, az bulutlu ve açıkAntalya 30°C, parçalı ve az bulutluHatay 31°C, az bulutlu ve açıkIsparta 35°C, parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara 33°C, az bulutlu ve açıkEskişehir 34°C, az bulutlu ve açıkKonya 33°C, az bulutlu ve açıkNevşehir 31°C, az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu 29°C, az bulutlu ve açıkDüzce 30°C, az bulutlu ve açıkSinop 30°C, az bulutlu ve açıkZonguldak 24°C, az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 34°C, az bulutlu ve açıkRize 25°C, az bulutlu ve açıkSamsun 26°C, az bulutlu ve açıkTrabzon 23°C, az bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUErzurum 26°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 23°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 35°C, az bulutlu ve açıkVan 24°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 38°C, az bulutlu ve açıkGaziantep 37°C, az bulutlu ve açıkMardin 35°C, az bulutlu ve açıkŞanlıurfa 39°C, az bulutlu ve açık

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