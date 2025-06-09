Hava sıcaklıkları hızla yükseliyor: Termometre 39 dereceyi görecek
06:50 09.06.2025 (güncellendi: 06:55 09.06.2025)
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteoroloji tahminlerine göre Doğu Anadolu bölgesinin doğusu hariç yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İstanbul'da hava 28 derece, İzmir'de 34 derece ve Ankara'da 33 derece olacak. Bölgelerde 30 dereceyi aşan sıcaklık ölçülürken Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlere göre hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bölgelerde 30 dereceyi aşan sıcaklık ölçülürken Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi görecek.
Doğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
MARMARA
Balıkesir 32°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 36°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 33°C, parçalı ve az bulutlu
Balıkesir 32°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 36°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 33°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 38°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir 34°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa 38°C, parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 38°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir 34°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa 38°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana 34°C, az bulutlu ve açık
Antalya 30°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta 35°C, parçalı ve az bulutlu
Adana 34°C, az bulutlu ve açık
Antalya 30°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta 35°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C, az bulutlu ve açık
Konya 33°C, az bulutlu ve açık
Nevşehir 31°C, az bulutlu ve açık
Ankara 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C, az bulutlu ve açık
Konya 33°C, az bulutlu ve açık
Nevşehir 31°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu 29°C, az bulutlu ve açık
Düzce 30°C, az bulutlu ve açık
Sinop 30°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak 24°C, az bulutlu ve açık
Bolu 29°C, az bulutlu ve açık
Düzce 30°C, az bulutlu ve açık
Sinop 30°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak 24°C, az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 34°C, az bulutlu ve açık
Rize 25°C, az bulutlu ve açık
Samsun 26°C, az bulutlu ve açık
Trabzon 23°C, az bulutlu ve açık
Amasya 34°C, az bulutlu ve açık
Rize 25°C, az bulutlu ve açık
Samsun 26°C, az bulutlu ve açık
Trabzon 23°C, az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Erzurum 26°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 23°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 35°C, az bulutlu ve açık
Van 24°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 26°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 23°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 35°C, az bulutlu ve açık
Van 24°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin 35°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 39°C, az bulutlu ve açık
Diyarbakır 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin 35°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 39°C, az bulutlu ve açık