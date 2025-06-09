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2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
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3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:55
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ÖZEL RÖPORTAJ
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Hava sıcaklıkları hızla yükseliyor: Termometre 39 dereceyi görecek
Hava sıcaklıkları hızla yükseliyor: Termometre 39 dereceyi görecek
Sputnik Türkiye
9 Haziran 2025 hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Şanlıurfa'da 39 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 28, Ankara'da 33 ve İzmir'de 34 dereceyi bulacak.
2025-06-09T06:50+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlere göre hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bölgelerde 30 dereceyi aşan sıcaklık ölçülürken Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi görecek. Doğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. MARMARABalıkesir 32°C, parçalı ve az bulutluEdirne 36°C, parçalı ve az bulutluİstanbul 28°C, parçalı ve az bulutluKırklareli 33°C, parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutluDenizli 38°C, parçalı ve az bulutluİzmir 34°C, parçalı ve az bulutluManisa 38°C, parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana 34°C, az bulutlu ve açıkAntalya 30°C, parçalı ve az bulutluHatay 31°C, az bulutlu ve açıkIsparta 35°C, parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara 33°C, az bulutlu ve açıkEskişehir 34°C, az bulutlu ve açıkKonya 33°C, az bulutlu ve açıkNevşehir 31°C, az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu 29°C, az bulutlu ve açıkDüzce 30°C, az bulutlu ve açıkSinop 30°C, az bulutlu ve açıkZonguldak 24°C, az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 34°C, az bulutlu ve açıkRize 25°C, az bulutlu ve açıkSamsun 26°C, az bulutlu ve açıkTrabzon 23°C, az bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUErzurum 26°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 23°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 35°C, az bulutlu ve açıkVan 24°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 38°C, az bulutlu ve açıkGaziantep 37°C, az bulutlu ve açıkMardin 35°C, az bulutlu ve açıkŞanlıurfa 39°C, az bulutlu ve açık
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hava durumu 9 haziran, 9 haziran hava sıcaklıkları, şanlıurfa sıcaklık 39 derece, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara kaç derece, günlük hava durumu, 9 haziran sıcaklık tahmini, bugün hava nasıl, bölgelere göre hava durumu
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Hava sıcaklıkları hızla yükseliyor: Termometre 39 dereceyi görecek

06:50 09.06.2025 (güncellendi: 06:55 09.06.2025)
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteoroloji tahminlerine göre Doğu Anadolu bölgesinin doğusu hariç yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İstanbul'da hava 28 derece, İzmir'de 34 derece ve Ankara'da 33 derece olacak. Bölgelerde 30 dereceyi aşan sıcaklık ölçülürken Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlere göre hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bölgelerde 30 dereceyi aşan sıcaklık ölçülürken Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi görecek.
Doğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
MARMARA
Balıkesir 32°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 36°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 33°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 38°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir 34°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa 38°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana 34°C, az bulutlu ve açık
Antalya 30°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta 35°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C, az bulutlu ve açık
Konya 33°C, az bulutlu ve açık
Nevşehir 31°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu 29°C, az bulutlu ve açık
Düzce 30°C, az bulutlu ve açık
Sinop 30°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak 24°C, az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 34°C, az bulutlu ve açık
Rize 25°C, az bulutlu ve açık
Samsun 26°C, az bulutlu ve açık
Trabzon 23°C, az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Erzurum 26°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 23°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 35°C, az bulutlu ve açık
Van 24°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin 35°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 39°C, az bulutlu ve açık
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
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