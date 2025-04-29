https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/estetik-operasyonlara-ilgi-artiyor-en-sik-yapilan-bes-hata-ne-estetik-yaptirirken-nelere-dikkat-1095778486.html

Estetik operasyonlara ilgi artarken uzmanı anlattı: Estetik yaptırırken en çok hangi hatalar yapılıyor?

Estetik operasyonlara ilgi artarken uzmanı anlattı: Estetik yaptırırken en çok hangi hatalar yapılıyor?

Sputnik Türkiye

Son yıllarda estetik operasyonlara ilgi artarken güzellik anlayışı da değişiyor. Bir çok insan elinde sosyal medyadan alınan ve 'filtreli fotoğraflarla'... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T14:47+0300

2025-04-29T14:47+0300

2025-04-29T14:49+0300

sağlik

estetik

estetik cerrahi

estetik ameliyat

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya akımı

dr. nihal üstün

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Sosyal medya platformları günümüzde 'güzellik anlayışını' değiştirdi. Filtreli fotoğraflar, mükemmel görüntüler insanların algılarını da değiştirirken, 'estetik cerrahiye' de ilgiyi artırdı. Peki estetik operasyonlar gerçekten mucize yaratıyor mu? Estetik operasyonlarda en sık düşülen beş hata hangisi? Estetik operasyonlarda nelere dikkat edilmeli? Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Nihal Üstün ise bu noktada yapılan yanlışlara ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.Filtreli fotoğraflara benzemek isteyenler estetik oluyorSosyal medya platformlarının günümüzde güzellik anlayışını köklü bir şekilde değiştirdiğini anlatan Dr. Üstün, pek çok kişinin bu fotoğraflardaki düzenlemeleri gerçek hayatta da elde etmeyi istediğini anlatarak, "Snapchat dismorfisi" adı verilen bu olgu, kişilerin düzenledikleri selfie'lerinden memnun kalıp, o görüntüyü gerçek hayatta da yakalamak istemelerini olarak tanımlanır. Ancak bu arzu, bazen imkansız görünen estetik standartlara ulaşma çabasına dönüşebiliyor ve telafisi çok zor hatta mümkün olamayan sorunlarla da karşılaşılabiliyor” dedi. Estetik operasyon yaptırmak isteyenlerin en sık düştüğü 5 hataÖzellikle ünlüler ve influencerların, estetik işlemleri açıkça paylaşarak bu konuyu sosyal medyada aktif olan genç nesil başta olmak üzere pek çok kişi için daha cazip hale getirdiğini belirten Dr. Üstün, estetik cerrahinin artık sıradan bir uygulama gibi görüldüğünü, bunun sonucunda da bazı önemli hatalara çok sık düşülebildiğini söylüyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Nihal Üstün, toplumumuzda estetik yaptırmak isteyenlerin en sık düştüğü 5 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Cerrah seçimini sadece sosyal medya üzerinden yapmakSosyal medyanın, bir doktor hakkında fikir edinmek için kullanılabileceğini ancak karar vermek için yeterli olmadığını vurgulayan Dr. Nihal Üstün “Takipçi sayısı ya da estetik görseller, bir hekimin bilgi ve beceri düzeyini garanti etmez. Cerrahın tıp eğitimini, uzmanlık sürecini, deneyimini ve hasta memnuniyetini sorgulamak gerekir. Estetik cerrahi, ciddi bir tıbbi süreçtir ve doğru uzmanla çalışmak, hem güvenli hem de tatmin edici sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Aksi taktirde yaşanacak sorunların telafisi çok zor olabilir hatta mümkün olmayabilir” dedi.Olası riskleri ve komplikasyonları göz ardı etmekHer estetik işlemin belirli riskler taşıdığını, bu gerçeği görmezden gelmenin doğru olmadığını vurgulayan Dr. Üstün, “Sosyal medyada sıkça, sadece güzel sonuçlar paylaşıldığı için bazı hastalar süreci olduğundan basit zannedebiliyor. Halbuki iyi bir cerrah, ameliyat kadar risklerini de açıkça anlatmalıdır. Yapılacak işlem ve olası komplikasyonları hakkında önceden doğru kaynaklardan detaylı bilgi sahibi olmak, güvenli bir karar süreci ve sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Ancak ne yazık ki toplumumuzda bu konuda önemli eksiklikler var ve bazı kişiler kurdukları hayal doğrultusunda tüm imkansızlıkları ve olası olumsuzlukları göz ardı ederek ısrarcı davranabilmektedir.” diye anlattı.Sadece popüler olduğu için ameliyat olmakBazı estetik uygulamalar dönem dönem çok popülerleşebiliyor ancak popülariteden ziyade kişinin kendini tanıması ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Dr. Üstün “Her bireyin vücut yapısı, yaşam tarzı ve beklentisi farklıdır. Bu nedenle estetik cerrahiye sadece trend olduğu için karar vermek yerine, gerçekten kişinin kendisine uygun olup olmadığını konunun uzmanı ile değerlendirmesi gerekir. Bu sayede hem olumsuz sonuçların önüne geçilebilir hem de uzun vadede daha iyi sonuçlara ulaşılması sağlanır” diye konuştu. Ameliyat sonrası sürecini önemseyinKimi hastaların ameliyat sonrası süreci önemsemediğini, bu nedenle bazı sorunlarla karşılaşıldığını belirten Dr. Nihal Üstün şunları söyledi: “Estetik ameliyat, ameliyat masasından kalktığınız anda bitmiş olmaz. Sonuçların oturması, iyileşmenin sağlıklı ilerlemesi ve komplikasyon risklerinin düşmesi için iyi bir bakım süreci gerekir. Bazı hastalar, bu süreci göz ardı ettiği için istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyor. Doktorun önerdiği şekilde dinlenmek, bakım yapmak ve kontrolleri aksatmamak, işlemin başarısını doğrudan etkiler ve istenilen sonuca ulaşılmasını sağlar."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/demi-mooreun-filmiyle-gundeme-gelmisti-guzellik-ve-genclik-vaat-eden-mucize-urunlere-neden-hayir-1092757818.html

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estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, dr. nihal üstün