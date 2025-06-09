https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/ergin-atamandan-olympiakos-taraftarina-merak-ediyorum-takimlarinda-kac-tane-yunan-oyuncu-oynuyor-1096878223.html
Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına: 'Merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?'
Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına: 'Merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?'
Sputnik Türkiye
Panathiaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, 3-1 kaybettikleri play-off final serisi sonrası Olympiakos taraftarına tepki gösterdi. Maçta Yunanistan... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T02:38+0300
2025-06-09T02:38+0300
2025-06-09T02:39+0300
ergin ataman
spor
olympiakos
taraftar
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Yunanistan ekibi Panathiaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, 3-1 kaybettikleri play-off final serisi sonrası Olympiakos taraftarlarının açtığı Yunanistan bayraklarına ilişkin "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?" değerlendirmesini yaptı. Yunanistan bayraklarının maçta açılmasının kişisel algıladığını belirten Ataman "Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/portekiz-ikinci-kez-uluslar-ligi-sampiyonluguna-ulasti-ispanya-penaltilarla-5-3-maglup-oldu-1096877525.html
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ergin ataman, olympiakos, taraftar
Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına: 'Merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?'
02:38 09.06.2025 (güncellendi: 02:39 09.06.2025)
Panathiaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, 3-1 kaybettikleri play-off final serisi sonrası Olympiakos taraftarına tepki gösterdi. Maçta Yunanistan bayrağı açan taraftar için "Sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar" dedi.
Yunanistan ekibi Panathiaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, 3-1 kaybettikleri play-off final serisi sonrası Olympiakos taraftarlarının açtığı Yunanistan bayraklarına ilişkin "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?" değerlendirmesini yaptı.
Yunanistan bayraklarının maçta açılmasının kişisel algıladığını belirten Ataman "Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar" dedi.