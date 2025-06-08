https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kizilcik-serbetinden-rekorlu-final--1096868849.html
Kızılcık Şerbeti'nden rekorlu final: Tüm kategorilerde birinci
Kızılcık Şerbeti'nden rekorlu final: Tüm kategorilerde birinci
Sputnik Türkiye
Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle 10,92 reyting oranına ulaşarak haftanın en çok izlenen yapımı oldu. Rekor izlenme ile final... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T12:01+0300
2025-06-08T12:01+0300
2025-06-08T12:01+0300
yaşam
kızılcık şerbeti
reyting
rekor
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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle reyting rekoru kırdı. 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında yayınlanan final bölümü, 10,92 reyting oranı ile haftanın en çok izlenen yapımı oldu.Kızılcık Şerbeti sezon finali, ABC1’de 10.93 izlenme oranı, 32.21 izlenme payı, AB’de ise 10.75 izlenme oranı, 33.99 izlenme payı, Total grubunda 9.63 izlenme oranı, 28.52 izlenme payı alarak tüm kategorilerin hepsinde birinci oldu.Sezon finalinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Mustafa'nın öğrendiği sırların ardından yaşanan silahlı saldırı, Işıl’ın beyazlar içindeki yaz partisini adeta kan gölüne çevirdi. Mustafa'nın, Işıl, Koray ve Fatih’i vurduğu sahneler izleyicide şok etkisi yaratırken, intihar mı edeceği yoksa babası Apo’yu mu vuracağına dair kararsızlığı finalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.Öte yandan Kıvılcım’ın bebeğiyle ilgili belirsizlik ve Nilay’ın balkondan düşmesi, dizinin yeni sezonuna dair büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan final bölümü, hem senaryosu hem de reyting başarısıyla adından söz ettirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/kizilcik-serbeti-oyuncusu-feyza-civelek-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1095955531.html
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kızılcık şerbeti, reyting, rekor
kızılcık şerbeti, reyting, rekor
Kızılcık Şerbeti'nden rekorlu final: Tüm kategorilerde birinci
Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle 10,92 reyting oranına ulaşarak haftanın en çok izlenen yapımı oldu. Rekor izlenme ile final bölümünde kanlı yaz partisi ve sarsıcı sahneler sosyal medyada gündem yarattı.
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finaliyle reyting rekoru kırdı. 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında yayınlanan final bölümü, 10,92 reyting oranı ile haftanın en çok izlenen yapımı oldu.
Kızılcık Şerbeti sezon finali, ABC1’de 10.93 izlenme oranı, 32.21 izlenme payı, AB’de ise 10.75 izlenme oranı, 33.99 izlenme payı, Total grubunda 9.63 izlenme oranı, 28.52 izlenme payı alarak tüm kategorilerin hepsinde birinci oldu.
Sezon finalinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Mustafa'nın öğrendiği sırların ardından yaşanan silahlı saldırı, Işıl’ın beyazlar içindeki yaz partisini adeta kan gölüne çevirdi. Mustafa'nın, Işıl, Koray ve Fatih’i vurduğu sahneler izleyicide şok etkisi yaratırken, intihar mı edeceği yoksa babası Apo’yu mu vuracağına dair kararsızlığı finalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Öte yandan Kıvılcım’ın bebeğiyle ilgili belirsizlik ve Nilay’ın balkondan düşmesi, dizinin yeni sezonuna dair büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada milyonlarca etkileşim alan final bölümü, hem senaryosu hem de reyting başarısıyla adından söz ettirdi.