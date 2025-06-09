https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/disisleri-bakanligindan-israile-sert-tepki-uluslararasi-hukukun-acik-bir-ihlal-1096882681.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Uluslararası hukukun açık bir ihlali
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Uluslararası hukukun açık bir ihlali
Sputnik Türkiye
Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale etmesini şiddetle kınadı... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T11:10+0300
2025-06-09T11:10+0300
2025-06-09T12:32+0300
i̇srail- filistin çatışması
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Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Madleen gemisine yönelik müdahalesini şiddetle kınayan resmi açıklama yaptı. Bakanlık, bu eylemin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.Uluslararası hukuk i̇hlali tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye müdahalenin kabul edilemez olduğu belirtildi.Bakanlık, İsrail güçlerinin gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada müdahale etmesini, denizcilik hukuku ve uluslararası normların ihlali olarak değerlendirdi."Terör devleti"Türk Dışişleri, Netanyahu hükümetinin eylemlerini sert sözlerle eleştirdi. Açıklamada, "seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini" tehdit eden bu saldırının, "İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladığı" ifade edildi.Gazze'deki i̇nsani kriz vurgusuBakanlık açıklamasında, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığı ve insani yardımların ulaştırılmasını engellediği belirtildi. Bu durumun "soykırım politikaları" olarak nitelendirildiği açıklamada yapıldı.Uluslararası toplum çağrısıDışişleri Bakanlığı, İsrail'in politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisinin devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, "İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacağı" ifade edildi.Madleen gemisinde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda endişeler yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı, gemideki vatandaşların durumu hakkında yakın takip yaptığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bmden-israile-acil-cagri-madleen-gemisindeki-12-aktivist-serbest-birakilsin-1096881516.html
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i̇srail, gazze, dışişleri bakanlığı, türk dışişleri
i̇srail, gazze, dışişleri bakanlığı, türk dışişleri
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Uluslararası hukukun açık bir ihlali
11:10 09.06.2025 (güncellendi: 12:32 09.06.2025)
Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale etmesini şiddetle kınadı. Bakanlık, bu eylemin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.
Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Madleen gemisine yönelik müdahalesini şiddetle kınayan resmi açıklama yaptı. Bakanlık, bu eylemin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.
Uluslararası hukuk i̇hlali tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye müdahalenin kabul edilemez olduğu belirtildi.
Bakanlık, İsrail güçlerinin gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada müdahale etmesini, denizcilik hukuku ve uluslararası normların ihlali olarak değerlendirdi.
Türk Dışişleri, Netanyahu hükümetinin eylemlerini sert sözlerle eleştirdi. Açıklamada, "seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini" tehdit eden bu saldırının, "İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladığı" ifade edildi.
Gazze'deki i̇nsani kriz vurgusu
Bakanlık açıklamasında, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığı ve insani yardımların ulaştırılmasını engellediği belirtildi. Bu durumun "soykırım politikaları" olarak nitelendirildiği açıklamada yapıldı.
Uluslararası toplum çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisinin devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, "İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacağı" ifade edildi.
Madleen gemisinde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda endişeler yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı, gemideki vatandaşların durumu hakkında yakın takip yaptığını belirtiyor.