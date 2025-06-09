https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/disisleri-bakanligindan-israile-sert-tepki-uluslararasi-hukukun-acik-bir-ihlal-1096882681.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Uluslararası hukukun açık bir ihlali

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Uluslararası hukukun açık bir ihlali

Sputnik Türkiye

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale etmesini şiddetle kınadı... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T11:10+0300

2025-06-09T11:10+0300

2025-06-09T12:32+0300

i̇srail- filistin çatışması

i̇srail

gazze

dışişleri bakanlığı

türk dışişleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Madleen gemisine yönelik müdahalesini şiddetle kınayan resmi açıklama yaptı. Bakanlık, bu eylemin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.Uluslararası hukuk i̇hlali tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye müdahalenin kabul edilemez olduğu belirtildi.Bakanlık, İsrail güçlerinin gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada müdahale etmesini, denizcilik hukuku ve uluslararası normların ihlali olarak değerlendirdi."Terör devleti"Türk Dışişleri, Netanyahu hükümetinin eylemlerini sert sözlerle eleştirdi. Açıklamada, "seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini" tehdit eden bu saldırının, "İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladığı" ifade edildi.Gazze'deki i̇nsani kriz vurgusuBakanlık açıklamasında, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığı ve insani yardımların ulaştırılmasını engellediği belirtildi. Bu durumun "soykırım politikaları" olarak nitelendirildiği açıklamada yapıldı.Uluslararası toplum çağrısıDışişleri Bakanlığı, İsrail'in politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisinin devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, "İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacağı" ifade edildi.Madleen gemisinde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda endişeler yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı, gemideki vatandaşların durumu hakkında yakın takip yaptığını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bmden-israile-acil-cagri-madleen-gemisindeki-12-aktivist-serbest-birakilsin-1096881516.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, gazze, dışişleri bakanlığı, türk dışişleri