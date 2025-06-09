https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bmden-israile-acil-cagri-madleen-gemisindeki-12-aktivist-serbest-birakilsin-1096881516.html

BM'den İsrail'e acil çağrı: Madleen gemisindeki 12 aktivist serbest bırakılsın

BM'den İsrail'e acil çağrı: Madleen gemisindeki 12 aktivist serbest bırakılsın

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisini alıkoymasını eleştirdi... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T10:34+0300

2025-06-09T10:34+0300

2025-06-09T10:34+0300

i̇srail- filistin çatışması

gazze

greta thunberg

i̇srail

almanya

sağlık bakanlığı

dünya

gemide

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096879002_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_138955a78fc38c6f6045c6b85cf3b49d.jpg

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisini alıkoymasına tepki gösterdi. BM Raportörü, gemideki 12 insan hakları aktivistinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.BM Raportöründen Güçlü MesajAlbanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze ablukasının kırılması gerektiğini belirtti. BM Raportörü, "Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir" ifadelerini kullandı.Francesca Albanese, ablukayı kırmanın devletler için yasal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.Madleen Gemisinde Kimler Var?Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından organize edilen misyon kapsamında yola çıkan 18 metrelik yelkenli, İtalya'nın Katanya kentinden 1 Haziran'da hareket etmişti. Gemide toplam 12 aktivist bulunuyor:Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio gibi çeşitli ülkelerden aktivistler yer alıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da gemidekiler arasında bulunuyor.Gazze'deki İnsani Krizİsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonlar sonucunda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani krizle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırılarda 55 bin Filistinli yaşamını yitirirken, 126 bin kişi yaralandı.Uluslararası Tepkilerİnsani yardım erişiminin kısıtlanması nedeniyle uluslararası toplum İsrail'i eleştiriyor. Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.Dünya genelinde düzenlenen protestolarda, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması talep ediliyor. İsrail'in ABD desteğiyle kurduğu yardım noktalarında bile Filistinlilerin hedef alındığı belirtiliyor.Barışçıl Misyon VurgusuMadleen gemisindeki aktivistler, İsrail müdahalesine karşı barışçıl tutum sergileyeceklerini ve direniş göstermeyeceklerini önceden duyurmuştu. Bu durum, misyonun tamamen insani amaçlı olduğunu gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-madleen-gemisindekileri-ulkelerine-gonderecegini-acikladi-1096878906.html

gazze

i̇srail

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, greta thunberg, i̇srail, almanya, sağlık bakanlığı, dünya, gemide