https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bmden-israile-acil-cagri-madleen-gemisindeki-12-aktivist-serbest-birakilsin-1096881516.html
BM'den İsrail'e acil çağrı: Madleen gemisindeki 12 aktivist serbest bırakılsın
BM'den İsrail'e acil çağrı: Madleen gemisindeki 12 aktivist serbest bırakılsın
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisini alıkoymasını eleştirdi... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T10:34+0300
2025-06-09T10:34+0300
2025-06-09T10:34+0300
i̇srail- filistin çatışması
gazze
greta thunberg
i̇srail
almanya
sağlık bakanlığı
dünya
gemide
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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisini alıkoymasına tepki gösterdi. BM Raportörü, gemideki 12 insan hakları aktivistinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.BM Raportöründen Güçlü MesajAlbanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze ablukasının kırılması gerektiğini belirtti. BM Raportörü, "Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir" ifadelerini kullandı.Francesca Albanese, ablukayı kırmanın devletler için yasal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.Madleen Gemisinde Kimler Var?Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından organize edilen misyon kapsamında yola çıkan 18 metrelik yelkenli, İtalya'nın Katanya kentinden 1 Haziran'da hareket etmişti. Gemide toplam 12 aktivist bulunuyor:Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio gibi çeşitli ülkelerden aktivistler yer alıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da gemidekiler arasında bulunuyor.Gazze'deki İnsani Krizİsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonlar sonucunda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani krizle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırılarda 55 bin Filistinli yaşamını yitirirken, 126 bin kişi yaralandı.Uluslararası Tepkilerİnsani yardım erişiminin kısıtlanması nedeniyle uluslararası toplum İsrail'i eleştiriyor. Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.Dünya genelinde düzenlenen protestolarda, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması talep ediliyor. İsrail'in ABD desteğiyle kurduğu yardım noktalarında bile Filistinlilerin hedef alındığı belirtiliyor.Barışçıl Misyon VurgusuMadleen gemisindeki aktivistler, İsrail müdahalesine karşı barışçıl tutum sergileyeceklerini ve direniş göstermeyeceklerini önceden duyurmuştu. Bu durum, misyonun tamamen insani amaçlı olduğunu gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-madleen-gemisindekileri-ulkelerine-gonderecegini-acikladi-1096878906.html
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gazze, greta thunberg, i̇srail, almanya, sağlık bakanlığı, dünya, gemide
gazze, greta thunberg, i̇srail, almanya, sağlık bakanlığı, dünya, gemide
BM'den İsrail'e acil çağrı: Madleen gemisindeki 12 aktivist serbest bırakılsın
Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisini alıkoymasını eleştirdi. Gemide bulunan 12 insan hakları aktivistinin acilen serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisini alıkoymasına tepki gösterdi. BM Raportörü, gemideki 12 insan hakları aktivistinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.
BM Raportöründen Güçlü Mesaj
Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze ablukasının kırılması gerektiğini belirtti. BM Raportörü, "Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir" ifadelerini kullandı.
Francesca Albanese, ablukayı kırmanın devletler için yasal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.
Madleen Gemisinde Kimler Var?
Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından organize edilen misyon kapsamında yola çıkan 18 metrelik yelkenli, İtalya'nın Katanya kentinden 1 Haziran'da hareket etmişti. Gemide toplam 12 aktivist bulunuyor:
Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio gibi çeşitli ülkelerden aktivistler yer alıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da gemidekiler arasında bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonlar sonucunda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani krizle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırılarda 55 bin Filistinli yaşamını yitirirken, 126 bin kişi yaralandı.
İnsani yardım erişiminin kısıtlanması nedeniyle uluslararası toplum İsrail'i eleştiriyor. Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.
Dünya genelinde düzenlenen protestolarda, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması talep ediliyor. İsrail'in ABD desteğiyle kurduğu yardım noktalarında bile Filistinlilerin hedef alındığı belirtiliyor.
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail müdahalesine karşı barışçıl tutum sergileyeceklerini ve direniş göstermeyeceklerini önceden duyurmuştu. Bu durum, misyonun tamamen insani amaçlı olduğunu gösteriyor.