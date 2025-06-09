https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/abdde-kaos-700-deniz-piyadesi-los-angelesa-sevk-edildi-1096892684.html
ABD'de kaos: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a sevk edildi
ABD'de kaos: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a sevk edildi
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı, Los Angeles'ta devam eden protestoları kontrol altına almak için Kaliforniya'daki 29 Palms üssünden 700 Deniz Piyadesi'ni görevlendirdi... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T23:59+0300
2025-06-09T23:59+0300
2025-06-09T23:59+0300
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savunma bakanlığı
donald trump
asker
protesto
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ABD, Los Angeles'ta artan göçmenlik protestoları nedeniyle bölgeye deniz piyadelerini gönderme kararı aldı.Basına konuşan bir ABD yetkilisi, Kaliforniya'dan 700 Deniz Piyadesi'nin Los Angeles'a yardım için görevlendirildiğini ve önümüzdeki 24 saat içinde bölgeye varmalarının beklendiğini ifade etti.Kaliforniya'daki 29 Palms üssünde konuşlu 2. Tabur, 7. Deniz Piyadeleri'ne bağlı birliğin hazır konumda olduğu belirtilmişti. Başkan Donald Trump ise durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/californiadaki-protestolarda-ikinci-gun-trump-2-bin-ulusal-muhafiz-gonderdi-1096870158.html
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abd, los angeles, abd, savunma bakanlığı, donald trump, asker, protesto, protesto gösterisi
abd, los angeles, abd, savunma bakanlığı, donald trump, asker, protesto, protesto gösterisi
ABD'de kaos: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a sevk edildi
ABD Savunma Bakanlığı, Los Angeles'ta devam eden protestoları kontrol altına almak için Kaliforniya'daki 29 Palms üssünden 700 Deniz Piyadesi'ni görevlendirdi. Askeri birliğin önümüzdeki 24 saat içinde şehre ulaşması beklenirken, Başkan Trump durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.
ABD, Los Angeles'ta artan göçmenlik protestoları nedeniyle bölgeye deniz piyadelerini gönderme kararı aldı.
Basına konuşan bir ABD yetkilisi, Kaliforniya'dan 700 Deniz Piyadesi'nin Los Angeles'a yardım için görevlendirildiğini ve önümüzdeki 24 saat içinde bölgeye varmalarının beklendiğini ifade etti.
Kaliforniya'daki 29 Palms üssünde konuşlu 2. Tabur, 7. Deniz Piyadeleri'ne bağlı birliğin hazır konumda olduğu belirtilmişti. Başkan Donald Trump ise durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.