https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/abdde-kaos-700-deniz-piyadesi-los-angelesa-sevk-edildi-1096892684.html

ABD'de kaos: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a sevk edildi

ABD'de kaos: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a sevk edildi

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı, Los Angeles'ta devam eden protestoları kontrol altına almak için Kaliforniya'daki 29 Palms üssünden 700 Deniz Piyadesi'ni görevlendirdi... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T23:59+0300

2025-06-09T23:59+0300

2025-06-09T23:59+0300

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abd

savunma bakanlığı

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protesto gösterisi

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ABD, Los Angeles'ta artan göçmenlik protestoları nedeniyle bölgeye deniz piyadelerini gönderme kararı aldı.Basına konuşan bir ABD yetkilisi, Kaliforniya'dan 700 Deniz Piyadesi'nin Los Angeles'a yardım için görevlendirildiğini ve önümüzdeki 24 saat içinde bölgeye varmalarının beklendiğini ifade etti.Kaliforniya'daki 29 Palms üssünde konuşlu 2. Tabur, 7. Deniz Piyadeleri'ne bağlı birliğin hazır konumda olduğu belirtilmişti. Başkan Donald Trump ise durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/californiadaki-protestolarda-ikinci-gun-trump-2-bin-ulusal-muhafiz-gonderdi-1096870158.html

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