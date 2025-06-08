https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/zeyrekin-elektrik-akimina-kapilmasiyla-ilgili-sorusturmada-20den-fazla-tanigin-ifadesi-alindi-evde-1096870613.html

Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla tanığın ifadesi alındı: Evde keşif yapıldı

Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla tanığın ifadesi alındı: Evde keşif yapıldı

Sputnik Türkiye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T13:35+0300

2025-06-08T13:35+0300

2025-06-08T13:35+0300

türki̇ye

ferdi zeyrek

elektrik

havuz

soruşturma

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Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı.Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlendi.Bilirkişi heyeti keşif yaptıElektrik ve Makine Mühendisleri odalarından uzmanların da yer aldığı bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif gerçekleştirdi.Heyetin yaptığı ilk tespitlerde, Zeyrek'in evindeki havuzun makine odası ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin ilgili standartların öngördüğü güvenlik sınırlarının altında olduğu belirlendi. Bu nedenle tesisatın neme maruz kalarak tehlike oluşturmuş olabileceği tespit edildi.Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun Kurban Bayramı tatilinden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması bekleniyor. Soruşturmanın seyrini, bu teknik raporda yer alacak bulguların belirleyeceği ifade ediliyor.Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/zeyrekin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-uzun-sure-oksijensiz-kalmasindan-dolayi-organ-hasari-var-1096867973.html

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ferdi zeyrek , elektrik, havuz, soruşturma