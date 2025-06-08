https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/zeyrekin-elektrik-akimina-kapilmasiyla-ilgili-sorusturmada-20den-fazla-tanigin-ifadesi-alindi-evde-1096870613.html
Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla tanığın ifadesi alındı: Evde keşif yapıldı
Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla tanığın ifadesi alındı: Evde keşif yapıldı
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T13:35+0300
2025-06-08T13:35+0300
2025-06-08T13:35+0300
türki̇ye
ferdi zeyrek
elektrik
havuz
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/08/1096870976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95b4cd126af4c7bddc09c7d9fdf739aa.png
Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı.Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlendi.Bilirkişi heyeti keşif yaptıElektrik ve Makine Mühendisleri odalarından uzmanların da yer aldığı bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif gerçekleştirdi.Heyetin yaptığı ilk tespitlerde, Zeyrek'in evindeki havuzun makine odası ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin ilgili standartların öngördüğü güvenlik sınırlarının altında olduğu belirlendi. Bu nedenle tesisatın neme maruz kalarak tehlike oluşturmuş olabileceği tespit edildi.Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun Kurban Bayramı tatilinden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması bekleniyor. Soruşturmanın seyrini, bu teknik raporda yer alacak bulguların belirleyeceği ifade ediliyor.Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/zeyrekin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-uzun-sure-oksijensiz-kalmasindan-dolayi-organ-hasari-var-1096867973.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/08/1096870976_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b131a291b3b34c72b12c6c20646af60.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ferdi zeyrek , elektrik, havuz, soruşturma
ferdi zeyrek , elektrik, havuz, soruşturma
Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla tanığın ifadesi alındı: Evde keşif yapıldı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında komşuların, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin ifadesi alındı.
Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.
Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı.
Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlendi.
Bilirkişi heyeti keşif yaptı
Elektrik ve Makine Mühendisleri odalarından uzmanların da yer aldığı bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif gerçekleştirdi.
Heyetin yaptığı ilk tespitlerde, Zeyrek'in evindeki havuzun makine odası ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin ilgili standartların öngördüğü güvenlik sınırlarının altında olduğu belirlendi. Bu nedenle tesisatın neme maruz kalarak tehlike oluşturmuş olabileceği tespit edildi.
Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun Kurban Bayramı tatilinden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması bekleniyor. Soruşturmanın seyrini, bu teknik raporda yer alacak bulguların belirleyeceği ifade ediliyor.
Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı bildirildi.