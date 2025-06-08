Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Uzun süre oksijensiz kalmasından dolayı organ hasarı var
11:17 08.06.2025 (güncellendi: 13:04 08.06.2025)
© İHA / ÖNDER AYDIN-AW175511Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek
© İHA / ÖNDER AYDIN-AW175511
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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin Başhekimden yeni açıklama geldi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, uzun süre oksijensiz kalmasından dolayı organ hasarı olduğunu belirterek şimdilik durumunun stabil olduğunu belirtti.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumuna ilişkin Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yeni açıklamalarda bulundu.
Yaşanan elektrik çarpması sonrasında 36. saate ve yoğun bakım tedavisinde 34. saate girildiğini vurgulayan Topçu, Zeyrek'in durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Kalp, akciğer ve böbreklerde destekler devam ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir. İyi ya da kötü bir şey söylemek çok doğru olmayabilir."
Çeşitli birimlerden doktorların yanı sıra Türkiye'deki bilim insanlarından bir grup kurulduğunu belirten Prof. Dr. İsmet Topçu "Süreç zorlu bir süreç. Hasar Büyük bir hasar. Uzunca bir süre oksijensiz kalmış olması ciddi bir organ hasarı ve ciddi bir elektrik yanığı şekliyle karşımızda" dedi.
© AA / Ahmet BayramHastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu
Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu
© AA / Ahmet Bayram
Topçu açıklamalarında şunlara yer verdi:
"Durum her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibariyle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bu tek başına bir kişinin bir tedaviyi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Bir grup kurularak, yapılan tedavilerin etkinliği, yönlendirilmesi ve devamı konusunda istişarelerde bulunuldu."
Topçu, Zeyrek'in ne kadar süre akıma maruz kaldığını bilmediklerini belirterek, "Sonuç itibariyle şalter kesilerek en yakın sürede, en kısa sürede ya da buradaki hasarın önlenmesi çalışılmış. Bu da hasarın boyutu üzerinden etkileyebilir. Tabii yüksek akım, yüksek voltaj verildiğine dair bir şeyler var. Bu da yanığın büyüklüğünü gösterebilir ama bunda benim şu an onu saptayabilmem ya da şu kadar hasar olmuştur gibi bir şey söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.
Zeyrek'in sağlık durumunun "stabil" olduğunu vurgulayan Topçu, "An ve an değişebilir, bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Onunla işte bu tedavi süreci hakikaten çok özen gösteriyoruz ve şu an ekip sürekli 24 saat sürekli başındalardı. Halen de başlarındalar" diye konuştu.
Ne olmuştu?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gece evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kalbi duran Zeyrek’e, önce evde 20 dakika, ardından hastanede 50 dakika boyunca kalp masajı uygulandı. Uzun süren müdahale sonunda kalp yeniden çalıştırıldı.