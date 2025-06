https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/zeyrekin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-uzun-sure-oksijensiz-kalmasindan-dolayi-organ-hasari-var-1096867973.html

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Uzun süre oksijensiz kalmasından dolayı organ hasarı var

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Uzun süre oksijensiz kalmasından dolayı organ hasarı var

Sputnik Türkiye

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin Başhekimden yeni açıklama geldi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, uzun süre oksijensiz kalmasından dolayı organ... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T11:17+0300

2025-06-08T11:17+0300

2025-06-08T13:04+0300

türki̇ye

ferdi zeyrek

manisa celal bayar üniversitesi

elektrik

çarpma

elektrik çarpması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082419815_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ce2787e95887366801875f34836b9be5.jpg

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumuna ilişkin Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yeni açıklamalarda bulundu.Yaşanan elektrik çarpması sonrasında 36. saate ve yoğun bakım tedavisinde 34. saate girildiğini vurgulayan Topçu, Zeyrek'in durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Çeşitli birimlerden doktorların yanı sıra Türkiye'deki bilim insanlarından bir grup kurulduğunu belirten Prof. Dr. İsmet Topçu "Süreç zorlu bir süreç. Hasar Büyük bir hasar. Uzunca bir süre oksijensiz kalmış olması ciddi bir organ hasarı ve ciddi bir elektrik yanığı şekliyle karşımızda" dedi. Topçu açıklamalarında şunlara yer verdi:Topçu, Zeyrek'in ne kadar süre akıma maruz kaldığını bilmediklerini belirterek, "Sonuç itibariyle şalter kesilerek en yakın sürede, en kısa sürede ya da buradaki hasarın önlenmesi çalışılmış. Bu da hasarın boyutu üzerinden etkileyebilir. Tabii yüksek akım, yüksek voltaj verildiğine dair bir şeyler var. Bu da yanığın büyüklüğünü gösterebilir ama bunda benim şu an onu saptayabilmem ya da şu kadar hasar olmuştur gibi bir şey söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.Zeyrek'in sağlık durumunun "stabil" olduğunu vurgulayan Topçu, "An ve an değişebilir, bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Onunla işte bu tedavi süreci hakikaten çok özen gösteriyoruz ve şu an ekip sürekli 24 saat sürekli başındalardı. Halen de başlarındalar" diye konuştu.Ne olmuştu?Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gece evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kalbi duran Zeyrek’e, önce evde 20 dakika, ardından hastanede 50 dakika boyunca kalp masajı uygulandı. Uzun süren müdahale sonunda kalp yeniden çalıştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-evinde-elektrik-carpmasi-sonucu--hastaneye-1096850738.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ferdi zeyrek, manisa celal bayar üniversitesi, elektrik, çarpma, elektrik çarpması