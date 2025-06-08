https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/topcu-yuzbasi-habibin-gunlugu-atik-kagitlarda-bulundu-ataturkle-karsilasmasini-kaleme-almis-1096869447.html

Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtlarda bulundu: Atatürk'le karşılaşmasını kaleme almış

Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtlarda bulundu: Atatürk'le karşılaşmasını kaleme almış

Sputnik Türkiye

Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Teşkilat-ı Mahsusa mensubu Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü, atık kağıtların arasında bulundu. Yüzbaşı Habib, Atatürk ile... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T12:27+0300

2025-06-08T12:27+0300

2025-06-08T13:04+0300

yaşam

mustafa kemal atatürk

i̇smet i̇nönü

günlük

kurtuluş savaşı

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Cephede yaşananların kaleme alındığı günlükte, Yüzbaşı Habib'in, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşması, çatışmaların seyri, cephe krokileri, analiz ve gözlemler ile eşine yazdığı şiirler de yer alıyor.Günlüğün 1921 ila 1922 yıllarını kapsadığını anlatan Koleksiyoner Fuat Köksal, "Günlükte yazılanlardan Yüzbaşı Habib'in İstanbul'dan ayrılarak Kurtuluş Savaşı'na katılan bir asker olduğunu öğreniyoruz. Yüzbaşının yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı bu günlük, önemli bir tarihi belge niteliği taşıyor" dedi.⁠Cephede, Atatürk'ü karşılayan heyette yer aldıYüzbaşı Habib'in cephede Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile karşılaşmasına da günlüğünde yer verdiği, 11 Mart 1922'de tarihli notunda Atatürk ile cephede karşılaşmasını şu satırlarla kaleme aldı:

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Sputnik Türkiye

mustafa kemal atatürk, i̇smet i̇nönü, günlük, kurtuluş savaşı