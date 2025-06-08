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Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtlarda bulundu: Atatürk'le karşılaşmasını kaleme almış
Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtlarda bulundu: Atatürk'le karşılaşmasını kaleme almış
Sputnik Türkiye
Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Teşkilat-ı Mahsusa mensubu Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü, atık kağıtların arasında bulundu. Yüzbaşı Habib, Atatürk ile... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
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Cephede yaşananların kaleme alındığı günlükte, Yüzbaşı Habib'in, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşması, çatışmaların seyri, cephe krokileri, analiz ve gözlemler ile eşine yazdığı şiirler de yer alıyor.Günlüğün 1921 ila 1922 yıllarını kapsadığını anlatan Koleksiyoner Fuat Köksal, "Günlükte yazılanlardan Yüzbaşı Habib'in İstanbul'dan ayrılarak Kurtuluş Savaşı'na katılan bir asker olduğunu öğreniyoruz. Yüzbaşının yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı bu günlük, önemli bir tarihi belge niteliği taşıyor" dedi.⁠Cephede, Atatürk'ü karşılayan heyette yer aldıYüzbaşı Habib'in cephede Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile karşılaşmasına da günlüğünde yer verdiği, 11 Mart 1922'de tarihli notunda Atatürk ile cephede karşılaşmasını şu satırlarla kaleme aldı:
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mustafa kemal atatürk, i̇smet i̇nönü, günlük, kurtuluş savaşı

Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtlarda bulundu: Atatürk'le karşılaşmasını kaleme almış

12:27 08.06.2025 (güncellendi: 13:04 08.06.2025)
© AATeşkilat-ı Mahsusa'dan Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtlarda bulundu: Atatürk'le karşılaşmasını kaleme almış
Teşkilat-ı Mahsusa'dan Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtlarda bulundu: Atatürk'le karşılaşmasını kaleme almış - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA
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Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Teşkilat-ı Mahsusa mensubu Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü, atık kağıtların arasında bulundu. Yüzbaşı Habib, Atatürk ile cephede karşılaşmasını "Yemin ederim ki kalbim şimdiye kadar böyle tatlı bir surette çarpmamıştı" ifadeleriyle kaleme almış.
Cephede yaşananların kaleme alındığı günlükte, Yüzbaşı Habib'in, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşması, çatışmaların seyri, cephe krokileri, analiz ve gözlemler ile eşine yazdığı şiirler de yer alıyor.
Günlüğün 1921 ila 1922 yıllarını kapsadığını anlatan Koleksiyoner Fuat Köksal, "Günlükte yazılanlardan Yüzbaşı Habib'in İstanbul'dan ayrılarak Kurtuluş Savaşı'na katılan bir asker olduğunu öğreniyoruz. Yüzbaşının yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı bu günlük, önemli bir tarihi belge niteliği taşıyor" dedi.

⁠Cephede, Atatürk'ü karşılayan heyette yer aldı

Yüzbaşı Habib'in cephede Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile karşılaşmasına da günlüğünde yer verdiği, 11 Mart 1922'de tarihli notunda Atatürk ile cephede karşılaşmasını şu satırlarla kaleme aldı:

"Fırka tecemmu etti. Herkes Büyük Kumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini bekliyordu... Müşir üniformasını giyinmiş büyük ve kahraman kumandan nihayet önümden geçiyordu. Kalbimin en har ve samimi haliyle selamladım. Yemin ederim ki kalbim şimdiye kadar böyle tatlı bir surette çarpmamıştı. Halaskar Kumandan-ı Azamın geçtiği esnadaki saadeti hiç unutmayacağım. Cenab-ı Hak tuttuğu yolu muzafferiyete isal buyursun, amin."
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