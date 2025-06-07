https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ardahandaki-ataturk-silueti-bu-yil-da-olusmaya-basladi-1096865993.html

Ardahan'daki 'Atatürk silüeti' bu yıl da oluşmaya başladı

Ardahan'daki 'Atatürk silüeti' bu yıl da oluşmaya başladı

Sputnik Türkiye

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin oluşumu bu yıl da izlenmeye başlandı. 07.06.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

erdoğan kumru

adıgüzel kırmızıgül

ardahan

genelkurmay başkanlığı

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

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Havanın güneşli olması dolayısıyla dağ eteğinin yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da belirmeye başladı.Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.Silüet, temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.Her yıl şenlikler düzenleniyorAtatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' ile kutlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/1096863876.html

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erdoğan kumru, adıgüzel kırmızıgül, ardahan, genelkurmay başkanlığı, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk