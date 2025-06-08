https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/rusyadan-resmi-aciklama-ukraynali-askerlerin-cenazeleri-takasin-yapilacagi-noktada-1096868160.html

Rusya'dan resmi açıklama: Ukraynalı askerlerin cenazeleri takasın yapılacağı noktada

Rusya'dan resmi açıklama: Ukraynalı askerlerin cenazeleri takasın yapılacağı noktada

Sputnik Türkiye

Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmaları uygulamak için dün bir adım atmazken, Rusya bugün cenaze takası için yeniden sınır bölgesinde hazır. 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T11:21+0300

2025-06-08T11:21+0300

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i̇stanbul

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Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'da varılan anlaşmaya uygun olarak Ukraynalı askerlerin cenazelerinin bulunduğu ilk partiyi takasın yapılacağı bölgeye yeniden ulaştırdıklarını duyurdu.Rusya, 6 binden fazla cenazeyi teslim etmeye hazırUkraynalı askerlerin naaşlarını taşıyan geri gönderme trenlerinin bugün hareket etmeye başlayacağını kaydeden bakanlık, Rus tarafının Ukrayna'dan resmi teyit beklediğinin altını çizdi.Bakanlık, Rusya'nın İstanbuk'da Ukrayna'yla yapılan, esir ve cenaze takasını öngören tüm anlaşmaları uygulamaya ve 6 binden fazla cenazeyi teslim etmeye hazır olduğunu vurguladı.Cenaze teslim sürecinin önümüzdeki haftaya erteleneceğine dair sinyaller varÖlen askerlerin cenazelerini Ukrayna'ya teslim etme inisiyatifinin tamamen insani bir eylem olduğunu, siyasi saikli bir karar teşkil etmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, "Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etme sürecinin önümüzdeki haftaya erteleneceğine dair sinyaller var. Rusya, özel kanal üzerinden bildirim bekliyor" ifadelerini kullandı.Derin donduruculu araçların kapakları açıldıSputnik, Ukraynalı askerlerin cenazelerini taşıyan derin donduruculu araçların kapaklarının Rus uzmanlar tarafından açıldığı anları görüntüledi.Yabancı basın mensupları için açılan araçlarda cenazelerin bulunduğu görüldü. Bryansk Bölgesi'ndeki sınır hattında yapılan bilgilendirmeye Fransa, İtalya, Hollanda'nın yanı sıra Arap ve Latin Amerika ülkelerinden gazetecilerin katıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/genclik-asisi-yaptirdi-hayati-altust-oldu-artik-gulemiyor-1096867566.html

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