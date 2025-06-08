Rusya'dan resmi açıklama: Ukraynalı askerlerin cenazeleri takasın yapılacağı noktada
11:21 08.06.2025 (güncellendi: 11:40 08.06.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmaları uygulamak için dün bir adım atmazken, Rusya bugün cenaze takası için yeniden sınır bölgesinde hazır.
Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'da varılan anlaşmaya uygun olarak Ukraynalı askerlerin cenazelerinin bulunduğu ilk partiyi takasın yapılacağı bölgeye yeniden ulaştırdıklarını duyurdu.
Rusya, 6 binden fazla cenazeyi teslim etmeye hazır
Ukraynalı askerlerin naaşlarını taşıyan geri gönderme trenlerinin bugün hareket etmeye başlayacağını kaydeden bakanlık, Rus tarafının Ukrayna'dan resmi teyit beklediğinin altını çizdi.
Bakanlık, Rusya'nın İstanbuk'da Ukrayna'yla yapılan, esir ve cenaze takasını öngören tüm anlaşmaları uygulamaya ve 6 binden fazla cenazeyi teslim etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Bakanlık, Rusya'nın İstanbuk'da Ukrayna'yla yapılan, esir ve cenaze takasını öngören tüm anlaşmaları uygulamaya ve 6 binden fazla cenazeyi teslim etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Cenaze teslim sürecinin önümüzdeki haftaya erteleneceğine dair sinyaller var
Ölen askerlerin cenazelerini Ukrayna'ya teslim etme inisiyatifinin tamamen insani bir eylem olduğunu, siyasi saikli bir karar teşkil etmediğini vurgulayan Savunma Bakanlığı, "Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etme sürecinin önümüzdeki haftaya erteleneceğine dair sinyaller var. Rusya, özel kanal üzerinden bildirim bekliyor" ifadelerini kullandı.
Derin donduruculu araçların kapakları açıldı
Sputnik, Ukraynalı askerlerin cenazelerini taşıyan derin donduruculu araçların kapaklarının Rus uzmanlar tarafından açıldığı anları görüntüledi.
Yabancı basın mensupları için açılan araçlarda cenazelerin bulunduğu görüldü.
Bryansk Bölgesi'ndeki sınır hattında yapılan bilgilendirmeye Fransa, İtalya, Hollanda'nın yanı sıra Arap ve Latin Amerika ülkelerinden gazetecilerin katıldığı belirtildi.
Yabancı basın mensupları için açılan araçlarda cenazelerin bulunduğu görüldü.
Bryansk Bölgesi'ndeki sınır hattında yapılan bilgilendirmeye Fransa, İtalya, Hollanda'nın yanı sıra Arap ve Latin Amerika ülkelerinden gazetecilerin katıldığı belirtildi.
‼️‼️Derin donduruculu araçların kapakları açıldı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 8, 2025
🇷🇺🇺🇦Sputnik, Ukraynalı askerlerin cenazelerini taşıyan derin donduruculu araçların kapaklarının Rus uzmanlar tarafından açıldığı anları görüntüledi
Yabancı basın mensupları için açılan araçlarda cenazelerin bulunduğu görüldü… pic.twitter.com/xFDf0RsM2o