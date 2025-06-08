https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/petrol-platformu-felaketinde-olenlere-45-yil-sonra-adalet-geldi-norvec-tazminat-odeyecek-1096873016.html

Petrol platformu felaketinde ölenlere 45 yıl sonra adalet geldi: Norveç tazminat ödeyecek

Petrol platformu felaketinde ölenlere 45 yıl sonra adalet geldi: Norveç tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

1980 yılında Kuzey Denizi’nde devrilen petrol platformunda hayatını kaybedenlerin aileleri ve kurtulanlar, yıllar süren mücadele sonrası Norveç devletinden... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T15:09+0300

2025-06-08T15:09+0300

2025-06-08T15:09+0300

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alexander kielland

norveç petrol platformu felaketi

petrol platformu

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45 yıl önce yaşanan Alexander Kielland petrol platformu faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazadan sağ kurtulanlar için uzun zamandır beklenen adalet nihayet geldi. Norveç Parlamentosu, yapılan oylamada az farkla da olsa tazminat ödenmesini kabul etti.Kazanın yaşandığı 27 Mart 1980'de, Norveç’in Stavanger açıklarındaki Ekofisk petrol sahasında görev yapan Alexander Kielland isimli yüzen konaklama platformu, şiddetli bir fırtına sırasında devrildi. Olaydaçeşitli ülkelerden 123 kişi hayatını kaybetti.Platform, Fransa’da inşa edilmişti ve yapılan incelemelerde, kazanın nedeninin inşaat sırasında oluşan yapısal bir çatlak olduğu belirlendi. Ancak daha sonra, platformun yeterince bakım görmediği ve düzgün sabitlenmediği iddiaları da gündeme geldi.Kazadan sonra bazı mağdurlar platformu işleten şirketten tazminat almıştı. Ancak Norveç devleti sorumluluk almadığı için olay yıllarca tartışma konusu oldu. Aileler ve kurtulanlar, devletin de sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini savunarak yıllar süren bir hukuk ve kamuoyu mücadelesi verdi.Norveç Parlamentosu’ndaki oylamada, öneri 53 oya karşı 51 oyla kabul edildi. Bu karar, meclisteki bazı muhalefet partileri ve “Kielland Ağı” adlı kampanya grubunun yıllardır süren çabalarıyla alındı.2025’te Stavanger Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma, felaketten etkilenenlerin resmî kurumlar tarafından yalnız bırakıldığını ortaya koydu. Norveç Sayıştayı da 2021 yılında, devletin ve şirketlerin mağdurlara yeterince destek vermediğini ve ciddi sorumluluk hataları yaptığını raporladı.Norveç hükümeti kazayla ilgili olarak kamuoyundan resmî olarak özür diledi ve olayın mağdurlarına yönelik psikososyal etkilerin araştırılması için fon sağladı.

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