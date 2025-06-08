https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/ozel-askeri-harekat-suruyor-rusyanin-kontrolundeki-topraklar-giderek-genisliyor-1096873380.html

Özel askeri harekat sürüyor: Rusya'nın kontrolündeki topraklar giderek genişliyor

Özel askeri harekat sürüyor: Rusya'nın kontrolündeki topraklar giderek genişliyor

Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşim birimini ele geçirdi. Düşman güçlerine önemli kayıplar verdirildi. 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T16:06+0300

2025-06-08T16:06+0300

2025-06-08T16:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

özel askeri harekat

ukrayna ordusu

rus ordusu

rusya ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı günlük brifinge göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Zarya köyünde kontrolü sağladı.Rus 'Tsentr' (Merkez) askeri grubuna bağlı 90. tank tümeni, DHC'nin batı sınırına ulaşarak Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde taarruza geçti.Rus ordusunun düzenlediği bombardımanlar sonucu bir İHA imalat atölyesi ile depolama tesisi, İHA operatörü eğitim merkezi imha edildi.Ukrayna'nın 139 farklı noktasında bulunan mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi. Rus hava savunma sistemleri, 73'ü özel askeri harekat bölgesi dışında olmak üzere 131 Ukrayna İHA'sını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kiev-kendi-cikarlarina-da-uymayan-kararlar-aliyor-1096871334.html

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haberler, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya ordusu