Özel askeri harekat sürüyor: Rusya'nın kontrolündeki topraklar giderek genişliyor
16:06 08.06.2025 (güncellendi: 16:09 08.06.2025)
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
© Sputnik / Сергей Аверин/
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Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşim birimini ele geçirdi. Düşman güçlerine önemli kayıplar verdirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı günlük brifinge göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Zarya köyünde kontrolü sağladı.
Rus 'Tsentr' (Merkez) askeri grubuna bağlı 90. tank tümeni, DHC'nin batı sınırına ulaşarak Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde taarruza geçti.
Rus ordusunun düzenlediği bombardımanlar sonucu bir İHA imalat atölyesi ile depolama tesisi, İHA operatörü eğitim merkezi imha edildi.
Ukrayna'nın 139 farklı noktasında bulunan mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.
Rus hava savunma sistemleri, 73'ü özel askeri harekat bölgesi dışında olmak üzere 131 Ukrayna İHA'sını engelledi.
Rus 'Tsentr' (Merkez) askeri grubuna bağlı 90. tank tümeni, DHC'nin batı sınırına ulaşarak Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde taarruza geçti.
Rus ordusunun düzenlediği bombardımanlar sonucu bir İHA imalat atölyesi ile depolama tesisi, İHA operatörü eğitim merkezi imha edildi.
Ukrayna'nın 139 farklı noktasında bulunan mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları yerle bir edildi.
Rus hava savunma sistemleri, 73'ü özel askeri harekat bölgesi dışında olmak üzere 131 Ukrayna İHA'sını engelledi.