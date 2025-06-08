https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/mersinde-iki-aile-arasinda-silahli-kavga-2-kisi-hayatini-kaybetti-2-kisi-agir-yaralandi-1096877394.html

Mersin'de iki aile arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Mersin'de iki aile arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki aile arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşananlar sırasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T22:43+0300

2025-06-08T22:43+0300

2025-06-08T22:43+0300

mersin

türkiye

türki̇ye

silahlı kavga

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Mersin'de husumetli olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine silahla vurulan 4 kişi ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 48 yaşındaki Hasan Polat ve 42 yaşındaki Yalçın Polat müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yaralılar H.P. ve Ş.D'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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mersin

türki̇ye

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mersin, türkiye, silahlı kavga