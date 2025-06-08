https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/diyarbakirda-yangin-faciasinda-anne-ve-3-cocugu-olmustu-sorusturmada-2-kisi-tutuklandi-1096877094.html
Diyarbakır'da yangın faciasında anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Soruşturmada 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da yangın faciasında anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Soruşturmada 2 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'daki anne ve 3 çocuğun öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T21:39+0300
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Diyarbakır'da 5 Haziran'da çıkan yangında anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.Diyarbakır'ın Fırat Mahallesi'nde 5 Haziran'da meydana gelen yangında, anne Bircan Çavdar (36) ve çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ile Zeynep (4) hayatını kaybederken, yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırılmıştı.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının çıkış nedeni ve sorumlulara yönelik soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/anne-ve-uc-cocuguna-mezar-olmustu-yangin-felaketine-neden-olan-ihmaller-ve-eksiklikler-tek-tek-1096843859.html
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diyarbakır, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır barosu, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
diyarbakır, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır barosu, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Diyarbakır'da yangın faciasında anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Soruşturmada 2 kişi tutuklandı
21:39 08.06.2025 (güncellendi: 21:53 08.06.2025)
Diyarbakır'daki anne ve 3 çocuğun öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da 5 Haziran'da çıkan yangında anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Diyarbakır'ın Fırat Mahallesi'nde 5 Haziran'da meydana gelen yangında, anne Bircan Çavdar (36) ve çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ile Zeynep (4) hayatını kaybederken, yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının çıkış nedeni ve sorumlulara yönelik soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.