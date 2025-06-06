https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kurban-bayraminda-marketler-acik-mi-iste-marketlerin-bayram-mesai-saatleri-1096842021.html

Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? İşte marketlerin bayram mesai saatleri

Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? İşte marketlerin bayram mesai saatleri

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı öncesi alışverişini tamamlayamayan vatandaşlar, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gibi zincir marketlerin... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T12:20+0300

2025-06-06T12:20+0300

2025-06-06T12:20+0300

türki̇ye

kurban bayramı

market

alışveriş

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Kurban Bayramı 2025 yılında 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bayram süresince market çalışma saatleri özellikle son dakika alışverişlerini planlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. BİM tarafından yapılan açıklamaya göre, mağazalar 6 ve 7 Haziran tarihlerinde kapalı olacak. Marketler, bayramın 3. günü olan 8 Haziran Pazar günü normal saatlerde yeniden hizmet vermeye başlayacak.A101 ve ŞOK da ilk gün kapalı olabilirBenzer şekilde A101 ve ŞOK marketlerin de bayramın ilk günü olan 6 Haziran tarihinde kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak her iki zincir de geniş şube ağı nedeniyle uygulamada şubeden şubeye farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle en doğru bilgiye ulaşmak için en yakın şubeyle iletişime geçmek öneriliyor.Migros ve CarrefourSA öğleden sonra açılıyorDaha esnek çalışma modeli uygulayan Migros ve CarrefourSA mağazaları ise bayramın ilk günü kapılarını saat 13.00 itibarıyla açıyor. Akşam ise 22.00’ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Bu marketler, bayramın ikinci gününden itibaren ise standart mesai saatleriyle çalışmayı sürdürüyor.Tarım Kredi Marketler için şubeye danışınTarım Kredi Kooperatif Marketleri için ise genel bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki yıllardaki uygulamalara göre ilk gün kapalı, sonraki günlerde ise normal saatlerde açık olması bekleniyor. Yine de farklı şehir ve ilçelerdeki uygulamalarda değişiklik olabileceği için müşterilerin doğrudan şubeleri aramaları tavsiye ediliyor.

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kurban bayramı, market, alışveriş