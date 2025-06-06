https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kurban-bayraminda-marketler-acik-mi-iste-marketlerin-bayram-mesai-saatleri-1096842021.html
Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? İşte marketlerin bayram mesai saatleri
Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? İşte marketlerin bayram mesai saatleri
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı öncesi alışverişini tamamlayamayan vatandaşlar, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gibi zincir marketlerin... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T12:20+0300
2025-06-06T12:20+0300
2025-06-06T12:20+0300
türki̇ye
kurban bayramı
market
alışveriş
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Kurban Bayramı 2025 yılında 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bayram süresince market çalışma saatleri özellikle son dakika alışverişlerini planlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. BİM tarafından yapılan açıklamaya göre, mağazalar 6 ve 7 Haziran tarihlerinde kapalı olacak. Marketler, bayramın 3. günü olan 8 Haziran Pazar günü normal saatlerde yeniden hizmet vermeye başlayacak.A101 ve ŞOK da ilk gün kapalı olabilirBenzer şekilde A101 ve ŞOK marketlerin de bayramın ilk günü olan 6 Haziran tarihinde kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak her iki zincir de geniş şube ağı nedeniyle uygulamada şubeden şubeye farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle en doğru bilgiye ulaşmak için en yakın şubeyle iletişime geçmek öneriliyor.Migros ve CarrefourSA öğleden sonra açılıyorDaha esnek çalışma modeli uygulayan Migros ve CarrefourSA mağazaları ise bayramın ilk günü kapılarını saat 13.00 itibarıyla açıyor. Akşam ise 22.00’ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Bu marketler, bayramın ikinci gününden itibaren ise standart mesai saatleriyle çalışmayı sürdürüyor.Tarım Kredi Marketler için şubeye danışınTarım Kredi Kooperatif Marketleri için ise genel bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki yıllardaki uygulamalara göre ilk gün kapalı, sonraki günlerde ise normal saatlerde açık olması bekleniyor. Yine de farklı şehir ve ilçelerdeki uygulamalarda değişiklik olabileceği için müşterilerin doğrudan şubeleri aramaları tavsiye ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/survivorda-elenen-isim-belli-oldu-hikmet-tugsuzun-nerede-oldugu-ortaya-cikti-1096838568.html
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kurban bayramı, market, alışveriş
kurban bayramı, market, alışveriş
Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? İşte marketlerin bayram mesai saatleri
Kurban Bayramı öncesi alışverişini tamamlayamayan vatandaşlar, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gibi zincir marketlerin bayramda açık olup olmadığını araştırıyor. Marketlerin büyük kısmı ilk gün kapalı, sonraki günlerde ise farklı saatlerde hizmet veriyor.
Kurban Bayramı 2025 yılında 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bayram süresince market çalışma saatleri özellikle son dakika alışverişlerini planlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. BİM tarafından yapılan açıklamaya göre, mağazalar 6 ve 7 Haziran tarihlerinde kapalı olacak. Marketler, bayramın 3. günü olan 8 Haziran Pazar günü normal saatlerde yeniden hizmet vermeye başlayacak.
A101 ve ŞOK da ilk gün kapalı olabilir
Benzer şekilde A101 ve ŞOK marketlerin de bayramın ilk günü olan 6 Haziran tarihinde kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak her iki zincir de geniş şube ağı nedeniyle uygulamada şubeden şubeye farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle en doğru bilgiye ulaşmak için en yakın şubeyle iletişime geçmek öneriliyor.
Migros ve CarrefourSA öğleden sonra açılıyor
Daha esnek çalışma modeli uygulayan Migros ve CarrefourSA mağazaları ise bayramın ilk günü kapılarını saat 13.00 itibarıyla açıyor. Akşam ise 22.00’ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Bu marketler, bayramın ikinci gününden itibaren ise standart mesai saatleriyle çalışmayı sürdürüyor.
Tarım Kredi Marketler için şubeye danışın
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri için ise genel bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki yıllardaki uygulamalara göre ilk gün kapalı, sonraki günlerde ise normal saatlerde açık olması bekleniyor. Yine de farklı şehir ve ilçelerdeki uygulamalarda değişiklik olabileceği için müşterilerin doğrudan şubeleri aramaları tavsiye ediliyor.