https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/konyada-piknige-giden-adami-yilan-soktu-yarali-adam-hastaneye-kaldirildi-1096876862.html
Konya'da pikniğe giden adamı yılan soktu: Yaralı adam hastaneye kaldırıldı
Konya'da pikniğe giden adamı yılan soktu: Yaralı adam hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Konya’nın Seydişehir ilçesinde pikniğe giden bir kişi, yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T21:00+0300
2025-06-08T21:00+0300
2025-06-08T21:00+0300
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hastane
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikniğe giden bir kişi yılan ısırması sonucu hastanede tedavi altına alındı.Kırsal bir bölgede piknik sırasında yılanın ısırdığı kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak engerek türü yılanların yüksek derecede zehirli olması nedeniyle tedavisinin dikkatle sürdürüldüğünü bildirdi.Uzmanlar, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda yürüyüş ve piknik yapan kişilere, otluk ve taşlık alanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zehir-degil-care-oldu-20-yil-boyunca-kendine-yilan-zehri-enjekte-etti-evrensel-panzehirin-yolu-1095884143.html
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konya, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, yılan, yılan zehri, hastane, özel hastane, hastane mikrobu
konya, konya valiliği, konya büyükşehir belediyesi, yılan, yılan zehri, hastane, özel hastane, hastane mikrobu
Konya'da pikniğe giden adamı yılan soktu: Yaralı adam hastaneye kaldırıldı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde pikniğe giden bir kişi, yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında doğa gezilerinde dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikniğe giden bir kişi yılan ısırması sonucu hastanede tedavi altına alındı.
Kırsal bir bölgede piknik sırasında yılanın ısırdığı kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak engerek türü yılanların yüksek derecede zehirli olması nedeniyle tedavisinin dikkatle sürdürüldüğünü bildirdi.
Uzmanlar, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda yürüyüş ve piknik yapan kişilere, otluk ve taşlık alanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.