https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zehir-degil-care-oldu-20-yil-boyunca-kendine-yilan-zehri-enjekte-etti-evrensel-panzehirin-yolu-1095884143.html
Zehir değil çare oldu: 20 yıl boyunca kendine yılan zehri enjekte etti, evrensel panzehirin yolu açıldı
Zehir değil çare oldu: 20 yıl boyunca kendine yılan zehri enjekte etti, evrensel panzehirin yolu açıldı
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ABD'de Tim Friede isimli bir adamın kulağa çılgınca gelen deneyi, bilim dünyasında ezber bozdu. Yaklaşık 20 yıl boyunca ölümcül yılan zehirlerini kendi... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T09:29+0300
2025-05-03T09:29+0300
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sağlik
abd
columbia üniversitesi
yılan
yılan zehri
yaşam
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ABD'de bir adam yaklaşık 20 yıl boyunca kendine yılan zehri enjekte ederek bilim dünyasının ezberlerini bozdu. Tim Friede isimli adamın kanındaki antikorları keşfeden Columbia Üniversitesi bilim insanları, Friede'nin kanını kullanarak 19 farklı ölümcül yılan türünün zehirlerine karşı etkili olabilecek 'evrensel antivenom' geliştirdi.Bu yeni tedavi, hem mamba hem de kobra gibi farklı türlerin zehrini etkisiz hale getirme potansiyeline sahip. Bugüne kadar kullanılan panzehirler genellikle belirli türlere özel ve hayvan kanından üretiliyordu. Ancak yeni yaklaşım, hem daha hızlı hem de daha az yan etkiyle çalışıyor. İlk testler veteriner kliniklerde başladı, sırada insanlar üzerindeki denemeler var.Yılan ısırıkları her yıl 140 binden fazla insanın ölümüne yol açıyor. Özellikle kırsal bölgelerde doğru tedaviye ulaşmak zor. Bilim insanları, bu yeni panzehirin en çok da bu bölgelerde hayat kurtaracağını umuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/hindistanda-okul-yemeginde-olu-yilan-cikti-100den-fazla-cocuk-hastalandi-1095847387.html
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abd, columbia üniversitesi, yılan, yılan zehri, yaşam
abd, columbia üniversitesi, yılan, yılan zehri, yaşam
Zehir değil çare oldu: 20 yıl boyunca kendine yılan zehri enjekte etti, evrensel panzehirin yolu açıldı
ABD'de Tim Friede isimli bir adamın kulağa çılgınca gelen deneyi, bilim dünyasında ezber bozdu. Yaklaşık 20 yıl boyunca ölümcül yılan zehirlerini kendi vücuduna enjekte eden Friede, küresel bir sağlık krizine çözümün kapısını araladı.
ABD'de bir adam yaklaşık 20 yıl boyunca kendine yılan zehri enjekte ederek bilim dünyasının ezberlerini bozdu. Tim Friede isimli adamın kanındaki antikorları keşfeden Columbia Üniversitesi bilim insanları, Friede'nin kanını kullanarak 19 farklı ölümcül yılan türünün zehirlerine karşı etkili olabilecek 'evrensel antivenom' geliştirdi.
Bu yeni tedavi, hem mamba hem de kobra gibi farklı türlerin zehrini etkisiz hale getirme potansiyeline sahip. Bugüne kadar kullanılan panzehirler genellikle belirli türlere özel ve hayvan kanından üretiliyordu. Ancak yeni yaklaşım, hem daha hızlı hem de daha az yan etkiyle çalışıyor. İlk testler veteriner kliniklerde başladı, sırada insanlar üzerindeki denemeler var.
Yılan ısırıkları her yıl 140 binden fazla insanın ölümüne yol açıyor. Özellikle kırsal bölgelerde doğru tedaviye ulaşmak zor. Bilim insanları, bu yeni panzehirin en çok da bu bölgelerde hayat kurtaracağını umuyor.