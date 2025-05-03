https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zehir-degil-care-oldu-20-yil-boyunca-kendine-yilan-zehri-enjekte-etti-evrensel-panzehirin-yolu-1095884143.html

Zehir değil çare oldu: 20 yıl boyunca kendine yılan zehri enjekte etti, evrensel panzehirin yolu açıldı

Zehir değil çare oldu: 20 yıl boyunca kendine yılan zehri enjekte etti, evrensel panzehirin yolu açıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de Tim Friede isimli bir adamın kulağa çılgınca gelen deneyi, bilim dünyasında ezber bozdu. Yaklaşık 20 yıl boyunca ölümcül yılan zehirlerini kendi... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T09:29+0300

2025-05-03T09:29+0300

2025-05-03T09:29+0300

sağlik

abd

columbia üniversitesi

yılan

yılan zehri

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093466481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5dbec6b8f5adaa916bc0f7978058183.jpg

ABD'de bir adam yaklaşık 20 yıl boyunca kendine yılan zehri enjekte ederek bilim dünyasının ezberlerini bozdu. Tim Friede isimli adamın kanındaki antikorları keşfeden Columbia Üniversitesi bilim insanları, Friede'nin kanını kullanarak 19 farklı ölümcül yılan türünün zehirlerine karşı etkili olabilecek 'evrensel antivenom' geliştirdi.Bu yeni tedavi, hem mamba hem de kobra gibi farklı türlerin zehrini etkisiz hale getirme potansiyeline sahip. Bugüne kadar kullanılan panzehirler genellikle belirli türlere özel ve hayvan kanından üretiliyordu. Ancak yeni yaklaşım, hem daha hızlı hem de daha az yan etkiyle çalışıyor. İlk testler veteriner kliniklerde başladı, sırada insanlar üzerindeki denemeler var.Yılan ısırıkları her yıl 140 binden fazla insanın ölümüne yol açıyor. Özellikle kırsal bölgelerde doğru tedaviye ulaşmak zor. Bilim insanları, bu yeni panzehirin en çok da bu bölgelerde hayat kurtaracağını umuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/hindistanda-okul-yemeginde-olu-yilan-cikti-100den-fazla-cocuk-hastalandi-1095847387.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, columbia üniversitesi, yılan, yılan zehri, yaşam