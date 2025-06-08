https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kolombiyada-63-buyuklugunde-deprem-1096875182.html
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (U.S.G.S.) göre, Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 08.08’de gerçekleşen sarsıntı... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T18:37+0300
2025-06-08T18:37+0300
2025-06-08T18:37+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Kurum, depremin Bogota'nın yaklaşık 170 kilometre doğusundaki Paratebueno kenti yakınlarında meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından insanların pijamalarıyla parklarda ve bina dışlarında toplandığı, bazılarının ise deprem sırasında kaçan evcil hayvanlarını aradığı ifade edildi.Bogota Belediye Başkanı Carlos Galan, X üzerinden yaptığı açıklamada, ön raporlara göre depremde yaralanan olmadığını belirtti. Başkan Galan "Şu anda bir kişi panik atak nedeniyle tedavi altına alındı ve Merkez Hastanesi'ne sevk edildi. Şimdiye kadar küçük çaplı yapısal hasarlar ve bazı elektrik kesintileri bildirildi, ancak hizmetler yeniden sağlandı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/silide-64-buyuklugunde-deprem-gerceklesti-1096849507.html
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deprem, abd, kolombiya, bogota, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, abd, kolombiya, bogota, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (U.S.G.S.) göre, Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 08.08’de gerçekleşen sarsıntı, başkent Bogota’nın yaklaşık 115 kilometre doğusunda kaydedildi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da yaşandı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kurum, depremin Bogota'nın yaklaşık 170 kilometre doğusundaki Paratebueno kenti yakınlarında meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından insanların pijamalarıyla parklarda ve bina dışlarında toplandığı, bazılarının ise deprem sırasında kaçan evcil hayvanlarını aradığı ifade edildi.
Bogota Belediye Başkanı Carlos Galan, X üzerinden yaptığı açıklamada, ön raporlara göre depremde yaralanan olmadığını belirtti. Başkan Galan "Şu anda bir kişi panik atak nedeniyle tedavi altına alındı ve Merkez Hastanesi'ne sevk edildi. Şimdiye kadar küçük çaplı yapısal hasarlar ve bazı elektrik kesintileri bildirildi, ancak hizmetler yeniden sağlandı" ifadelerini kullandı.