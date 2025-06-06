https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/silide-64-buyuklugunde-deprem-gerceklesti-1096849507.html

Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T21:31+0300

2025-06-06T21:31+0300

2025-06-06T21:31+0300

son depremler

abd

pasifik

şili

abd

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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Güney Amerika'da bulunan Şili'nin Atacama bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.Depremin derinliğinin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.Şili, 'Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-pes-pese-depremleri-duyurdu-canakkale-aciklarinda-46-buyuklugunde-deprem-1096813016.html

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şili

abd

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abd, pasifik, şili, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)