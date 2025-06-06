https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/silide-64-buyuklugunde-deprem-gerceklesti-1096849507.html
Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T21:31+0300
2025-06-06T21:31+0300
2025-06-06T21:31+0300
son depremler
abd
pasifik
şili
abd
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Güney Amerika'da bulunan Şili'nin Atacama bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.Depremin derinliğinin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.Şili, 'Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-pes-pese-depremleri-duyurdu-canakkale-aciklarinda-46-buyuklugunde-deprem-1096813016.html
pasifik
şili
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, pasifik, şili, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
abd, pasifik, şili, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Güney Amerika'da bulunan Şili'nin Atacama bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Depremin derinliğinin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.
Şili, 'Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.