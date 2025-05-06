https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/kizilcik-serbeti-oyuncusu-feyza-civelek-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1095955531.html
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T10:40+0300
2025-05-06T10:40+0300
2025-05-06T11:00+0300
yaşam
feyza civelek
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
kızılcık şerbeti
tehdit
hakaret
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'ı canlandıran oyuncu Feyza Civelek hakkında, eski sevgilisinin arkadaşını 'Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım' sözleriyle tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Civelek ise hakkındaki iddialara reddetti. Feyza Civelek'in eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya yönelik bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun ardından Kurt'un arkadaşı Mert Wang, bu paylaşıma 'saçmalama' şeklinde bir mesaj attı. İddiaya göre bu yoruma sinirlenen Civelek, Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.'Beni kendin gibi varoş zannettim sanırım'Patronlar Dünyası'nın haberine göre Civelek, Wang'ın paylaşımının ardından "Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek ..." şeklinde yorumda bulundu.Hakaret ve tehdit etti iddiasıyla şikayetçi olduBu mesajın ardından Mert Wang, Civelek hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu. Dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade ederken, Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti.Civelek: İsmini ilk kez duydumKonuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Şahsına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklik taşımadığını, tehdit suçunu işlemediğini söyledi.
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feyza civelek, kızılcık şerbeti nilay, feyza civelek kızılcık şerbeti
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı
10:40 06.05.2025 (güncellendi: 11:00 06.05.2025)
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'ı canlandıran oyuncu Feyza Civelek hakkında, eski sevgilisinin arkadaşını 'Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım' sözleriyle tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Civelek ise hakkındaki iddialara reddetti.
Feyza Civelek'in eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya yönelik bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun ardından Kurt'un arkadaşı Mert Wang, bu paylaşıma 'saçmalama' şeklinde bir mesaj attı. İddiaya göre bu yoruma sinirlenen Civelek, Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.
'Beni kendin gibi varoş zannettim sanırım'
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Civelek, Wang'ın paylaşımının ardından "Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek ..." şeklinde yorumda bulundu.
Hakaret ve tehdit etti iddiasıyla şikayetçi oldu
Bu mesajın ardından Mert Wang, Civelek hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu. Dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade ederken, Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti.
Civelek: İsmini ilk kez duydum
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Şahsına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklik taşımadığını, tehdit suçunu işlemediğini söyledi.