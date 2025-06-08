https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/izmirde-metruk-binada-baslayan-yangin-ev-ve-is-yerlerine-sicradi-bolgeye-ekipler-sevk-edildi-1096875803.html
İzmir'de metruk binada başlayan yangın 4 bina, 1 depo ve 3 TIR' da hasara neden oldu
İzmir'de metruk binada başlayan yangın 4 bina, 1 depo ve 3 TIR' da hasara neden oldu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binanın bahçesinden çevreye sıçrayan yangın kontrol altına alındı Yangında 4 bina, 1 depo ve 3 TIR'da hasar oluştu. 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T19:33+0300
2025-06-08T19:33+0300
2025-06-08T20:37+0300
i̇zmir
türki̇ye
yangın
metruk yapı
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İzmir'de tarihi ve metruk binaların bulunduğu boş bir arazide nedenle yangın çıktı.Yangını görenler yetkililere haber verdi. İhbar sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.Çevredekiler iş yerlerinden eşyaları kurtarmaya çalıştı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında, 4 bina, 1 depo, hurdalık ve elektronikçi dükkanı ile 3 TIR ve bazı evlerin çatılarında hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/yazlik-ev-fiyatlari-aciklandi-en-ucuz-ve-en-pahali-yazlik-bolgeler-nerede-1096874367.html
i̇zmir
türki̇ye
metruk yapı
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i̇zmir, yangın, metruk yapı
i̇zmir, yangın, metruk yapı
İzmir'de metruk binada başlayan yangın 4 bina, 1 depo ve 3 TIR' da hasara neden oldu
19:33 08.06.2025 (güncellendi: 20:37 08.06.2025)
İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binanın bahçesinden çevreye sıçrayan yangın kontrol altına alındı Yangında 4 bina, 1 depo ve 3 TIR'da hasar oluştu.
İzmir'de tarihi ve metruk binaların bulunduğu boş bir arazide nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler yetkililere haber verdi. İhbar sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.
Çevredekiler iş yerlerinden eşyaları kurtarmaya çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 4 bina, 1 depo, hurdalık ve elektronikçi dükkanı ile 3 TIR ve bazı evlerin çatılarında hasar oluştu.