https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/izmirde-metruk-binada-baslayan-yangin-ev-ve-is-yerlerine-sicradi-bolgeye-ekipler-sevk-edildi-1096875803.html

İzmir'de metruk binada başlayan yangın 4 bina, 1 depo ve 3 TIR' da hasara neden oldu

İzmir'de metruk binada başlayan yangın 4 bina, 1 depo ve 3 TIR' da hasara neden oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binanın bahçesinden çevreye sıçrayan yangın kontrol altına alındı Yangında 4 bina, 1 depo ve 3 TIR'da hasar oluştu. 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T19:33+0300

2025-06-08T19:33+0300

2025-06-08T20:37+0300

i̇zmir

türki̇ye

yangın

metruk yapı

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İzmir'de tarihi ve metruk binaların bulunduğu boş bir arazide nedenle yangın çıktı.Yangını görenler yetkililere haber verdi. İhbar sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.Çevredekiler iş yerlerinden eşyaları kurtarmaya çalıştı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında, 4 bina, 1 depo, hurdalık ve elektronikçi dükkanı ile 3 TIR ve bazı evlerin çatılarında hasar oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/yazlik-ev-fiyatlari-aciklandi-en-ucuz-ve-en-pahali-yazlik-bolgeler-nerede-1096874367.html

i̇zmir

türki̇ye

metruk yapı

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