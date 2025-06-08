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OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
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05:01
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07:01
44 dk
SESLİ HABER
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07:45
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:49
3 dk
SESLİ HABER
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Hava durumu: 4 ilde yağış bekleniyor, bazı illerde termometreler 38 dereceyi zorlayacak
Hava durumu: 4 ilde yağış bekleniyor, bazı illerde termometreler 38 dereceyi zorlayacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 8 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Muğla, Denizli, Burdur ve Hakkari'de gök gürültülü sağanak beklenirken Şanlıurfa'da 38°C ölçülecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8 Haziran hava durumu tahminlere göre, batı bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesinde Denizli ve Manisa'da termometreler 37 dereceyi görürken Şanlıurfa'da sıcaklık 38 dereceleri bulacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARABalıkesir 31°C, parçalı ve az bulutluEdirne 34°C, parçalı ve az bulutluİstanbul 27°C, parçalı ve az bulutluKırklareli 30°C, parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutluDenizli 37°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir 34°C, parçalı ve az bulutluManisa 37°C, parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana 34°C, az bulutlu ve açıkAntalya 29°C, parçalı ve az bulutluHatay 30°C, az bulutlu ve açıkIsparta 34°C, parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara 33°C, az bulutlu ve açıkEskişehir 32°C, az bulutlu ve açıkKonya 33°C, az bulutlu ve açıkNevşehir 30°C, az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu 30°C, az bulutlu ve açıkDüzce 32°C, az bulutlu ve açıkSinop 27°C, az bulutlu ve açıkZonguldak 23°C, az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 34°C, az bulutlu ve açıkRize 24°C, az bulutlu ve açıkSamsun 24°C, az bulutlu ve açıkTrabzon 22°C, az bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUErzurum 25°C, parçalı ve az bulutluKars 23°C, parçalı ve az bulutluMalatya 34°C, az bulutlu ve açıkVan 23°C, parçalı ve yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 36°C, az bulutlu ve açıkGaziantep 36°C, az bulutlu ve açıkMardin 32°C, az bulutlu ve açıkŞanlıurfa 38°C, az bulutlu ve açık
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hava durumu 8 haziran, 8 haziran hava tahmini, bugün hava nasıl, sağanak yağış beklenen iller, şanlıurfa sıcaklık, muğla yağış, denizli hava, mgm raporu, günlük hava durumu, meteoroloji uyarısı
hava durumu 8 haziran, 8 haziran hava tahmini, bugün hava nasıl, sağanak yağış beklenen iller, şanlıurfa sıcaklık, muğla yağış, denizli hava, mgm raporu, günlük hava durumu, meteoroloji uyarısı

Hava durumu: 4 ilde yağış bekleniyor, bazı illerde termometreler 38 dereceyi zorlayacak

09:10 08.06.2025
© AA / Karar EssaIrak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
Irak - sıcaklık - sıcak hava - termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA / Karar Essa
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Muğla, Denizli, Burdur ve Hakkari'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer illerde hava açık olacak. Ege Bölgesinde Denizli ve Manisa'da termometreler 37 dereceyi görürken Şanlıurfa'da sıcaklık 38 dereceleri bulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8 Haziran hava durumu tahminlere göre, batı bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesinde Denizli ve Manisa'da termometreler 37 dereceyi görürken Şanlıurfa'da sıcaklık 38 dereceleri bulacak.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Balıkesir 31°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 34°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 27°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 30°C, parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 37°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa 37°C, parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana 34°C, az bulutlu ve açık
Antalya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 30°C, az bulutlu ve açık
Isparta 34°C, parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C, az bulutlu ve açık
Konya 33°C, az bulutlu ve açık
Nevşehir 30°C, az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu 30°C, az bulutlu ve açık
Düzce 32°C, az bulutlu ve açık
Sinop 27°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak 23°C, az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 34°C, az bulutlu ve açık
Rize 24°C, az bulutlu ve açık
Samsun 24°C, az bulutlu ve açık
Trabzon 22°C, az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Erzurum 25°C, parçalı ve az bulutlu
Kars 23°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C, az bulutlu ve açık
Van 23°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 36°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep 36°C, az bulutlu ve açık
Mardin 32°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 38°C, az bulutlu ve açık
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