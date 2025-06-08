https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/hava-durumu-4-ilde-yagis-bekleniyor-bazi-illerde-termometreler-38-dereceyi-zorlayacak-1096866315.html

Hava durumu: 4 ilde yağış bekleniyor, bazı illerde termometreler 38 dereceyi zorlayacak

Hava durumu: 4 ilde yağış bekleniyor, bazı illerde termometreler 38 dereceyi zorlayacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 8 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Muğla, Denizli, Burdur ve Hakkari'de gök gürültülü sağanak beklenirken Şanlıurfa'da 38°C ölçülecek.

2025-06-08T09:10+0300

2025-06-08T09:10+0300

2025-06-08T09:10+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8 Haziran hava durumu tahminlere göre, batı bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesinde Denizli ve Manisa'da termometreler 37 dereceyi görürken Şanlıurfa'da sıcaklık 38 dereceleri bulacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARABalıkesir 31°C, parçalı ve az bulutluEdirne 34°C, parçalı ve az bulutluİstanbul 27°C, parçalı ve az bulutluKırklareli 30°C, parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutluDenizli 37°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir 34°C, parçalı ve az bulutluManisa 37°C, parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana 34°C, az bulutlu ve açıkAntalya 29°C, parçalı ve az bulutluHatay 30°C, az bulutlu ve açıkIsparta 34°C, parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara 33°C, az bulutlu ve açıkEskişehir 32°C, az bulutlu ve açıkKonya 33°C, az bulutlu ve açıkNevşehir 30°C, az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu 30°C, az bulutlu ve açıkDüzce 32°C, az bulutlu ve açıkSinop 27°C, az bulutlu ve açıkZonguldak 23°C, az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 34°C, az bulutlu ve açıkRize 24°C, az bulutlu ve açıkSamsun 24°C, az bulutlu ve açıkTrabzon 22°C, az bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUErzurum 25°C, parçalı ve az bulutluKars 23°C, parçalı ve az bulutluMalatya 34°C, az bulutlu ve açıkVan 23°C, parçalı ve yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 36°C, az bulutlu ve açıkGaziantep 36°C, az bulutlu ve açıkMardin 32°C, az bulutlu ve açıkŞanlıurfa 38°C, az bulutlu ve açık

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