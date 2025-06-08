Hava durumu: 4 ilde yağış bekleniyor, bazı illerde termometreler 38 dereceyi zorlayacak
© AA / Karar EssaIrak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
© AA / Karar Essa
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Muğla, Denizli, Burdur ve Hakkari'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer illerde hava açık olacak. Ege Bölgesinde Denizli ve Manisa'da termometreler 37 dereceyi görürken Şanlıurfa'da sıcaklık 38 dereceleri bulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8 Haziran hava durumu tahminlere göre, batı bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesinde Denizli ve Manisa'da termometreler 37 dereceyi görürken Şanlıurfa'da sıcaklık 38 dereceleri bulacak.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Balıkesir 31°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 34°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 27°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 30°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 34°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 27°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 30°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 32°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 37°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa 37°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 37°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa 37°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana 34°C, az bulutlu ve açık
Antalya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 30°C, az bulutlu ve açık
Isparta 34°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 30°C, az bulutlu ve açık
Isparta 34°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C, az bulutlu ve açık
Konya 33°C, az bulutlu ve açık
Nevşehir 30°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C, az bulutlu ve açık
Konya 33°C, az bulutlu ve açık
Nevşehir 30°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu 30°C, az bulutlu ve açık
Düzce 32°C, az bulutlu ve açık
Sinop 27°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak 23°C, az bulutlu ve açık
Düzce 32°C, az bulutlu ve açık
Sinop 27°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak 23°C, az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 34°C, az bulutlu ve açık
Rize 24°C, az bulutlu ve açık
Samsun 24°C, az bulutlu ve açık
Trabzon 22°C, az bulutlu ve açık
Rize 24°C, az bulutlu ve açık
Samsun 24°C, az bulutlu ve açık
Trabzon 22°C, az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Erzurum 25°C, parçalı ve az bulutlu
Kars 23°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C, az bulutlu ve açık
Van 23°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kars 23°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C, az bulutlu ve açık
Van 23°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 36°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep 36°C, az bulutlu ve açık
Mardin 32°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep 36°C, az bulutlu ve açık
Mardin 32°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 38°C, az bulutlu ve açık