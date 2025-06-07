https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/75-milyon-euroluk-osimhen-transferinde-buyuk-kargasa-al-hilal-anlasmasi-suya-dustu-1096852299.html

75 milyon euroluk Osimhen transferinde büyük kargaşa: Al Hilal anlaşması suya düştü, sarı-kırmızılılar devrede

75 milyon euroluk Osimhen transferinde büyük kargaşa: Al Hilal anlaşması suya düştü, sarı-kırmızılılar devrede

Sputnik Türkiye

Victor Osimhen'in Al Hilal transferi konusunda çelişkili haberler gündeme geldi. Bazı kaynaklar anlaşmanın tamamlandığını iddia ederken, oyuncunun yakın... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T10:19+0300

2025-06-07T10:19+0300

2025-06-07T10:19+0300

spor

al hilal

galatasaray

napoli

osimhen

al-hilal

suudi arabistan

transfer

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Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği sezonda 37 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen'in transferi konusunda çelişkili haberler gündeme geldi. Nijeryalı yıldızın Al Hilal ile anlaştığı yönündeki iddialar ve bu iddiaları yalanlar arasında kalan transferde belirsizlik sürüyor.Al Hilal i̇le anlaşma i̇ddialarıSuudi basınından i̇ddialarSuudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Hilal, Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Al-Riyadh gazetesinde yer alan bilgilere göre, taraflar tüm şartlarda uzlaştı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal'den yıllık yaklaşık 30-40 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.İtalyan gazetecilerden açıklamalarİtalyan gazeteci Di Marzio, Victor Osimhen'in Al Hilal ile anlaştığını ve Suudi Arabistan ekibi ile Napoli'nin istediği bonservis bedeli arasında sadece 5 milyon euroluk fark kaldığını bildirdi.Al Hilal'in bonservis teklifini 70 milyon euroya çıkardığı, Napoli'nin ise 75 milyon euro beklediği belirtildi.Anlaşma red i̇ddialarıOyuncunun yakın çevresinden yalanlamalarVictor Osimhen'in yakın arkadaşı ve güvenilir kaynak olarak bilinen gazeteci Buchi Laba, Al Hilal ile anlaşma iddialarını "çok yanlış" olarak nitelendirdi. Laba, "Al Hilal bu akşam üçüncü teklifini yaptı ama Osimhen tarafından kabul edilmedi. Bir anlaşma yok" açıklamasını yaptı.Romano'dan güncel bilgilerFabrizio Romano, daha sonra paylaştığı haberde "Al Hilal'in Victor Osimhen hayalleri, oyuncuyla anlaşma sağlanamaması sebebiyle suya düşmek üzere. Galatasaray yarışa güçlü bir şekilde girdi ve transferi bitirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.Galatasaray'ın durumuTransferde güçlenen pozisyonAl Hilal ile yaşanan anlaşmazlık sonrası Galatasaray'ın transferde elinin güçlendiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların Osimhen'i kadrosunda tutmak için yoğun çalışmalar yürüttüğü aktarılıyor.Galatasaray'ın Osimhen'e toplamda 21 milyon euroluk bir teklif sunduğu ve bu rakamın 15 milyon eurosunun kulübün kasasından çıkacağı belirtiliyor.Transfer sürecinin detaylarıAl Hilal'in mali onay sorunuSky Sport'un haberine göre, Al Hilal'in transferi resmileştirmesi için Suudi hükümetinden çıkacak mali onay bekleniyor. Al-Hilal, Napoli ile resmi temaslara geçmeden önce Spor Bakanlığı'na bağlı mali uygunluk komitesinden fonların serbest bırakılması yönünde onay almak zorunda.Bu izin henüz çıkmadığı için anlaşma tamamlanabilmiş değil.Teknik direktör faktörüNico Schira'nın haberine göre Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Osimhen'le telefon görüşmesi yaparak oyuncuyu ikna etmeye çalıştı.Osimhen'in Galatasaray performansıVictor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla takımın şampiyon olmasında büyük katkı sağlamıştı. Nijeryalı golcü bu sezon 41 maça çıkarak 37 gol ve 8 asist kaydetti.Transfer piyasasındaki pozisyonuNapoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kontratında 75 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. 26 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun 70 milyon euro güncel piyasa değeri var.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/transferde-surpriz-donus-osimhen-icin-ibre-galatasaraya-dondu-en-yuksek-teklifi-sundu-1096838978.html

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