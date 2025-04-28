Sinead Jack Kısal Türk Milli Takımı'nda ilk maçına çıkacak: Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi maç tarihleri

"Türk Milli Takımı’nda oynamak için seçildiğimde büyük bir onur duydum. Bu takım, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahip. Böyle prestijli bir ekibin parçası olmak benim için çok heyecan verici. Uzun zamandır milli seviyede oynamıyordum, bu yüzden tekrar sahaya çıkacak olmak beni çok mutlu etti. Zor bir süreç olacak biliyorum ama her fırsatta elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Hedefimiz madalya, fakat her adımı dikkatle atarak ilerlemek önemli."