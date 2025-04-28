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Sinead Jack Kısal Türk Milli Takımı'nda ilk maçına çıkacak: Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi maç tarihleri
Sinead Jack Kısal Türk Milli Takımı'nda ilk maçına çıkacak: Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi maç tarihleri
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi kadrosu açıklandı. Kadroya ilk kez davet edilen Sinead Jack Kısal, duygularını ve hedeflerini samimi... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Kulüp sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler 2025 Voleybol Milletler Ligi'ne çevrildi. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın geniş kadrosu resmi olarak açıklandı. Listede ilk kez yer alan isimlerden biri de başarılı orta oyuncu Sinead Jack Kısal oldu.Jack Kısal, milli davet sonrası duygularını ve hedeflerini Voleybolun Sesi platformuna yaptığı özel açıklamada dile getirdi.Sinead Jack Kısal: Bu onur i̇çin minnettarımİlk kez Filenin Sultanları forması giyecek olan Kısal, şu ifadeleri kullandı:Filenin Sultanları'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi maç takvimiTürk Milli Takımı, VNL’de üç farklı ülkede mücadele edecek:1. Hafta: Çin / Pekin2. Hafta: Türkiye / İstanbul3. Hafta: Hollanda / ApeldoornFilenin Sultanları geniş kadrosu dikkat çekiyorAçıklanan kadroda Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Zehra Güneş ve Gizem Örge gibi yıldız isimlerin yanı sıra birçok genç yetenek de bulunuyor. Bu karışım, Türkiye'nin Milletler Ligi'nde yine şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacağının bir göstergesi.Türk Voleybol Milli Takımı, son yıllarda dünya sıralamasında yakaladığı çıkışı sürdürmek ve yeniden zirveye oynamak istiyor.
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filenin sultanları, pekin, i̇stanbul, melissa vargas, hande baladın, türk milli takımı, zehra güneş, maç, voleybol, takvim, tarih, tarih

Sinead Jack Kısal Türk Milli Takımı'nda ilk maçına çıkacak: Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi maç tarihleri

14:41 28.04.2025
© AA / Harun ÖzalpSinead Jack Kısal
Sinead Jack Kısal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA / Harun Özalp
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Filenin Sultanları'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi kadrosu açıklandı. Kadroya ilk kez davet edilen Sinead Jack Kısal, duygularını ve hedeflerini samimi sözlerle paylaştı. Peki, 2025 Voleybol Milletler Ligi maçları ne zaman kiminle oynanacak?
Kulüp sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler 2025 Voleybol Milletler Ligi'ne çevrildi. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın geniş kadrosu resmi olarak açıklandı. Listede ilk kez yer alan isimlerden biri de başarılı orta oyuncu Sinead Jack Kısal oldu.
Jack Kısal, milli davet sonrası duygularını ve hedeflerini Voleybolun Sesi platformuna yaptığı özel açıklamada dile getirdi.

Sinead Jack Kısal: Bu onur i̇çin minnettarım

İlk kez Filenin Sultanları forması giyecek olan Kısal, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Milli Takımı’nda oynamak için seçildiğimde büyük bir onur duydum. Bu takım, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahip. Böyle prestijli bir ekibin parçası olmak benim için çok heyecan verici. Uzun zamandır milli seviyede oynamıyordum, bu yüzden tekrar sahaya çıkacak olmak beni çok mutlu etti. Zor bir süreç olacak biliyorum ama her fırsatta elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Hedefimiz madalya, fakat her adımı dikkatle atarak ilerlemek önemli."

Filenin Sultanları'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi

Türk Milli Takımı, VNL’de üç farklı ülkede mücadele edecek:

1. Hafta: Çin / Pekin

4 Haziran: 07.30 | Fransa - Türkiye
6 Haziran: 14.30 | Türkiye - Tayland
7 Haziran: 11.00 | Türkiye - Polonya
8 Haziran: 14.30 | Çin - Türkiye

2. Hafta: Türkiye / İstanbul

18 Haziran: 19.30 | Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
19 Haziran: 19.30 | Kanada - Türkiye
21 Haziran: 19.30 | Güney Kore - Türkiye
22 Haziran: 19.30 | Türkiye - Brezilya

3. Hafta: Hollanda / Apeldoorn

9 Temmuz: 21.30 | Hollanda - Türkiye
11 Temmuz: 21.30 | Çekya - Türkiye
12 Temmuz: 20.00 | Türkiye - İtalya
13 Temmuz: 21.00 | Sırbistan - Türkiye

Filenin Sultanları geniş kadrosu dikkat çekiyor

Açıklanan kadroda Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Zehra Güneş ve Gizem Örge gibi yıldız isimlerin yanı sıra birçok genç yetenek de bulunuyor. Bu karışım, Türkiye'nin Milletler Ligi'nde yine şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacağının bir göstergesi.
Türk Voleybol Milli Takımı, son yıllarda dünya sıralamasında yakaladığı çıkışı sürdürmek ve yeniden zirveye oynamak istiyor.
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