https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/emlak-ilanlarinda-yuksek-fiyat-artisina-karsi-yeni-tedbirler--1096867350.html
Emlak ilanlarında yüksek fiyat artışına karşı yeni tedbirler: Mal sahiplerine ceza geliyor
Emlak ilanlarında yüksek fiyat artışına karşı yeni tedbirler: Mal sahiplerine ceza geliyor
Sputnik Türkiye
Emlak ilanlarında fahiş fiyat artışına karşı yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Mal sahiplerine de idari yaptırım uygulanacak.
2025-06-08T10:00+0300
2025-06-08T10:00+0300
2025-06-08T10:02+0300
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Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yayınlanan ilanlara yetki belgesi zorunluluğu getirirken, fahiş fiyat artışına karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor. Taşınmaz ticaretine dair yönetmelikte yapılan değişiklikle, sadece emlak işletmeleri değil, ilanlardaki fiyat artışından sorumlu olan mal sahipleri de artık yaptırımla karşı karşıya kalabilecek.Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2025'te yürürlüğe giren değişiklikle, internet ortamında verilen ilanlarda, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçesi olmayan fiyat artışlarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyeceği vurgulandı.Daha önce sadece emlak işletmelerine ceza kesiliyordu. Ocak ayından bu yana binin üzerinde emlak işletmesine toplamda 100 milyon TL’nin üzerinde fahiş fiyat cezası uygulandığı bildirildi. Ancak uzmanlara göre bu artışlar çoğu zaman mal sahiplerinin talebiyle yapılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık mal sahipleri de doğrudan sorumlu tutulacak.Habertürk'ün haberine göre, fiyat incelemeleri döviz kuru, altın ve enflasyon gibi birçok parametre dikkate alınarak yapılıyor. Ancak fahiş fiyatın sınırları net tanımlanmış değil. Sektör temsilcilerine göre, fiyat artışlarının belirli ekonomik göstergelere göre sınırlanması gerekiyor. Örneğin, ilan fiyatında son bir yılda yüzde 70-80’i aşan artışlar cezai inceleme konusu olabiliyor.Emlak işletmelerine 2024’te 100 bin TL olan ceza tutarı 2025’te 150 bin TL’ye çıkarıldı. Mal sahiplerine uygulanacak cezaların net tutarı ise henüz açıklanmadı ancak benzer seviyelerde olması bekleniyor.
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emlak ilan düzenlemesi, fahiş fiyat cezası, ticaret bakanlığı taşınmaz yönetmeliği, mal sahibi cezası, gayrimenkul ilan fiyat artışı, taşınmaz ilan kısıtlaması, eids sistemi, emlak fiyat denetimi, konut fiyat spekülasyonu
emlak ilan düzenlemesi, fahiş fiyat cezası, ticaret bakanlığı taşınmaz yönetmeliği, mal sahibi cezası, gayrimenkul ilan fiyat artışı, taşınmaz ilan kısıtlaması, eids sistemi, emlak fiyat denetimi, konut fiyat spekülasyonu
Emlak ilanlarında yüksek fiyat artışına karşı yeni tedbirler: Mal sahiplerine ceza geliyor
10:00 08.06.2025 (güncellendi: 10:02 08.06.2025)
Emlak ilanlarında fahiş artışların önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Mal sahiplerinin keyfi fiyat artışlarına karşı yaptırımlar geliyor.
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yayınlanan ilanlara yetki belgesi zorunluluğu getirirken, fahiş fiyat artışına karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor. Taşınmaz ticaretine dair yönetmelikte yapılan değişiklikle, sadece emlak işletmeleri değil, ilanlardaki fiyat artışından sorumlu olan mal sahipleri de artık yaptırımla karşı karşıya kalabilecek.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2025'te yürürlüğe giren değişiklikle, internet ortamında verilen ilanlarda, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçesi olmayan fiyat artışlarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyeceği vurgulandı.
Daha önce sadece emlak işletmelerine ceza kesiliyordu. Ocak ayından bu yana binin üzerinde emlak işletmesine toplamda 100 milyon TL’nin üzerinde fahiş fiyat cezası uygulandığı bildirildi. Ancak uzmanlara göre bu artışlar çoğu zaman mal sahiplerinin talebiyle yapılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık mal sahipleri de doğrudan sorumlu tutulacak.
Habertürk'ün haberine göre, fiyat incelemeleri döviz kuru, altın ve enflasyon gibi birçok parametre dikkate alınarak yapılıyor. Ancak fahiş fiyatın sınırları net tanımlanmış değil. Sektör temsilcilerine göre, fiyat artışlarının belirli ekonomik göstergelere göre sınırlanması gerekiyor. Örneğin, ilan fiyatında son bir yılda yüzde 70-80’i aşan artışlar cezai inceleme konusu olabiliyor.
Emlak işletmelerine 2024’te 100 bin TL olan ceza tutarı 2025’te 150 bin TL’ye çıkarıldı. Mal sahiplerine uygulanacak cezaların net tutarı ise henüz açıklanmadı ancak benzer seviyelerde olması bekleniyor.