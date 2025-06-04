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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bozcaadada-bayram-yasaklari-basladi-1096804432.html
Bozcaada'da bayram yasakları başladı
Bozcaada'da bayram yasakları başladı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı nedeniyle gözde turizm merkezlerinden Bozcaada'da bazı yasaklar hayata geçirildi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T18:16+0300
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bozcaada
geyikli
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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bozcaada, Kurban Bayramı tatilini boyunca binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tatil boyunca adada önlemler de alındı. Buna göre, kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüsler ile midibüslerin Bozcaada'ya geçişine izin verilmeyecek.Otobüslerin girişine yasak getirildiİl Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için 5-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.Bu kapsamda adaya kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüs ile midibüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda, söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakan-uraloglu-duyurdu-kurban-bayraminda--365-ek-sefer-konuldu-1096792810.html
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bozcaada, geyikli, kurban bayramı
bozcaada, geyikli, kurban bayramı

Bozcaada'da bayram yasakları başladı

18:16 04.06.2025
© İHABozcaada
Bozcaada - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© İHA
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Kurban Bayramı nedeniyle gözde turizm merkezlerinden Bozcaada'da bazı yasaklar hayata geçirildi.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bozcaada, Kurban Bayramı tatilini boyunca binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tatil boyunca adada önlemler de alındı. Buna göre, kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüsler ile midibüslerin Bozcaada'ya geçişine izin verilmeyecek.

Otobüslerin girişine yasak getirildi

İl Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için 5-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.
Bu kapsamda adaya kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüs ile midibüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda, söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.
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