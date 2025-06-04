https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bozcaadada-bayram-yasaklari-basladi-1096804432.html

Bozcaada'da bayram yasakları başladı

Bozcaada'da bayram yasakları başladı

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı nedeniyle gözde turizm merkezlerinden Bozcaada'da bazı yasaklar hayata geçirildi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T18:16+0300

2025-06-04T18:16+0300

2025-06-04T18:16+0300

yaşam

bozcaada

geyikli

kurban bayramı

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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bozcaada, Kurban Bayramı tatilini boyunca binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tatil boyunca adada önlemler de alındı. Buna göre, kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüsler ile midibüslerin Bozcaada'ya geçişine izin verilmeyecek.Otobüslerin girişine yasak getirildiİl Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için 5-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.Bu kapsamda adaya kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüs ile midibüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda, söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakan-uraloglu-duyurdu-kurban-bayraminda--365-ek-sefer-konuldu-1096792810.html

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bozcaada, geyikli, kurban bayramı