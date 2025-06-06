Anne ve üç çocuğuna mezar olmuştu: Yangın felaketine neden olan ihmaller ve eksiklikler tek tek sıralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları, VNL 2025'e galibiyetle başladı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sinan Ateş’in ailesinden AYM’ye bireysel başvuru
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025’in ilk beş ayında işçi ve emekçilerin gelirlerinde azalma
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’tan yapay zeka içeriklerine karşı yasa
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İç siyasette neler oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
'Trump'ın sosyal medya gönderisi, Putin'in Ukrayna'ya vereceği karşılığı tasvip ettiği anlamına geliyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
17:42
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
18:10
21 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:35
9 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
19:13
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
19:42
14 dk
HAVA DURUMU
Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
20:06
21 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
20:36
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
20:48
3 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
23:08
3 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
23:27
6 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
06:00
50 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
06:51
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
07:00
26 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
07:27
33 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
08:00
53 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet kodlarından uzaya: Tetris’in olağanüstü yolculuğu
08:53
7 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
09:46
7 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:54
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
10:01
34 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
10:42
14 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
11:01
44 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
11:44
15 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:01
115 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
14:01
38 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
14:39
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
15:01
53 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
15:53
2 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
15:56
3 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
16:01
47 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:01
46 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
18:01
49 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
19:01
40 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
20:01
45 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
21:01
50 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
21:51
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
21:55
3 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
22:01
43 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
22:48
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:01
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/anne-ve-uc-cocuguna-mezar-olmustu-yangin-felaketine-neden-olan-ihmaller-ve-eksiklikler-tek-tek-1096843859.html
Anne ve üç çocuğuna mezar olmuştu: Yangın felaketine neden olan ihmaller ve eksiklikler tek tek sıralandı
Anne ve üç çocuğuna mezar olmuştu: Yangın felaketine neden olan ihmaller ve eksiklikler tek tek sıralandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da dört kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketine ilişkin tespitlere göre, 13 katlı binanın yangın yönetmeliği ve yapı denetim kanuna aykırı bir... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T15:21+0300
2025-06-06T15:21+0300
türki̇ye
diyarbakır
yangın
yangın söndürme
yapı denetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096832253_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_7da36a911d3ff9826f669a549047fc88.jpg
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında anne ve üç çocuğu hayatını kaybetmişti. Binada yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve Yapı Denetim Kanunu'na aykırı bir çok eksiklik bulunduğu ortaya çıktı. Binanın hem koridorlarında hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencere bulunmadığı, yanmaz kablo yerine yanıcı özellikte PVC kabloların kullanıldığı, elektrik kablolarının yığın halinde tutulduğu tespit edildi. Anne ve üç çocuğu koridorda can verdiDiyarbakır'da anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı yangınla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, "Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir." dedi.İhbarın 18.08'de geldiğini ve iftaiyenin 18.17'de olay yerine geldiğini belirten Küçük, "Duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların bulunması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği ikazında bulunularak mahsur kalan vatandaşlarımız balkonlara yönlendirilmiştir." dedi. Havalandırma boşluğu ve pencere yokEş zamanlı olarak apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorlarının da kontrol edildiğini belirten Küçük, şöyle devam etti:"Panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımızın temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyesi sağlanmıştır. Maalesef bütün çabalara rağmen 4 vatandaşımız soludukları zehirli gazdan kaynaklı hayatını kaybetmiştir. Gelen ilk ihbar, mesken yangını olarak 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmiş ise de olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil, elektrik şaft boşluğundan (binanın elektrik tesisatlarının geçtiği dikey boşluk) kaynaklı komple bina yangını olduğu görülmüştür. Yanmaz kablo yerine yanıcı PVC kablo kullanılmışKüçük binada tespit edilen eksiklikleri ise şöyle sıraladı: Aynı zamanda yapıdaki eksiklikler şu şekilde tespit edilmiştir; binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman ve ısı tahliyesini engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmadığı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmadığı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste konularak çatıya kadar çekildiği, elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken betonla kısmen kapatıldığı, köşelerden kırılarak kabloların çekildiği, kabloların yanmaz özellikte halojen kablolar olması gerekirken, yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasite olarak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Elektrik şaft boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu, elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp piknik tüpü, ütü masası, bebek arabası gibi çeşitli eşyaların bırakıldığı, elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde bitirildiği tespit edilmiştir. Sıralanan sebepler nedeniyle yangın çıkan binada 26735 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir. Olayla ilgili idari soruşturma tarafımızca başlatılmıştır."Soruşturma başlatıldıOlayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirten Küçük, "Bu olaya dair sorumluluğu bulunan müteahhit, belediyeler, belediye personeli, iskan ruhsatı veren belediye, yine Büyükşehir Belediyemizin itfaiye birimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/diyarbakirda-yangin-cikti-hastaneye-kaldirilan-17-kisiden-2si-cocuk-3-kisi-hayatini-kaybetti-1096832113.html
türki̇ye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096832253_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7b696e9cf3fac707b197ae4ddf08cae0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, yangın, yangın söndürme, yapı denetim
diyarbakır, yangın, yangın söndürme, yapı denetim

Anne ve üç çocuğuna mezar olmuştu: Yangın felaketine neden olan ihmaller ve eksiklikler tek tek sıralandı

15:21 06.06.2025
© AA / Aziz AslanDiyarbakır'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Diyarbakır'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
© AA / Aziz Aslan
Abone ol
Diyarbakır'da dört kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketine ilişkin tespitlere göre, 13 katlı binanın yangın yönetmeliği ve yapı denetim kanuna aykırı bir çok eksik olduğu ortaya çıktı
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında anne ve üç çocuğu hayatını kaybetmişti. Binada yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve Yapı Denetim Kanunu'na aykırı bir çok eksiklik bulunduğu ortaya çıktı. Binanın hem koridorlarında hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencere bulunmadığı, yanmaz kablo yerine yanıcı özellikte PVC kabloların kullanıldığı, elektrik kablolarının yığın halinde tutulduğu tespit edildi.

Anne ve üç çocuğu koridorda can verdi

Diyarbakır'da anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı yangınla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, "Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir." dedi.
İhbarın 18.08'de geldiğini ve iftaiyenin 18.17'de olay yerine geldiğini belirten Küçük, "Duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların bulunması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği ikazında bulunularak mahsur kalan vatandaşlarımız balkonlara yönlendirilmiştir." dedi.

Havalandırma boşluğu ve pencere yok

Eş zamanlı olarak apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorlarının da kontrol edildiğini belirten Küçük, şöyle devam etti:
"Panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımızın temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyesi sağlanmıştır. Maalesef bütün çabalara rağmen 4 vatandaşımız soludukları zehirli gazdan kaynaklı hayatını kaybetmiştir. Gelen ilk ihbar, mesken yangını olarak 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmiş ise de olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil, elektrik şaft boşluğundan (binanın elektrik tesisatlarının geçtiği dikey boşluk) kaynaklı komple bina yangını olduğu görülmüştür.

Yanmaz kablo yerine yanıcı PVC kablo kullanılmış

Küçük binada tespit edilen eksiklikleri ise şöyle sıraladı:
Aynı zamanda yapıdaki eksiklikler şu şekilde tespit edilmiştir; binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman ve ısı tahliyesini engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmadığı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmadığı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste konularak çatıya kadar çekildiği, elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken betonla kısmen kapatıldığı, köşelerden kırılarak kabloların çekildiği, kabloların yanmaz özellikte halojen kablolar olması gerekirken, yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasite olarak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.
Elektrik şaft boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu, elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp piknik tüpü, ütü masası, bebek arabası gibi çeşitli eşyaların bırakıldığı, elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde bitirildiği tespit edilmiştir. Sıralanan sebepler nedeniyle yangın çıkan binada 26735 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir. Olayla ilgili idari soruşturma tarafımızca başlatılmıştır."

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirten Küçük, "Bu olaya dair sorumluluğu bulunan müteahhit, belediyeler, belediye personeli, iskan ruhsatı veren belediye, yine Büyükşehir Belediyemizin itfaiye birimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.
Diyarbakır'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
TÜRKİYE
Diyarbakır'da yangın çıktı: Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Dün, 21:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала