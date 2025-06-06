https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/anne-ve-uc-cocuguna-mezar-olmustu-yangin-felaketine-neden-olan-ihmaller-ve-eksiklikler-tek-tek-1096843859.html

Anne ve üç çocuğuna mezar olmuştu: Yangın felaketine neden olan ihmaller ve eksiklikler tek tek sıralandı

Anne ve üç çocuğuna mezar olmuştu: Yangın felaketine neden olan ihmaller ve eksiklikler tek tek sıralandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da dört kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketine ilişkin tespitlere göre, 13 katlı binanın yangın yönetmeliği ve yapı denetim kanuna aykırı bir... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T15:21+0300

2025-06-06T15:21+0300

2025-06-06T15:21+0300

türki̇ye

diyarbakır

yangın

yangın söndürme

yapı denetim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096832253_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_7da36a911d3ff9826f669a549047fc88.jpg

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında anne ve üç çocuğu hayatını kaybetmişti. Binada yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve Yapı Denetim Kanunu'na aykırı bir çok eksiklik bulunduğu ortaya çıktı. Binanın hem koridorlarında hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencere bulunmadığı, yanmaz kablo yerine yanıcı özellikte PVC kabloların kullanıldığı, elektrik kablolarının yığın halinde tutulduğu tespit edildi. Anne ve üç çocuğu koridorda can verdiDiyarbakır'da anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı yangınla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, "Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir." dedi.İhbarın 18.08'de geldiğini ve iftaiyenin 18.17'de olay yerine geldiğini belirten Küçük, "Duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların bulunması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği ikazında bulunularak mahsur kalan vatandaşlarımız balkonlara yönlendirilmiştir." dedi. Havalandırma boşluğu ve pencere yokEş zamanlı olarak apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorlarının da kontrol edildiğini belirten Küçük, şöyle devam etti:"Panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımızın temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyesi sağlanmıştır. Maalesef bütün çabalara rağmen 4 vatandaşımız soludukları zehirli gazdan kaynaklı hayatını kaybetmiştir. Gelen ilk ihbar, mesken yangını olarak 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmiş ise de olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil, elektrik şaft boşluğundan (binanın elektrik tesisatlarının geçtiği dikey boşluk) kaynaklı komple bina yangını olduğu görülmüştür. Yanmaz kablo yerine yanıcı PVC kablo kullanılmışKüçük binada tespit edilen eksiklikleri ise şöyle sıraladı: Aynı zamanda yapıdaki eksiklikler şu şekilde tespit edilmiştir; binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman ve ısı tahliyesini engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmadığı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmadığı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste konularak çatıya kadar çekildiği, elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken betonla kısmen kapatıldığı, köşelerden kırılarak kabloların çekildiği, kabloların yanmaz özellikte halojen kablolar olması gerekirken, yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasite olarak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Elektrik şaft boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu, elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp piknik tüpü, ütü masası, bebek arabası gibi çeşitli eşyaların bırakıldığı, elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde bitirildiği tespit edilmiştir. Sıralanan sebepler nedeniyle yangın çıkan binada 26735 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir. Olayla ilgili idari soruşturma tarafımızca başlatılmıştır."Soruşturma başlatıldıOlayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirten Küçük, "Bu olaya dair sorumluluğu bulunan müteahhit, belediyeler, belediye personeli, iskan ruhsatı veren belediye, yine Büyükşehir Belediyemizin itfaiye birimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/diyarbakirda-yangin-cikti-hastaneye-kaldirilan-17-kisiden-2si-cocuk-3-kisi-hayatini-kaybetti-1096832113.html

türki̇ye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, yangın, yangın söndürme, yapı denetim