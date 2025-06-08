https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/disisleri-bakani-fidan-nato-genel-sekreteri-rutteyle-gorustu-1096874504.html

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Rusya-Ukrayna krizinin sona erdirilmesine yönelik çalışmaları görüştü. İki lider, Haziran... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T17:43+0300

2025-06-08T17:43+0300

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telefon

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı, Fidan ve Rutte arasında geçen görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden krizin sonlandırılmasına yönelik diplomatik çabalar ve bölgesel güvenlik konularının masaya yatırıldığını duyurdu.İki lider, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlık sürecini de detaylı şekilde görüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html

türki̇ye

lahey

rusya

ukrayna

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