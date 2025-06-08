https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/disisleri-bakani-fidan-nato-genel-sekreteri-rutteyle-gorustu-1096874504.html
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Rusya-Ukrayna krizinin sona erdirilmesine yönelik çalışmaları görüştü. İki lider, Haziran... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T17:43+0300
2025-06-08T17:43+0300
2025-06-08T18:13+0300
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toplantı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı, Fidan ve Rutte arasında geçen görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden krizin sonlandırılmasına yönelik diplomatik çabalar ve bölgesel güvenlik konularının masaya yatırıldığını duyurdu.İki lider, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlık sürecini de detaylı şekilde görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html
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lahey
rusya
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hakan fidan, lahey, nato, rusya, ukrayna, mark rutte, toplantı, telefon görüşmesi, telefon, telefon hattı
hakan fidan, lahey, nato, rusya, ukrayna, mark rutte, toplantı, telefon görüşmesi, telefon, telefon hattı
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü
17:43 08.06.2025 (güncellendi: 18:13 08.06.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Rusya-Ukrayna krizinin sona erdirilmesine yönelik çalışmaları görüştü. İki lider, Haziran sonunda Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldı. Görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik konuları da masaya yatırıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Fidan ve Rutte arasında geçen görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden krizin sonlandırılmasına yönelik diplomatik çabalar ve bölgesel güvenlik konularının masaya yatırıldığını duyurdu.
İki lider, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlık sürecini de detaylı şekilde görüştü.