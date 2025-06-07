https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/yunanistanda-52-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1096858853.html
Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T16:08+0300
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Yunanistan açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, 7 Haziran 2925 saat 15.46'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.Yunanistan, Ayion Oros'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Gökçeada’ya (Çanakkale) yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta olduğu aktarıldı.Kandilli Rasathanesi 5.4 ölçtüKandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre Yunanistan'da meydana gelen depremin büyüklüğü, 5.4, derinliği ise 12.2 kilometre olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/silide-64-buyuklugunde-deprem-gerceklesti-1096849507.html
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son dakika, deprem, deprem son dakika, yunanistan
Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:08 07.06.2025 (güncellendi: 16:28 07.06.2025)
Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, 7 Haziran 2925 saat 15.46'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.
Yunanistan, Ayion Oros'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Gökçeada’ya (Çanakkale) yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta olduğu aktarıldı.
Kandilli Rasathanesi 5.4 ölçtü
Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre Yunanistan'da meydana gelen depremin büyüklüğü, 5.4, derinliği ise 12.2 kilometre olduğu belirtildi.