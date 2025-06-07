https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/yunanistanda-52-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1096858853.html

Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T16:08+0300

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Yunanistan açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, 7 Haziran 2925 saat 15.46'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.Yunanistan, Ayion Oros'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Gökçeada’ya (Çanakkale) yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta olduğu aktarıldı.Kandilli Rasathanesi 5.4 ölçtüKandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre Yunanistan'da meydana gelen depremin büyüklüğü, 5.4, derinliği ise 12.2 kilometre olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/silide-64-buyuklugunde-deprem-gerceklesti-1096849507.html

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