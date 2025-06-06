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Merz: Almanya'yı Nazizmden ABD kurtardı
Merz: Almanya'yı Nazizmden ABD kurtardı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz, Almanya'yı Nazizmden kurtaranın ABD olduğunu ileri sürerek, Sovyetler Birliği’nin belirleyici rolünden bahsetmedi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T00:35+0300
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friedrich merz
almanya
abd
donald trump
sovyetler birliği
ukrayna
nazi̇
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ABD’de bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Normandiya Çıkarması'yla Avrupa'daki savaşı sona erdirdiğini ve Almanya'yı Nazizmden kurtardığını, dolayısıyla Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için de “bir şeyler” yapabileceğini söyledi.Merz, “Yarın 6 Haziran olduğunu hatırlatmak isterim. Bu, Amerikalıların Avrupa'daki savaşı sona erdirdiği Normandiya Çıkarması’nın yıldönümü. Uzun vadede Sayın Başkan, bu, ülkemin Nazi diktatörlüğünden kurtuluşuydu ve size borçlu olduğumuzu biliyoruz. İşte bu yüzden Amerika'nın Ukrayna'daki bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapabilecek kadar güçlü bir konumda olduğunu söylüyorum” dedi.Trump ise, Merz'in sözlerine karşılık olarak müttefiklerin Normandiya Çıkarması'nın tarihsel önemine vurgu yaptı.ABD lideri “Bu sizin için pek hoş bir gün değildi, değil mi?” diye sorarak gazetecilerin huzurunda Alman Başbakanı zor durumda bıraktı.Trump’ın iğneleyici sözlerine hızlı bir şekilde tepki veren Merz, ”Aslında bu gün, ülkemin Nazi diktatörlüğünden kurtulduğu gün” diyerek, tarihin olumlu anlamını vurgulak istediğini söyledi.Görüşmede Nazi Almanyası'nın yenilgisinde SSCB'nin belirleyici rolünden bahsedilmedi.Müttefiklerin Normandiya'ya çıkarma operasyonu 6 Haziran 1944'te gerçekleşti ve Batı Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun başlangıcı oldu. Çıkarma operasyonundan bir yıl sonra yenilgiye uğrayan Almanya, o günden bu yana her yıl bu günü Avrupa'nın faşizmden kurtuluşunun önemli bir sembolü olarak kutluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/almanya-berlinin-yardimiyla-ukraynada-uretilen-ilk-uzun-menzilli-silah-yakinda-kullanima-girecek-1096802480.html
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friedrich merz, almanya, abd, donald trump, sovyetler birliği, ukrayna, nazi̇, normandiya çıkarması
friedrich merz, almanya, abd, donald trump, sovyetler birliği, ukrayna, nazi̇, normandiya çıkarması

Merz: Almanya'yı Nazizmden ABD kurtardı

00:35 06.06.2025
© AP Photo / Mindaugas KulbisAlmanya Şansölyesi Friedrich Merz
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Almanya Başbakanı Merz, Almanya'yı Nazizmden kurtaranın ABD olduğunu ileri sürerek, Sovyetler Birliği’nin belirleyici rolünden bahsetmedi.
ABD’de bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Normandiya Çıkarması'yla Avrupa'daki savaşı sona erdirdiğini ve Almanya'yı Nazizmden kurtardığını, dolayısıyla Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için de “bir şeyler” yapabileceğini söyledi.
Merz, “Yarın 6 Haziran olduğunu hatırlatmak isterim. Bu, Amerikalıların Avrupa'daki savaşı sona erdirdiği Normandiya Çıkarması’nın yıldönümü. Uzun vadede Sayın Başkan, bu, ülkemin Nazi diktatörlüğünden kurtuluşuydu ve size borçlu olduğumuzu biliyoruz. İşte bu yüzden Amerika'nın Ukrayna'daki bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapabilecek kadar güçlü bir konumda olduğunu söylüyorum” dedi.
Trump ise, Merz'in sözlerine karşılık olarak müttefiklerin Normandiya Çıkarması'nın tarihsel önemine vurgu yaptı.
ABD lideri “Bu sizin için pek hoş bir gün değildi, değil mi?” diye sorarak gazetecilerin huzurunda Alman Başbakanı zor durumda bıraktı.
Trump’ın iğneleyici sözlerine hızlı bir şekilde tepki veren Merz, ”Aslında bu gün, ülkemin Nazi diktatörlüğünden kurtulduğu gün” diyerek, tarihin olumlu anlamını vurgulak istediğini söyledi.
Görüşmede Nazi Almanyası'nın yenilgisinde SSCB'nin belirleyici rolünden bahsedilmedi.
Müttefiklerin Normandiya'ya çıkarma operasyonu 6 Haziran 1944'te gerçekleşti ve Batı Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun başlangıcı oldu. Çıkarma operasyonundan bir yıl sonra yenilgiye uğrayan Almanya, o günden bu yana her yıl bu günü Avrupa'nın faşizmden kurtuluşunun önemli bir sembolü olarak kutluyor.
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