"6 Haziran'da, İstanbul anlaşmalarına tam uyum içinde, Rus tarafı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6.000'den fazla askerin cenazesinin Ukrayna'ya nakledilmesi, ayrıca yaralı ve ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaş altı savaş esirlerinin değişimi için insani yardım faaliyetini başlattı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin dondurulmuş cesetlerinin bin 212 adet olan ilk partisi, soğutmalı kamyonlarla değişim alanına ulaştı. Gerisi yolda.

Ayrıca, değişimin başlatılması amacıyla "yaralı, ağır hasta ve genç" kategorilerindeki 640 savaş esirinin yer aldığı ilk liste Ukrayna'ya teslim edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın irtibat grubu Ukrayna sınırında bulunuyor. Ancak Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz bir süre erteledi. Bazı nedenlerden dolayı, müzakerecilerinden oluşan bir grup takas alanına bile ulaşmadı.

Çeşitli ve oldukça garip sebepler öne sürülüyor. Kiev'i takvime ve varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve takasa derhal başlamaya çağırıyoruz. Her iki taraftan 1,200 asker ve subayın, anlaştığımız gibi evlerine dönme şansı olsun.

Ailelerinin onları insani bir şekilde toprağa verebilmesi için 6,000 AFU asker ve subayının naaşlarının nihayet götürülmesi çağrısında bulunuyoruz.

Yerimizi aldık.

Tam operasyon halindeyiz. Uluslararası TV kanalları, haber ajansları ve muhabirler gelip bunun böyle olduğunu kendileri de görebilirler.

Rusya her zaman sözünü tutar.