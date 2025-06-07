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Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
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Cilt kanserinden korunma yöntemleri
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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynanin-istanbul-varilan-esir-anlasmasina-uymadigini-aciklayan-medinskiy-kiev-suresiz-olarak-1096857373.html
Ukrayna'nın İstanbul varılan esir anlaşmasına uymadığını açıklamak zorunda kalan Medinskiy: Kiev süresiz olarak erteledi
Ukrayna'nın İstanbul varılan esir anlaşmasına uymadığını açıklamak zorunda kalan Medinskiy: Kiev süresiz olarak erteledi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının ani bir kararla hem askeri cenazelerin kabulünü hem de esir takasını süresiz... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T14:20+0300
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kiev
ukrayna
vladimir medinskiy
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anlaşma
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İstanbul’da Ukrayna heyetiyle görüşmelerde bulunan Rus müzakereci Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde süresiz olarak ertelediğini açıkladı.Bu açıklama, İstanbul'da varılan anlaşmanın Kiev tarafından uygulanmaması üstüne Medinskiy tarafından yapıldı.Ukrayna'nın bu hamlesine karşılık, Kiev yönetimini İstanbul'daki görüşmelerde varılan anlaşmalara tam olarak uymaya davet etti. “Esir değişimi insani bir konudur. Taraflar arasında daha önce mutabık kalınan bu sürecin ertelenmesi kabul edilemez,” diyen Medinskiy, gecikmenin mağdurlar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şunları aktardı:Anlaşmada neler söylenmişti?6 Haziran’da Moskova, altı binden fazla Ukraynalı askerin cenazesini Kiev’e teslim etmeye ve İstanbul anlaşmaları uyarınca yaralı, ağır hasta ve esirlerin takasını gerçekleştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Rus yetkililere göre, Ukrayna ordusuna ait bin 212 askerin dondurulmuş cenazelerinden oluşan ilk parti, soğutmalı kamyonlarla takas bölgesine ulaştı. Kalan cenazelerin ise yolda olduğu belirtildi. Rusya, ayrıca 640 kişilik ilk çatışma esiri listesini Kiev’e iletti. Bu listede yaralılar, ağır hastalar ve 25 yaş altı esirler yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı temas grubu Ukrayna sınırında hazır bulunurken, Ukraynalı müzakerecilerin henüz takas bölgesine ulaşmadığı bildirildi. Moskova, Kiev’i İstanbul’da varılan anlaşmalara uymaya ve her iki taraftan yaklaşık bin 200 asker ve subayın ailelerine kavuşabilmesi için esir değişimini başlatmaya çağırdı. Rusya ayrıca Ukrayna’ya, kimliği tespit edilmiş 6 bin askerin cenazesini teslim etmek için çağrıda bulundu. Amaç, ailelerin yakınlarına veda edebilmesini sağlamak olarak belirtildi. Moskova, esir değişiminin yapılacağı yere uluslararası medyanın da davet edilebileceğini ve Rus tarafının anlaşmaları uygulamaya tamamen hazır olduğunu ifade etti.İstanbul'daki müzakerelerin 2. ayağında anlaşmaya varılmıştıRusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen ikinci tur müzakereler, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda yapılmıştı. Bir saatten fazla süren görüşmede taraflar, çatışmanın çözümüne ilişkin bir ön mutabakat metni teatisinde bulunmuştu. Taraflar ayrıca geniş kapsamlı bir esir değişimi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, hasta ve ağır yaralı esirler “herkese karşı herkes” ilkesi çerçevesinde, 25 yaşın altındaki esirlerle birlikte takas edilecekti. Toplamda en az bin kişilik bir değişim öngörülüyordu.
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i̇stanbul, kiev, ukrayna, vladimir medinskiy, rusya savunma bakanlığı, anlaşma
i̇stanbul, kiev, ukrayna, vladimir medinskiy, rusya savunma bakanlığı, anlaşma

Ukrayna'nın İstanbul varılan esir anlaşmasına uymadığını açıklamak zorunda kalan Medinskiy: Kiev süresiz olarak erteledi

14:20 07.06.2025 (güncellendi: 15:29 07.06.2025)
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Devlet Başkanlığı'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının ani bir kararla hem askeri cenazelerin kabulünü hem de esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurdu. Kiev'in anlaşmaya uymaması nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Medinskiy, bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu vurguladı.
İstanbul’da Ukrayna heyetiyle görüşmelerde bulunan Rus müzakereci Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde süresiz olarak ertelediğini açıkladı.
Bu açıklama, İstanbul'da varılan anlaşmanın Kiev tarafından uygulanmaması üstüne Medinskiy tarafından yapıldı.
Ukrayna'nın bu hamlesine karşılık, Kiev yönetimini İstanbul'daki görüşmelerde varılan anlaşmalara tam olarak uymaya davet etti. “Esir değişimi insani bir konudur. Taraflar arasında daha önce mutabık kalınan bu sürecin ertelenmesi kabul edilemez,” diyen Medinskiy, gecikmenin mağdurlar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şunları aktardı:

"6 Haziran'da, İstanbul anlaşmalarına tam uyum içinde, Rus tarafı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6.000'den fazla askerin cenazesinin Ukrayna'ya nakledilmesi, ayrıca yaralı ve ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaş altı savaş esirlerinin değişimi için insani yardım faaliyetini başlattı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin dondurulmuş cesetlerinin bin 212 adet olan ilk partisi, soğutmalı kamyonlarla değişim alanına ulaştı. Gerisi yolda.

Ayrıca, değişimin başlatılması amacıyla "yaralı, ağır hasta ve genç" kategorilerindeki 640 savaş esirinin yer aldığı ilk liste Ukrayna'ya teslim edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın irtibat grubu Ukrayna sınırında bulunuyor. Ancak Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz bir süre erteledi. Bazı nedenlerden dolayı, müzakerecilerinden oluşan bir grup takas alanına bile ulaşmadı.

Çeşitli ve oldukça garip sebepler öne sürülüyor. Kiev'i takvime ve varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve takasa derhal başlamaya çağırıyoruz. Her iki taraftan 1,200 asker ve subayın, anlaştığımız gibi evlerine dönme şansı olsun.

Ailelerinin onları insani bir şekilde toprağa verebilmesi için 6,000 AFU asker ve subayının naaşlarının nihayet götürülmesi çağrısında bulunuyoruz.

Yerimizi aldık.

Tam operasyon halindeyiz. Uluslararası TV kanalları, haber ajansları ve muhabirler gelip bunun böyle olduğunu kendileri de görebilirler.

Rusya her zaman sözünü tutar.

Anlaşmada neler söylenmişti?

6 Haziran’da Moskova, altı binden fazla Ukraynalı askerin cenazesini Kiev’e teslim etmeye ve İstanbul anlaşmaları uyarınca yaralı, ağır hasta ve esirlerin takasını gerçekleştirmeye hazır olduğunu bildirdi.
Rus yetkililere göre, Ukrayna ordusuna ait bin 212 askerin dondurulmuş cenazelerinden oluşan ilk parti, soğutmalı kamyonlarla takas bölgesine ulaştı. Kalan cenazelerin ise yolda olduğu belirtildi. Rusya, ayrıca 640 kişilik ilk çatışma esiri listesini Kiev’e iletti.
Bu listede yaralılar, ağır hastalar ve 25 yaş altı esirler yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı temas grubu Ukrayna sınırında hazır bulunurken, Ukraynalı müzakerecilerin henüz takas bölgesine ulaşmadığı bildirildi.
Moskova, Kiev’i İstanbul’da varılan anlaşmalara uymaya ve her iki taraftan yaklaşık bin 200 asker ve subayın ailelerine kavuşabilmesi için esir değişimini başlatmaya çağırdı.
Rusya ayrıca Ukrayna’ya, kimliği tespit edilmiş 6 bin askerin cenazesini teslim etmek için çağrıda bulundu. Amaç, ailelerin yakınlarına veda edebilmesini sağlamak olarak belirtildi. Moskova, esir değişiminin yapılacağı yere uluslararası medyanın da davet edilebileceğini ve Rus tarafının anlaşmaları uygulamaya tamamen hazır olduğunu ifade etti.

İstanbul'daki müzakerelerin 2. ayağında anlaşmaya varılmıştı

Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen ikinci tur müzakereler, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda yapılmıştı. Bir saatten fazla süren görüşmede taraflar, çatışmanın çözümüne ilişkin bir ön mutabakat metni teatisinde bulunmuştu.
Taraflar ayrıca geniş kapsamlı bir esir değişimi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, hasta ve ağır yaralı esirler “herkese karşı herkes” ilkesi çerçevesinde, 25 yaşın altındaki esirlerle birlikte takas edilecekti. Toplamda en az bin kişilik bir değişim öngörülüyordu.
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