https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/rusya-harkive-duzenledigi-saldirilarda-yuzlerce-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1096856791.html
Rusya, Harkiv’e düzenlediği saldırılarda yüzlerce Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Rusya, Harkiv’e düzenlediği saldırılarda yüzlerce Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Nikolaev yeraltı örgütü koordinatörü Sergey Lebedev, yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Harkiv’e gece düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T12:34+0300
2025-06-07T12:34+0300
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Lebedev, saldırılarda Ukrayna birliklerinin ağır kayıplar verdiğini belirterek, “Harkiv’de düşman çok ağır kayıplar verdi. Hayatını kaybeden Bandera yanlılarının sayısı yüzlerle ifade ediliyor. İletişim ve lojistik hatlarına etkili darbeler indirildi. Cephedeki rotasyon ve silah sevkiyatı aksadı.” ifadelerini kullandı. Lebedev ayrıca, saldırıların Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı bölgelere de isabet ettiğini, insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri ile depoların da imha edildiğini aktardı. Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov ise şehirde en az 40 patlamanın meydana geldiğini belirterek, bu saldırıların özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Harkiv’e yapılan en güçlü saldırı olduğunu söyledi. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasına göre, Harkiv bölgesinde Cuma günü saat 22:48’den itibaren hava saldırısı alarmının aktif durumda olduğu belirtildi. Rus ordusu, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak, Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine, personel ve askeri teçhizatın bulunduğu noktalara düzenli olarak hassas saldırılar gerçekleştiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ordunun sivil yerleşimlere ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/kirgizistan-parlamentosu-milletvekili-osta-lenin-anitinin-yikilmasini-elestirdi-1096853992.html
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ukrayna, sergey lebedev, bandera, rusya, rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna, sergey lebedev, bandera, rusya, rusya silahlı kuvvetleri
Rusya, Harkiv’e düzenlediği saldırılarda yüzlerce Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Nikolaev yeraltı örgütü koordinatörü Sergey Lebedev, yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Harkiv’e gece düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusuna bağlı yüzlerce militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Lebedev, saldırılarda Ukrayna birliklerinin ağır kayıplar verdiğini belirterek, “Harkiv’de düşman çok ağır kayıplar verdi. Hayatını kaybeden Bandera yanlılarının sayısı yüzlerle ifade ediliyor. İletişim ve lojistik hatlarına etkili darbeler indirildi. Cephedeki rotasyon ve silah sevkiyatı aksadı.” ifadelerini kullandı.
Lebedev ayrıca, saldırıların Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı bölgelere de isabet ettiğini, insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri ile depoların da imha edildiğini aktardı. Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov ise şehirde en az 40 patlamanın meydana geldiğini belirterek, bu saldırıların özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Harkiv’e yapılan en güçlü saldırı olduğunu söyledi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasına göre, Harkiv bölgesinde Cuma günü saat 22:48’den itibaren hava saldırısı alarmının aktif durumda olduğu belirtildi. Rus ordusu, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak, Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine, personel ve askeri teçhizatın bulunduğu noktalara düzenli olarak hassas saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ordunun sivil yerleşimlere ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğinin altını çizmişti.