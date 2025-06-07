https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynali-askerlerin-cenazelerinin-teslimi-ve-esir-takasi-gerceklesmedi-1096864702.html
‘Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takası gerçekleşmedi’
‘Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takası gerçekleşmedi’
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Zorin, Ukrayna tarafının hazır bulunmaması nedeniyle Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T20:10+0300
2025-06-07T20:10+0300
2025-06-07T20:08+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Aleksandr Zorin, çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin cesetlerinin teslimi ve esir takasına ilişkin herhangi bir işlem gerçekleşmediğini, Ukrayna tarafının temas kurmadığını belirtti.Zorin, Rusya’nın Ukrayna ile esir değişimi eyleminin önümüzdeki haftaya ertelendiğine dair medyada açıklamalar gördüğünü ve Moskova'nın bu konuda resmi bildirim beklediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/fransiz-gazeteci-kiev-askerlerinin-cesetlerini-almamakla-onlara-saygisizlik-yapiyor-1096864136.html
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rusya silahlı kuvvetleri, rusya, ukrayna, moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, esir takası
rusya silahlı kuvvetleri, rusya, ukrayna, moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, esir takası
‘Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takası gerçekleşmedi’
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Zorin, Ukrayna tarafının hazır bulunmaması nedeniyle Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takasınıngerçekleşmediğini açıkladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Aleksandr Zorin, çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin cesetlerinin teslimi ve esir takasına ilişkin herhangi bir işlem gerçekleşmediğini, Ukrayna tarafının temas kurmadığını belirtti.
Zorin, Rusya’nın Ukrayna ile esir değişimi eyleminin önümüzdeki haftaya ertelendiğine dair medyada açıklamalar gördüğünü ve Moskova'nın bu konuda resmi bildirim beklediğini vurguladı.