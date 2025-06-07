https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynali-askerlerin-cenazelerinin-teslimi-ve-esir-takasi-gerceklesmedi-1096864702.html

‘Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takası gerçekleşmedi’

‘Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takası gerçekleşmedi’

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Zorin, Ukrayna tarafının hazır bulunmaması nedeniyle Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T20:10+0300

2025-06-07T20:10+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya

ukrayna

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ukrayna silahlı kuvvetleri

kiev

esir takası

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Aleksandr Zorin, çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin cesetlerinin teslimi ve esir takasına ilişkin herhangi bir işlem gerçekleşmediğini, Ukrayna tarafının temas kurmadığını belirtti.Zorin, Rusya’nın Ukrayna ile esir değişimi eyleminin önümüzdeki haftaya ertelendiğine dair medyada açıklamalar gördüğünü ve Moskova'nın bu konuda resmi bildirim beklediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/fransiz-gazeteci-kiev-askerlerinin-cesetlerini-almamakla-onlara-saygisizlik-yapiyor-1096864136.html

rusya

ukrayna

moskova

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