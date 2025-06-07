https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/fransiz-gazeteci-kiev-askerlerinin-cesetlerini-almamakla-onlara-saygisizlik-yapiyor-1096864136.html
Fransız gazeteci: Kiev, askerlerinin cesetlerini almamakla onlara saygısızlık yapıyor
Fransız gazeteci: Kiev, askerlerinin cesetlerini almamakla onlara saygısızlık yapıyor
Sputnik Türkiye
Fransız savaş muhabiri Laurent Brayard, Kiev'in Rusya ile askeri anlaşmalara ve ateşkeslere uymamasının ‘sağlıklı ve dürüst bir şekilde müzakere etme... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T19:55+0300
2025-06-07T19:55+0300
2025-06-07T19:53+0300
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kiev
rusya
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donbass
savaş suçu
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Donbass’ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Brayard, Ukrayna tarafının çatışmalarda ölen askerlerinin cenazelerini almaya gelmemesini Sputnik’e değerlendirdi.Brayard, Kiev’in ‘geri çekilme ve ölülerini terk etme’ eğiliminde olduğunu ve böylece askerlerine karşı ‘saygısızlık' yaptığını belirterek, şunları ifade etti:Gazeteci ayrıca, Kiev'in eylemlerini ‘savaş suçları, esirlere işkence ve öldürmenin yaygın bir şekilde uygulanması ve bombalama ve terör eylemleri olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/arjantinli-uzman-zelenskiy-baris-gorusmelerini-torpillemek-icin-provokasyonlar-uretmeye-devam-1096860335.html
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ukrayna, kiev, rusya, esir takası, donbass, savaş suçu, i̇şkence, müzakere
ukrayna, kiev, rusya, esir takası, donbass, savaş suçu, i̇şkence, müzakere
Fransız gazeteci: Kiev, askerlerinin cesetlerini almamakla onlara saygısızlık yapıyor
Fransız savaş muhabiri Laurent Brayard, Kiev'in Rusya ile askeri anlaşmalara ve ateşkeslere uymamasının ‘sağlıklı ve dürüst bir şekilde müzakere etme isteksizliğinden’ başka bir şey olmadığını belirtti.
Donbass’ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Brayard, Ukrayna tarafının çatışmalarda ölen askerlerinin cenazelerini almaya gelmemesini Sputnik’e değerlendirdi.
Brayard, Kiev’in ‘geri çekilme ve ölülerini terk etme’ eğiliminde olduğunu ve böylece askerlerine karşı ‘saygısızlık' yaptığını belirterek, şunları ifade etti:
Sokaklarda kadınların, çocukların ve akrabaların, üzerinde aradıkları askerlerin, genellikle eşlerinin, kardeşlerinin ya da babalarının isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdıkları çok sayıda eylem görüyoruz.
Kiev, dul kadınlara ve ailelere tazminat ödenmesinde önemli bir adım olan kayıp kişilerin statüsünü resmileştirme konusunda ‘yavaş’ davranıyor.
Sokaklarda erkekler, askeri şube çalışanları tarafından dövülüyor ve zorla götürülüyor, bunları gösteren pek çok video internette mevcut.
Kiev'in Rusya ile askeri anlaşmalara ve ateşkeslere uymaması, ‘sağlıklı ve dürüst bir şekilde müzakere etme isteksizliğinden’ başka bir şey değil.
Gazeteci ayrıca, Kiev'in eylemlerini ‘savaş suçları, esirlere işkence ve öldürmenin yaygın bir şekilde uygulanması ve bombalama ve terör eylemleri olarak nitelendirdi.