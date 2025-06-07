Sokaklarda kadınların, çocukların ve akrabaların, üzerinde aradıkları askerlerin, genellikle eşlerinin, kardeşlerinin ya da babalarının isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdıkları çok sayıda eylem görüyoruz.

Kiev, dul kadınlara ve ailelere tazminat ödenmesinde önemli bir adım olan kayıp kişilerin statüsünü resmileştirme konusunda ‘yavaş’ davranıyor.

Sokaklarda erkekler, askeri şube çalışanları tarafından dövülüyor ve zorla götürülüyor, bunları gösteren pek çok video internette mevcut.

Kiev'in Rusya ile askeri anlaşmalara ve ateşkeslere uymaması, ‘sağlıklı ve dürüst bir şekilde müzakere etme isteksizliğinden’ başka bir şey değil.