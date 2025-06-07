https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukrayna-cenazelerin-kabulunu-suresiz-olarak-erteledi-6-bin-cenaze-icin-tazminat-odeyecek-butceleri-1096862417.html

Ukrayna cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: '6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok'

Ukrayna cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: '6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok'

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın askeri cenazelerin kabulünü süresiz olarak ertelemesi hususunu Gazeteci Ceyda Karan Sputnik'e değerlendirdi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T19:22+0300

2025-06-07T19:22+0300

2025-06-07T19:25+0300

görüş

vladimir medinskiy

ukrayna

kiev

ceyda karan

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Rusya Devlet Başkanlığı'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurmuş ve bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu belirtmişti.Medinskiy, Ukrayna'nın esir ve ceset takası ile ilgili anlaşmaları belirsiz bir süre ertelemesi üzerine, Kiev'e varılan tüm anlaşmalara uyması ve takasa derhal başlaması çağrısında bulundu.Konuyla ilgili Radyo Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gazeteci ve Dış Politika Uzmanı Ceyda Karan, Ukrayna tarafının kayıp sayılarını düşük göstermeyi amaçladığını söyledi. Karan, şu cümleleri kaydetti:'Ukrayna bütçesine 2.17 milyar dolar maliyet getirecek'Savaş muhabiri İgor Canov Ukrayna ordusuna ait 6 bin askerin cenazesinin iadesi hususunun Ukrayna bütçesine ek olarak 2.175 milyar dolarlık bir maliyet getireceğini belirtmişti.Canov, cenazelerin iadesi konusunda Ukrayna'nın anlaşmayı bozmasının nedenlerini şöyle açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/kuresel-politika-enstitusu-uzmani-szamuely-ukrayna-olen-askerlerinin-ailelerine-tazminat-odemek-1096860966.html

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vladimir medinskiy, ukrayna, kiev, ceyda karan