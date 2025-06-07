https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukrayna-cenazelerin-kabulunu-suresiz-olarak-erteledi-6-bin-cenaze-icin-tazminat-odeyecek-butceleri-1096862417.html
Ukrayna cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: '6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok'
Ukrayna cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: '6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok'
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın askeri cenazelerin kabulünü süresiz olarak ertelemesi hususunu Gazeteci Ceyda Karan Sputnik'e değerlendirdi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T19:22+0300
2025-06-07T19:22+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurmuş ve bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu belirtmişti.Medinskiy, Ukrayna'nın esir ve ceset takası ile ilgili anlaşmaları belirsiz bir süre ertelemesi üzerine, Kiev'e varılan tüm anlaşmalara uyması ve takasa derhal başlaması çağrısında bulundu.Konuyla ilgili Radyo Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gazeteci ve Dış Politika Uzmanı Ceyda Karan, Ukrayna tarafının kayıp sayılarını düşük göstermeyi amaçladığını söyledi. Karan, şu cümleleri kaydetti:'Ukrayna bütçesine 2.17 milyar dolar maliyet getirecek'Savaş muhabiri İgor Canov Ukrayna ordusuna ait 6 bin askerin cenazesinin iadesi hususunun Ukrayna bütçesine ek olarak 2.175 milyar dolarlık bir maliyet getireceğini belirtmişti.Canov, cenazelerin iadesi konusunda Ukrayna'nın anlaşmayı bozmasının nedenlerini şöyle açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/kuresel-politika-enstitusu-uzmani-szamuely-ukrayna-olen-askerlerinin-ailelerine-tazminat-odemek-1096860966.html
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vladimir medinskiy, ukrayna, kiev, ceyda karan
vladimir medinskiy, ukrayna, kiev, ceyda karan
Ukrayna cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: '6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok'
19:22 07.06.2025 (güncellendi: 19:25 07.06.2025)
Ukrayna’nın askeri cenazelerin kabulünü süresiz olarak ertelemesi hususunu Gazeteci Ceyda Karan Sputnik'e değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini duyurmuş ve bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu belirtmişti.
Medinskiy, Ukrayna'nın esir ve ceset takası ile ilgili anlaşmaları belirsiz bir süre ertelemesi üzerine, Kiev'e varılan tüm anlaşmalara uyması ve takasa derhal başlaması çağrısında bulundu.
Konuyla ilgili Radyo Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gazeteci ve Dış Politika Uzmanı Ceyda Karan, Ukrayna tarafının kayıp sayılarını düşük göstermeyi amaçladığını söyledi.
Karan, şu cümleleri kaydetti:
Büyük bir asker eksikliği var ve bunların çoğu kayıt dışı olması için kayıp ya da kaçak sayılıyor. Bu askerlerin cephede kaybedilmesi yahut başlarına iş gelmesi karşısında tazminat ödemeleri gerekiyor. Kayıp ya da kaçak olarak saydıklarında onları bekleyen akrabalarına herhangi bir ödeme yapılmıyor. Ukrayna’nın 6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçesi yok. Kendileri için savaşanları böyle bir pozisyona düşürüyorlar.
'Ukrayna bütçesine 2.17 milyar dolar maliyet getirecek'
Savaş muhabiri İgor Canov Ukrayna ordusuna ait 6 bin askerin cenazesinin iadesi hususunun Ukrayna bütçesine ek olarak 2.175 milyar dolarlık bir maliyet getireceğini belirtmişti.
Canov, cenazelerin iadesi konusunda Ukrayna'nın anlaşmayı bozmasının nedenlerini şöyle açıkladı:
Her ölen için aileye devlet tarafından 15 milyon grivna tazminat ödenmesi gerekiyor. Kiev, en başından beri bu ödemeleri yapmaktan kaçınıyor.
Morglarda yer sıkıntısı var hatta neredeyse yer yok.
Cenazelerin teslim alınmasını umursamama yaklaşımı Ukrayna'ya kötü bir şekilde döndü. Kiev'de bizim askerlerimizin cesetleri olmayabilir: Kendi ölenlerini ağaçlık alanlara attılarsa, düşmanın cesetlerinden ne bahsedebiliriz ki?
Olan biten her şey, Kiev'in bu sorunları hızlı bir şekilde çözemediğini ve hazırlıksız bir öğrenci gibi sınavda zaman kazanmaya çalıştığını gösteriyor.