https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/kuresel-politika-enstitusu-uzmani-szamuely-ukrayna-olen-askerlerinin-ailelerine-tazminat-odemek-1096860966.html
Küresel Politika Enstitüsü Uzmanı Szamuely: Ukrayna ölen askerlerinin ailelerine tazminat ödemek istemiyor
Küresel Politika Enstitüsü Uzmanı Szamuely: Ukrayna ölen askerlerinin ailelerine tazminat ödemek istemiyor
Sputnik Türkiye
Küresel Politika Enstitüsü kıdemli araştırmacısı George Szamuely İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde alınan kararlara göre yapılması planlanan... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T18:03+0300
2025-06-07T18:03+0300
2025-06-07T18:06+0300
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Ukrayna heyetinin bu tür eylemlerde bulunmasının sebebini açıklayan Dr. George Szamuely, "Eğer Ukrayna hükümeti, Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini kabul ederse, bu Ukrayna askerlerinin öldüğü gerçeğini kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu durumda, ölenlerin ailelerine çok büyük miktarda tazminat ödemek zorunda kalacaklardır" cümlelerini kaydetti.Söz konusu bu tazminatın Ukrayna bütçesinde yer almadığının altını çizen Szamuely, Kiev'in bu meblağı ödemekten kaçınmak için cesetleri kabul etmemek ve Ukraynalı askerlerin öldüğünü kabul etmemek gibi her şeyi belirsizlik içinde bırakabileceğini vurguladı.Szamuely konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'30 günlük ateşkesin amacı, bu 30 günün Ukrayna'yı yeniden silahlandırmak'Ukrayna'nın çatışmayı makul bir şekilde sonuçlandırmak ve sona erdirmek için müzakereye ciddi olarak ilgi duyduğunu sanmadığını belirten Szamuely, "Ukrayna'nın tek bir çıkarı var, bu da NATO'nun destekçilerinin tek bir çıkarı olmadığı anlamına geliyor, o da 30 günlük ateşkes" dedi.Szamuely açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Ukrayna yalnızca esirlerle ilgileniyor''Bu durumun Rusya-Ukrayna uzlaşma sürecinin geleceğini nasıl etkileyeceği' sorusuna da yanıt veren Szamuely, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:"Ukrayna, anlaşmanın savaş esirlerinin serbest bırakılması kısmıyla ilgileniyor, ancak mali yük nedeniyle cesetlerin iadesi kısmıyla ilgilenmiyor" diyen Szamuely, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'Yabancı medya her zaman olduğu gibi Ukrayna'nın tarafını tutuyor'Rusya Devlet Başkanlığı'nın Baş Müzakerecisi Vladimir Medinskiy'in yabancı medya temsilcilerini Ukrayna ile planlanan esir takası için belirlenen yere davet ederek Rusya'nın işbirliğine tamamen hazır olduğunu doğrulamalarını istemesi hususuna da değerlendiren Szamuely, yabancı medyanın her zaman olduğu gibi, Ukrayna'nın tarafını tuttuğunu ve Rusya'ya karşı çıktığının altını çizerek, "Yabancı medyayı davet etmenin pek bir anlamı yok, çünkü yabancı medya her zaman Rusya'yı olumsuz bir şekilde sunacak ve her zaman Ukrayna'nın tarafını tutacaktır" dedi.Yabancı medyanın tek makul şeyin 30 günlük ateşkes olduğuna karar verdiği ve bu hususun da Batı hükümetleri, Ukrayna, NATO ve tüm bakanlar tarafından tekrarlandığını ifade eden Szamuely, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/ukraynanin-istanbul-varilan-esir-anlasmasina-uymadigini-aciklayan-medinskiy-kiev-suresiz-olarak-1096857373.html
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vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, nato, sputnik, george szamuely
vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, nato, sputnik, george szamuely
Küresel Politika Enstitüsü Uzmanı Szamuely: Ukrayna ölen askerlerinin ailelerine tazminat ödemek istemiyor
18:03 07.06.2025 (güncellendi: 18:06 07.06.2025)
Küresel Politika Enstitüsü kıdemli araştırmacısı George Szamuely İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde alınan kararlara göre yapılması planlanan ancak Ukrayna tarafının tek taraflı olarak cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelemesi hamlesini Sputnik için değerlendirdi.
Ukrayna heyetinin bu tür eylemlerde bulunmasının sebebini açıklayan Dr. George Szamuely, "Eğer Ukrayna hükümeti, Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini kabul ederse, bu Ukrayna askerlerinin öldüğü gerçeğini kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu durumda, ölenlerin ailelerine çok büyük miktarda tazminat ödemek zorunda kalacaklardır" cümlelerini kaydetti.
Söz konusu bu tazminatın Ukrayna bütçesinde yer almadığının altını çizen Szamuely, Kiev'in bu meblağı ödemekten kaçınmak için cesetleri kabul etmemek ve Ukraynalı askerlerin öldüğünü kabul etmemek gibi her şeyi belirsizlik içinde bırakabileceğini vurguladı.
Szamuely konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Böylece Ukrayna bu parayı harcamaktan kurtulur, zira şu anda cenazeleri kabul ederse, onların kimliklerini de kabul etmiş olur. Dolayısıyla öldüklerini kabul etmiş olur ve ailelerine çok büyük miktarda para ödemekle yasal olarak yükümlü olur. Ukrayna bunu önlemek istiyor.
'30 günlük ateşkesin amacı, bu 30 günün Ukrayna'yı yeniden silahlandırmak'
Ukrayna'nın çatışmayı makul bir şekilde sonuçlandırmak ve sona erdirmek için müzakereye ciddi olarak ilgi duyduğunu sanmadığını belirten Szamuely, "Ukrayna'nın tek bir çıkarı var, bu da NATO'nun destekçilerinin tek bir çıkarı olmadığı anlamına geliyor, o da 30 günlük ateşkes" dedi.
Szamuely açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
30 günlük ateşkesin amacı, bu 30 günün Ukrayna'yı yeniden silahlandırmak, ikmal etmek, yeniden finanse etmek, kuvvetlerini yeniden konuşlandırmak, Ukrayna kuvvetlerine dinlenme sağlamak ve ardından belki üç ay sonra, belki altı ay sonra, belki dokuz ay sonra savaşı yeniden başlatmak için kullanılmasıdır. Ukrayna ve NATO'nun talep ettiği 30 günlük ateşkesin tek amacı budur. Ve bunu herkes biliyor. Onlar müzakereye ilgi duymuyorlar, sadece Rusya'nın 'hayır' diyeceğini bildikleri bu ateşkes talebiyle reklam amaçlı gösteriler yapmaya ilgi duyuyorlar, çünkü savaşta bir sükunet olması ve NATO ile Ukrayna'nın kuvvetlerini güçlendirmelerine izin verilmesi Rusya'nın çıkarına değil.
'Ukrayna yalnızca esirlerle ilgileniyor'
'Bu durumun Rusya-Ukrayna uzlaşma sürecinin geleceğini nasıl etkileyeceği' sorusuna da yanıt veren Szamuely, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Ukraynalıların ilgilendiği kısım, çok iyi bir nedenden ötürü savaş esirleridir. Zira savaş esirleri hala komutanlarının emri altındaki silahlı askerlerdir. Bir savaş esirinin serbest bırakıldığında veya takas edildiğinde yaptığı ilk şey, komutanına rapor vermektir ve ardından cepheye geri gönderilme ihtimali vardır. Bu nedenle, tarihteki neredeyse tüm savaşlarda, savaş esirlerinin takası savaş bittikten, çatışmalar sona erdikten sonra gerçekleşir. Aksi takdirde, savaş esirlerini serbest bırakıp sonra cepheye geri göndermek pek mantıklı olmaz. Savaş esirlerini serbest bırakarak karşı tarafı güçlendirmiş olursunuz.
"Ukrayna, anlaşmanın savaş esirlerinin serbest bırakılması kısmıyla ilgileniyor, ancak mali yük nedeniyle cesetlerin iadesi kısmıyla ilgilenmiyor" diyen Szamuely, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Ancak bu da müzakerelerin geri kalanından ayrı bir konu, çünkü ABD bu konuda ağırlığını koymadıkça İstanbul'daki müzakerelerden pek bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Ve bir şeyler yapılması, makul bir çözümün müzakere edilmesi talep edilmeli. Bu olmazsa, sonuçta anlaşma bozulacaktır, çünkü gerçekleştirilebilecek savaş esiri takası sayısı sınırlıdır. Ukrayna cesetleri kabul etmediğine göre, başka ne hakkında müzakere edilecek?
'Yabancı medya her zaman olduğu gibi Ukrayna'nın tarafını tutuyor'
Rusya Devlet Başkanlığı'nın Baş Müzakerecisi Vladimir Medinskiy'in yabancı medya temsilcilerini Ukrayna ile planlanan esir takası için belirlenen yere davet ederek Rusya'nın işbirliğine tamamen hazır olduğunu doğrulamalarını istemesi hususuna da değerlendiren Szamuely, yabancı medyanın her zaman olduğu gibi, Ukrayna'nın tarafını tuttuğunu ve Rusya'ya karşı çıktığının altını çizerek, "Yabancı medyayı davet etmenin pek bir anlamı yok, çünkü yabancı medya her zaman Rusya'yı olumsuz bir şekilde sunacak ve her zaman Ukrayna'nın tarafını tutacaktır" dedi.
Yabancı medyanın tek makul şeyin 30 günlük ateşkes olduğuna karar verdiği ve bu hususun da Batı hükümetleri, Ukrayna, NATO ve tüm bakanlar tarafından tekrarlandığını ifade eden Szamuely, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Ve tabii ki medya da bunu tekrarlıyor. 30 günlük ateşkesi kabul etmediği için Rus tarafına yükleniyorlar. Rusların 30 günlük ateşkesi neden kabul etmediklerine dair argümanlarını asla dinlemiyorlar.
Hikayeyi çoktan hazırlamışlar, yani savaş başladığında Rusya 30 günlük ateşkesi kabul etmediği için 'suçlu'.
Bu nedenle, bu tür sınırlı ilgiye sahip tartışmalar olabilir. Ancak temel olarak, Ukrayna'nın 30 günlük ateşkesi istediği için barışa ilgi duyduğu, Rusya'nın ise 30 günlük ateşkesi istemediği için barışa ilgi duymadığı şeklindeki medya anlatısı Batı medyasında hakim olacaktır.