Küresel Politika Enstitüsü Uzmanı Szamuely: Ukrayna ölen askerlerinin ailelerine tazminat ödemek istemiyor

Ve tabii ki medya da bunu tekrarlıyor. 30 günlük ateşkesi kabul etmediği için Rus tarafına yükleniyorlar. Rusların 30 günlük ateşkesi neden kabul etmediklerine dair argümanlarını asla dinlemiyorlar.

Hikayeyi çoktan hazırlamışlar, yani savaş başladığında Rusya 30 günlük ateşkesi kabul etmediği için 'suçlu'.

Bu nedenle, bu tür sınırlı ilgiye sahip tartışmalar olabilir. Ancak temel olarak, Ukrayna'nın 30 günlük ateşkesi istediği için barışa ilgi duyduğu, Rusya'nın ise 30 günlük ateşkesi istemediği için barışa ilgi duymadığı şeklindeki medya anlatısı Batı medyasında hakim olacaktır.