Küresel Politika Enstitüsü Uzmanı Szamuely: Ukrayna ölen askerlerinin ailelerine tazminat ödemek istemiyor

07.06.2025

2025-06-07T18:03+0300

2025-06-07T18:03+0300

2025-06-07T18:06+0300

Ukrayna heyetinin bu tür eylemlerde bulunmasının sebebini açıklayan Dr. George Szamuely, "Eğer Ukrayna hükümeti, Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini kabul ederse, bu Ukrayna askerlerinin öldüğü gerçeğini kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu durumda, ölenlerin ailelerine çok büyük miktarda tazminat ödemek zorunda kalacaklardır" cümlelerini kaydetti.Söz konusu bu tazminatın Ukrayna bütçesinde yer almadığının altını çizen Szamuely, Kiev'in bu meblağı ödemekten kaçınmak için cesetleri kabul etmemek ve Ukraynalı askerlerin öldüğünü kabul etmemek gibi her şeyi belirsizlik içinde bırakabileceğini vurguladı.Szamuely konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'30 günlük ateşkesin amacı, bu 30 günün Ukrayna'yı yeniden silahlandırmak'Ukrayna'nın çatışmayı makul bir şekilde sonuçlandırmak ve sona erdirmek için müzakereye ciddi olarak ilgi duyduğunu sanmadığını belirten Szamuely, "Ukrayna'nın tek bir çıkarı var, bu da NATO'nun destekçilerinin tek bir çıkarı olmadığı anlamına geliyor, o da 30 günlük ateşkes" dedi.Szamuely açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Ukrayna yalnızca esirlerle ilgileniyor''Bu durumun Rusya-Ukrayna uzlaşma sürecinin geleceğini nasıl etkileyeceği' sorusuna da yanıt veren Szamuely, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:"Ukrayna, anlaşmanın savaş esirlerinin serbest bırakılması kısmıyla ilgileniyor, ancak mali yük nedeniyle cesetlerin iadesi kısmıyla ilgilenmiyor" diyen Szamuely, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'Yabancı medya her zaman olduğu gibi Ukrayna'nın tarafını tutuyor'Rusya Devlet Başkanlığı'nın Baş Müzakerecisi Vladimir Medinskiy'in yabancı medya temsilcilerini Ukrayna ile planlanan esir takası için belirlenen yere davet ederek Rusya'nın işbirliğine tamamen hazır olduğunu doğrulamalarını istemesi hususuna da değerlendiren Szamuely, yabancı medyanın her zaman olduğu gibi, Ukrayna'nın tarafını tuttuğunu ve Rusya'ya karşı çıktığının altını çizerek, "Yabancı medyayı davet etmenin pek bir anlamı yok, çünkü yabancı medya her zaman Rusya'yı olumsuz bir şekilde sunacak ve her zaman Ukrayna'nın tarafını tutacaktır" dedi.Yabancı medyanın tek makul şeyin 30 günlük ateşkes olduğuna karar verdiği ve bu hususun da Batı hükümetleri, Ukrayna, NATO ve tüm bakanlar tarafından tekrarlandığını ifade eden Szamuely, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

