Ukrayna tarafının niyetinin üzüm yemek değil bacıyı dövmek olduğu anlaşılıyor. Aslında hemen İstanbul görüşmelerinin bir gün öncesinde hem tren yollarına yapılan terör saldırıları hem Rusya'nın içlerindeki Askeri havalimanlarına yapılan saldırılar esas olarak bu görüşmeleri sabote etmek amacını taşıyordu Belki de Ukrayna tarafı Bu saldırıları gerçekleştirerek Rusya'nın İstanbul'daki görüşmelere gelmesini de engellemeye çalıştı yani onların beklentisi Rusya'nın İstanbul görüşmelerine katılmaması bundan vazgeçmesi bölümdeydi bu saldırıları da belki de bunun için yapmışlardı. Ancak istedikleri olmayınca İstanbul'daki görüşmeler gerçekleşince bu adımlardan yani esir değişimi veya ölülerin bedenlerinin, naaşlarının değişimi konusundan da kaçınamadılar. Sonuç olarak bu tür insani taleplere hayır diyemediler. Fakat görülüyor ki yine işi zora sürdükleri yokuşa sürdükleri gözüküyor. Buradan aslında şunu anlayabiliriz. Ukrayna'daki iktidarın Kiev iktidarının hiçbir şekilde Rusya'yla en ufak bir barış sağlama niyeti yok. Barış sağlamayı geçelim, aradaki insani diyelim bazı adımların atılmasına da hiçbir niyeti olmadıkları görülüyor. Çünkü Kiev rejiminin kaderi ve geleceği tamamen savaşa bağlı. Savaş devam ettiği sürece Kiev rejimi ve onların ülkede kurdukları diktatörlük sürebilecektir. Eğer savaş biterse Kiev rejiminin ve onların temsilcilerinin sonu da gelecektir. Çünkü baktığınız zaman Ukrayna tarafından, Ukrayna halkının gözünde baktığınızda çok ciddi bir yenilgi söz konusudur. Topraklar kaybedilmiştir. Çok sayıda insan hiç uğruna ya da yabancı ülkelerin çıkarları uğruna feda edilmiştir. Ülke yerle biri olmuştur. Ülkenin altyapısı ciddi sorunlarla karşı karşıdır. Ekonomi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Rusya ile savaşın bitmesinin ardından belki batılı devletlerde Polonyası vesairesi de Ukrayna topraklarına gözü dikebilecektir. Çok ciddi bir yolsuzluk söz konusudur Ukrayna'da. Bunu bizzat Trump'ın temsilcileri, Trump'ın kendisi ifade etmektedir. Yapılan savaş yardımlarının ciddi bir kısmı cepheye vs. gitmemekte. Kiev rejiminin etrafında bu para içinde paylaşılmaktadır. Bundan dolayı savaşın bitmesiyle birlikte ülkeyi buraya bu noktaya sürükleyen iktidara karşı da tabii çok ciddi tepkiler olacaktır. Hatta şu an bile Zelenskiy'nin değiştirilmesi konuşulmaktadır. Bu bakımdan savaşı ne olursa olsun kendi halklarının aleyhine de olsa ülkesinin aleyhine de olsa Ne olursa olsun Kiev rejiminin bu savaşı en şiddetli şekilde sürdürmek istediği görülmektedir. Bu tür insani adımlardan kaçınmaları da savaşın şiddetini olabildiğince Avrupa'daki şahinlerin yani İngilizler adına Avrupa'daki şahinler adına savaşın şiddetini olabildiğince arttırmak istedikleri görülmektedir.