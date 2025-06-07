https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/trump-elon-muski-dusunmuyorum-1096851287.html

Trump: Elon Musk'ı düşünmüyorum

Trump: Elon Musk'ı düşünmüyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile yaşanan gerilimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Musk'ı 'düşünmediğini' söyledi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T03:39+0300

2025-06-07T03:39+0300

2025-06-07T03:39+0300

dünya

elon musk

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile yaşadıkları tartışmada daha önemli konuların olduğunu, bu nedenle onu düşünmediğini söyledi.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Çin ile çalışmakla, Rusya ile çalışmakla, İran ile çalışmakla o kadar meşguldüm ki, Elon Musk'ı düşünmüyorum. Sadece ona iyi dileklerimi iletiyorum." dedi.Ayrıca Trump, Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddialarına ilişkin yorum yapmadı ve Musk'ın şirketlerine yönelik herhangi bir soruşturmadan haberdar olmadığını söyledi.Musk'ın hükümet sözleşmelerinde herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Trump, her şeyin dikkate alınacağını söyledi.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şeye bakacağız. Çok fazla para var. Çok fazla sübvansiyon var. Bu yüzden sadece adil olup olmadığına bakacağız. Sadece kendisi ve ülke için adil olup olmadığına bakacağız." dedi.ABD Başkanı, DOGE'yi olumlu değerlendirerek, bakanlığın çalışmalarına devam edeceğini söyleyerek, şöyle konuştu: Aynı zamanda Trump, Elon Musk ile görüşmeyi planlamadığını yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-musk-tartismasina-elon-muskin-babasi-da-dahil-oldu-alfa-erkeklerin-mucadelesi-1096848117.html

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