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SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
07:01
47 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:54
2 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
08:01
44 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
08:45
14 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
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09:01
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SESLİ HABER
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ÖZEL HABER
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Trump: Elon Musk'ı düşünmüyorum
Trump: Elon Musk'ı düşünmüyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile yaşanan gerilimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Musk'ı 'düşünmediğini' söyledi. 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T03:39+0300
2025-06-07T03:39+0300
dünya
elon musk
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile yaşadıkları tartışmada daha önemli konuların olduğunu, bu nedenle onu düşünmediğini söyledi.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Çin ile çalışmakla, Rusya ile çalışmakla, İran ile çalışmakla o kadar meşguldüm ki, Elon Musk'ı düşünmüyorum. Sadece ona iyi dileklerimi iletiyorum." dedi.Ayrıca Trump, Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddialarına ilişkin yorum yapmadı ve Musk'ın şirketlerine yönelik herhangi bir soruşturmadan haberdar olmadığını söyledi.Musk'ın hükümet sözleşmelerinde herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Trump, her şeyin dikkate alınacağını söyledi.Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şeye bakacağız. Çok fazla para var. Çok fazla sübvansiyon var. Bu yüzden sadece adil olup olmadığına bakacağız. Sadece kendisi ve ülke için adil olup olmadığına bakacağız." dedi.ABD Başkanı, DOGE'yi olumlu değerlendirerek, bakanlığın çalışmalarına devam edeceğini söyleyerek, şöyle konuştu: Aynı zamanda Trump, Elon Musk ile görüşmeyi planlamadığını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-musk-tartismasina-elon-muskin-babasi-da-dahil-oldu-alfa-erkeklerin-mucadelesi-1096848117.html
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elon musk, donald trump
elon musk, donald trump

Trump: Elon Musk'ı düşünmüyorum

03:39 07.06.2025
© Fotoğraf : Brandon BellElon Musk'ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi, mahkemece ikinci defa reddedildi
Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi, mahkemece ikinci defa reddedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
© Fotoğraf : Brandon Bell
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile yaşanan gerilimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Musk'ı 'düşünmediğini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile yaşadıkları tartışmada daha önemli konuların olduğunu, bu nedenle onu düşünmediğini söyledi.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Çin ile çalışmakla, Rusya ile çalışmakla, İran ile çalışmakla o kadar meşguldüm ki, Elon Musk'ı düşünmüyorum. Sadece ona iyi dileklerimi iletiyorum." dedi.
Ayrıca Trump, Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddialarına ilişkin yorum yapmadı ve Musk'ın şirketlerine yönelik herhangi bir soruşturmadan haberdar olmadığını söyledi.
Musk'ın hükümet sözleşmelerinde herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Trump, her şeyin dikkate alınacağını söyledi.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şeye bakacağız. Çok fazla para var. Çok fazla sübvansiyon var. Bu yüzden sadece adil olup olmadığına bakacağız. Sadece kendisi ve ülke için adil olup olmadığına bakacağız." dedi.
ABD Başkanı, DOGE'yi olumlu değerlendirerek, bakanlığın çalışmalarına devam edeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"[DOGE] hiç bitmedi, temelde devralıyoruz. Bu insanların çoğu kalıyor. Harika. Yüzlerce milyar dolar tasarruf ettik"

Aynı zamanda Trump, Elon Musk ile görüşmeyi planlamadığını yineledi.
Donald Trump ve Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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