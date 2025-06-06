https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trump-musk-tartismasina-elon-muskin-babasi-da-dahil-oldu-alfa-erkeklerin-mucadelesi-1096848117.html

Trump-Musk tartışmasına Elon Musk'ın babası da dahil oldu: 'Alfa erkeklerin mücadelesi'

Trump-Musk tartışmasına Elon Musk'ın babası da dahil oldu: 'Alfa erkeklerin mücadelesi'

Sputnik Türkiye

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlunun ABD Başkanı Trump ile yaşadığı kavgayı 'alfa erkeklerin mücadelesi' olarak nitelendirdi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T18:06+0300

2025-06-06T18:06+0300

2025-06-06T18:11+0300

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donald trump

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Amerikalı girişimci Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlunun ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı kavgayı 'alfa erkeklerin mücadelesi' olarak nitelendirerek Elon'a yenilgiyi kabul etmesini tavsiye etti.Errol Musk, ABD Başkanı'nın daha baskın bir figür olduğunu ve 'bu raundu kazandığını' belirterek onların kavgasını gorillerin kavgasına benzetti.Perşembe günü Musk ve Trump arasında, ABD Başkanı'nın federal harcamaları azaltmaya yönelik önerdiği kapsamlı yasa tasarısı nedeniyle kamuoyuna açık bir tartışma yaşanmış ve Musk bu tasarıyı eleştirmişti. Trump ise yanıt olarak Musk'ın kendinisini hayal kırıklığına uğrattığını zira 'onun için çok şey yaptığını' söylemişti.Times gazetesine verdiği röportajda Errol Musk, “Durum kontrolden çıktı, ama bu, alfa erkeklerin kavgada ilişkilerini netleştirdiği bir durum. Elon'a söyleyeceğini söylediğini, şimdi ise durumun yatışmasını beklemesi gerektiğini söyledim ve umarım öyle yapar” dedi.Baba Musk insanları da içeren herhangi bir 'başarılı hayvan' grubunda, alfa erkekler arasında her zaman iktidar mücadelesi olduğunu belirterek, "Erkekler her zaman lider olmak isterler, ancak şu anda ABD'nin lideri Trump'tır, çünkü o başkan seçilmiştir ve Elon bununla yetinmek zorundadır" cümlesini kaydetti.Trump-Musk geriliminin yakında sona ereceğinin düşündüğünü belirten Errol Musk, Trump'ın Elon'a kin beslemeyeceğini dile getirdi.

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