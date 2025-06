https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/survivorda-buyuk-final-ilk-finalist-belli-oldu-batuhan-karacakaya-volkani-yenerek-istanbul-biletini-1096853668.html

Survivor'da büyük final: İlk finalist belli oldu, Batuhan Karacakaya Volkan'ı yenerek İstanbul biletini kaptı

Survivor 2025 All Star'da finale doğru nefes kesen yarış sürüyor. 6 Haziran Cuma gecesi yayınlanan kritik bölümde ilk finalist belirlendi. Batuhan Karacakaya...

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2025 All Star'da finale doğru heyecan dorukta. 6 Haziran Cuma akşamı yayınlanan kritik bölümde, İstanbul'daki büyük finale katılacak ilk yarışmacı belli oldu.Son beş yarışmacı arasında yer alan Batuhan Karacakaya, Volkan, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı ve Sevgi İme'nin kaldığı yarışmada finale giden yol artık netleşmeye başladı.Bireysel dokunulmazlık oyununda kritik mücadeleFinale kalan son i̇kiliZorlu bireysel dokunulmazlık oyununda tüm yarışmacılar tek tek elendi. Gecenin en kritik anlarından birinde parkurda yarışan isimler arasında finale Batuhan Karacakaya ile Volkan kaldı.İki başarılı yarışmacı, hem hız hem de denge konusunda tüm yeteneklerini sergiledi. Nefes kesen mücadelede kazanan Batuhan Karacakaya, bu haftanın dokunulmazlık kolyesini takarak hem eleme potasından kurtuldu hem de finale gitme hakkını kazandı.Batuhan'ın zafer anıFinal etabında rakibi Volkan'ı geride bırakmayı başaran Batuhan, İstanbul'da yapılacak büyük finalde yer alma hakkını kazandı. Böylece Batuhan Karacakaya, Survivor 2025 final biletini alan ilk yarışmacı oldu.Eleme düelloları ve vedalarMeryem Kasap'ın VedasıGecenin diğer önemli olayları eleme düellolarıyla şekillendi. Haftanın eleme düellosuna Sevgi İme ve Meryem Kasap kaldı. İki kadın yarışmacı, adada kalabilmek için kritik bir düelloya çıktı.Meryem, düello öncesi yaşadığı zorluklarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ayşe'yle oynadığım düellodan çıkmak isterdim ama ne yazık ki çıkamadım. O kadar yorgunum ki... Fiziksel olarak çok yorgunum. Herkesten çok düelloya girdim. Mental olarak çok yorgunum."Sevgi İme'nin galibiyetiHer iki isim de tüm gücünü ortaya koysa da, gece sonunda üstün gelen taraf Sevgi İme oldu. Sevgi, elenme riski altında sakinliğini koruyarak Meryem karşısında galip gelmeyi başardı.Sevgi, düello öncesi strateji açıklamasında "Meryem'in yapmadığı atışı seçiyorum. Kum torbası ile devirme ardından da kondurma atışı seçmek istiyorum" dedi.Daha önceki düello sonuçlarıYarı final müsabakalarıDüelloların ilk turunda önemli sonuçlar alındı. Ayşe Yüksel-Meryem Kasap düellosunu Ayşe Yüksel kazanmıştı. Adem Kılıççı-Sevgi İme düellosunda da Adem Kılıççı galip gelmişti.Bu sonuçlar, finale doğru gidişatı belirleyici rol oynadı ve yarışmacıların pozisyonlarını güçlendirdi.Batuhan Karacakaya'nın Survivor geçmişiDeneyimli yarışmacı profiliBatuhan Karacakaya, Survivor'a ilk kez 2021 yılında katıldı ve 7. oldu. 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alan Batuhan, başarı grafiğini artırarak 3. olmuştu.5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan, oyunculuğunun yanı sıra mimar kimliği ile de tanınmaktadır. Aşk-ı Memnu ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır.İkinci finalist i̇çin yarış sürüyorKalan yarışmacılarBatuhan'ın finale kalmasıyla birlikte, ikinci finalist için mücadele devam ediyor. Volkan, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı ve Sevgi İme arasından ikinci finalist çıkacak.Batuhan finale kadar parkurlarda olmayacak ve İstanbul'daki büyük finali bekleyecek. İkinci finalistin kim olacağı ise önümüzdeki bölümlerde netleşecek.İstanbul'daki büyük final hazırlıklarıFinale geri sayımSurvivor 2025 All Star sezonu artık sona yaklaşıyor. İstanbul'da yapılacak büyük finalde şampiyonun belli olacağı gün yaklaşırken, heyecan da artıyor.Batuhan'ın finale kalmasıyla birlikte, deneyimli yarışmacılar arasındaki rekabet İstanbul'da son şeklini alacak.

