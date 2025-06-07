https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/otogar-isletmecisinin-kecisi-rakip-firmanin-bankosunu-soydu-paralari-alip-kacti-1096852624.html

Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı

Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı'nda Edirne Otogarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşırken... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T10:28+0300

2025-06-07T10:28+0300

2025-06-07T10:29+0300

edirne

mustafa altunhan

yaşam

keçi

keçi

otogar

para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082202521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4ee9330d6825b9edff8a022f37902b3.jpg

Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı.Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Bu sıradışı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Paraları çalma anı kameradaYaşanan olayda keçinin açık çekmecedeki paraların bazılarını yediği, bazılarını da kaçırdığı gözlendi. Keçinin bankoya çıkıp paraları çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Otogar i̇şletmecisinden açıklama"Keçinin i̇ntikamı kötü oldu"Mustafa Altunhan, yaşanan olayla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu" dedi.Müdahale girişimi başarısızAltunhan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu."Rakip firma hedef olduKeçinin hedef aldığı firma, Altunhan'ın işlettiği otogar içinde faaliyet gösteren rakip bir otobüs firmasıydı. Bu durum, olaya farklı bir boyut kazandırırken, Altunhan'ın "intikam" yorumu dikkat çekti.Çekmece açık kalmışOlay sırasında rakip firmanın bilet kesim bankosundaki çekmecelerin açık durumda olması, keçinin paraları kolayca alabilmesine imkan sağladı. Keçi, çekmecedeki kağıt paraları ağzına alarak hızla bölgeden uzaklaştı.Kurban Bayramı'nda hayvan kaçışlarıGelenek haline gelen durumlarKurban Bayramlarında kurbanlıkların firar etmesi gelenek haline gelmişken, Edirne'de yaşanan bu olay sıra dışı niteliği ile öne çıktı. Bu kez kaçan hayvan sadece firar etmekle kalmayıp, para çalma eyleminde bulundu.Mizahi yorumlarSosyal medya kullanıcıları, "keçinin intikamı" ifadesini merkeze alarak çeşitli mizahi yorumlar yaptı. Olayın sıradışı doğası, internet ortamında geniş yankı buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-kalbi-70-dakika-boyunca-durdu-son-durumu-nasil-1096851580.html

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

edirne, mustafa altunhan, keçi, keçi, otogar, para