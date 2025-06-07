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07:01
47 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:48
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
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ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
08:45
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YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
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09:01
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/otogar-isletmecisinin-kecisi-rakip-firmanin-bankosunu-soydu-paralari-alip-kacti-1096852624.html
Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı
Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nda Edirne Otogarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşırken... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T10:28+0300
2025-06-07T10:29+0300
edirne
mustafa altunhan
yaşam
keçi
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Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı.Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Bu sıradışı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Paraları çalma anı kameradaYaşanan olayda keçinin açık çekmecedeki paraların bazılarını yediği, bazılarını da kaçırdığı gözlendi. Keçinin bankoya çıkıp paraları çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Otogar i̇şletmecisinden açıklama"Keçinin i̇ntikamı kötü oldu"Mustafa Altunhan, yaşanan olayla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu" dedi.Müdahale girişimi başarısızAltunhan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu."Rakip firma hedef olduKeçinin hedef aldığı firma, Altunhan'ın işlettiği otogar içinde faaliyet gösteren rakip bir otobüs firmasıydı. Bu durum, olaya farklı bir boyut kazandırırken, Altunhan'ın "intikam" yorumu dikkat çekti.Çekmece açık kalmışOlay sırasında rakip firmanın bilet kesim bankosundaki çekmecelerin açık durumda olması, keçinin paraları kolayca alabilmesine imkan sağladı. Keçi, çekmecedeki kağıt paraları ağzına alarak hızla bölgeden uzaklaştı.Kurban Bayramı'nda hayvan kaçışlarıGelenek haline gelen durumlarKurban Bayramlarında kurbanlıkların firar etmesi gelenek haline gelmişken, Edirne'de yaşanan bu olay sıra dışı niteliği ile öne çıktı. Bu kez kaçan hayvan sadece firar etmekle kalmayıp, para çalma eyleminde bulundu.Mizahi yorumlarSosyal medya kullanıcıları, "keçinin intikamı" ifadesini merkeze alarak çeşitli mizahi yorumlar yaptı. Olayın sıradışı doğası, internet ortamında geniş yankı buldu.
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edirne, mustafa altunhan, keçi, keçi, otogar, para
edirne, mustafa altunhan, keçi, keçi, otogar, para

Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı

10:28 07.06.2025 (güncellendi: 10:29 07.06.2025)
© AA / Sidar Can ErenKoruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur Vadisi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
© AA / Sidar Can Eren
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Kurban Bayramı'nda Edirne Otogarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşırken rakip firmanın bilet bankosuna çıkarak çekmecedeki paraları ağzına alıp kaçtı.
Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı.
Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Bu sıradışı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Paraları çalma anı kamerada

Yaşanan olayda keçinin açık çekmecedeki paraların bazılarını yediği, bazılarını da kaçırdığı gözlendi. Keçinin bankoya çıkıp paraları çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otogar i̇şletmecisinden açıklama

"Keçinin i̇ntikamı kötü oldu"

Mustafa Altunhan, yaşanan olayla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu" dedi.

Müdahale girişimi başarısız

Altunhan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu."

Rakip firma hedef oldu

Keçinin hedef aldığı firma, Altunhan'ın işlettiği otogar içinde faaliyet gösteren rakip bir otobüs firmasıydı. Bu durum, olaya farklı bir boyut kazandırırken, Altunhan'ın "intikam" yorumu dikkat çekti.

Çekmece açık kalmış

Olay sırasında rakip firmanın bilet kesim bankosundaki çekmecelerin açık durumda olması, keçinin paraları kolayca alabilmesine imkan sağladı. Keçi, çekmecedeki kağıt paraları ağzına alarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Kurban Bayramı'nda hayvan kaçışları

Gelenek haline gelen durumlar

Kurban Bayramlarında kurbanlıkların firar etmesi gelenek haline gelmişken, Edirne'de yaşanan bu olay sıra dışı niteliği ile öne çıktı. Bu kez kaçan hayvan sadece firar etmekle kalmayıp, para çalma eyleminde bulundu.

Mizahi yorumlar

Sosyal medya kullanıcıları, "keçinin intikamı" ifadesini merkeze alarak çeşitli mizahi yorumlar yaptı. Olayın sıradışı doğası, internet ortamında geniş yankı buldu.
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