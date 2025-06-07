https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/otogar-isletmecisinin-kecisi-rakip-firmanin-bankosunu-soydu-paralari-alip-kacti-1096852624.html
Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı
Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nda Edirne Otogarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşırken... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T10:28+0300
2025-06-07T10:28+0300
2025-06-07T10:29+0300
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mustafa altunhan
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keçi
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para
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Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı.Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Bu sıradışı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Paraları çalma anı kameradaYaşanan olayda keçinin açık çekmecedeki paraların bazılarını yediği, bazılarını da kaçırdığı gözlendi. Keçinin bankoya çıkıp paraları çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Otogar i̇şletmecisinden açıklama"Keçinin i̇ntikamı kötü oldu"Mustafa Altunhan, yaşanan olayla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu" dedi.Müdahale girişimi başarısızAltunhan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu."Rakip firma hedef olduKeçinin hedef aldığı firma, Altunhan'ın işlettiği otogar içinde faaliyet gösteren rakip bir otobüs firmasıydı. Bu durum, olaya farklı bir boyut kazandırırken, Altunhan'ın "intikam" yorumu dikkat çekti.Çekmece açık kalmışOlay sırasında rakip firmanın bilet kesim bankosundaki çekmecelerin açık durumda olması, keçinin paraları kolayca alabilmesine imkan sağladı. Keçi, çekmecedeki kağıt paraları ağzına alarak hızla bölgeden uzaklaştı.Kurban Bayramı'nda hayvan kaçışlarıGelenek haline gelen durumlarKurban Bayramlarında kurbanlıkların firar etmesi gelenek haline gelmişken, Edirne'de yaşanan bu olay sıra dışı niteliği ile öne çıktı. Bu kez kaçan hayvan sadece firar etmekle kalmayıp, para çalma eyleminde bulundu.Mizahi yorumlarSosyal medya kullanıcıları, "keçinin intikamı" ifadesini merkeze alarak çeşitli mizahi yorumlar yaptı. Olayın sıradışı doğası, internet ortamında geniş yankı buldu.
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edirne, mustafa altunhan, keçi, keçi, otogar, para
edirne, mustafa altunhan, keçi, keçi, otogar, para
Otogar işletmecisinin keçisi rakip firmanın bankosunu soydu: Paraları alıp kaçtı
10:28 07.06.2025 (güncellendi: 10:29 07.06.2025)
Kurban Bayramı'nda Edirne Otogarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşırken rakip firmanın bilet bankosuna çıkarak çekmecedeki paraları ağzına alıp kaçtı.
Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı.
Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Bu sıradışı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Paraları çalma anı kamerada
Yaşanan olayda keçinin açık çekmecedeki paraların bazılarını yediği, bazılarını da kaçırdığı gözlendi. Keçinin bankoya çıkıp paraları çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otogar i̇şletmecisinden açıklama
"Keçinin i̇ntikamı kötü oldu"
Mustafa Altunhan, yaşanan olayla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu" dedi.
Müdahale girişimi başarısız
Altunhan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu."
Keçinin hedef aldığı firma, Altunhan'ın işlettiği otogar içinde faaliyet gösteren rakip bir otobüs firmasıydı. Bu durum, olaya farklı bir boyut kazandırırken, Altunhan'ın "intikam" yorumu dikkat çekti.
Olay sırasında rakip firmanın bilet kesim bankosundaki çekmecelerin açık durumda olması, keçinin paraları kolayca alabilmesine imkan sağladı. Keçi, çekmecedeki kağıt paraları ağzına alarak hızla bölgeden uzaklaştı.
Kurban Bayramı'nda hayvan kaçışları
Gelenek haline gelen durumlar
Kurban Bayramlarında kurbanlıkların firar etmesi gelenek haline gelmişken, Edirne'de yaşanan bu olay sıra dışı niteliği ile öne çıktı. Bu kez kaçan hayvan sadece firar etmekle kalmayıp, para çalma eyleminde bulundu.
Sosyal medya kullanıcıları, "keçinin intikamı" ifadesini merkeze alarak çeşitli mizahi yorumlar yaptı. Olayın sıradışı doğası, internet ortamında geniş yankı buldu.