Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Zorin: Bin 212 Ukraynalı ölü askerin naaşını değişim bölgesinde

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov Ukraynali esir © Sputnik / Stanislav Krasilnikov

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Daire Başkanı Aleksandr Zorin, bin 212 Ukraynalı ölü askerin naaşını taşıyan bir konvoyun değişim bölgesine ulaştığını söyledi. Zorin, bin 200 Ukraynalı askerin naaşını taşıyan dört kademe daha sevkiyat için hazırlandığını bildirdi.