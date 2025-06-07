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Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Zorin: Bin 212 Ukraynalı ölü askerin naaşını değişim bölgesinde
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Zorin: Bin 212 Ukraynalı ölü askerin naaşını değişim bölgesinde
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Daire Başkanı Aleksandr Zorin, bin 212 Ukraynalı ölü askerin naaşını taşıyan bir konvoyun değişim... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Daire Başkanı Zorin: Bin 212 Ukraynalı ölü askerin naaşını değişim bölgesinde
15:13 07.06.2025 (güncellendi: 15:16 07.06.2025)
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Daire Başkanı Aleksandr Zorin, bin 212 Ukraynalı ölü askerin naaşını taşıyan bir konvoyun değişim bölgesine ulaştığını söyledi. Zorin, bin 200 Ukraynalı askerin naaşını taşıyan dört kademe daha sevkiyat için hazırlandığını bildirdi.